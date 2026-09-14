Con l’HPDI™ 3.0 di CESPIRA, i carburanti rinnovabili potranno essere impiegati sui propulsori ad accensione per compressione

La nuova generazione del sistema di alimentazione a iniezione diretta ad alta pressione (High Pressure Direct Injection) viene presentata all’IAA Transportation di Hannover

In occasione dell’IAA Transportation 2026 di Hannover, principale piattaforma mondiale dedicata a veicoli commerciali, logistica e trasporto merci, Cespira lancia una nuova versione del già noto HPDI™ 3.0; il sistema che consente ai motori a combustione interna ad accensione per compressione di utilizzare più carburanti a basse emissioni di carbonio, tra cui GNL e BioGNL, garantendo così, assieme al rispetto ambientale, le prestazioni e l’affidabilità necessarie per il trasporto pesante.

Già utilizzata da diversi anni sul campo, questa tecnologia – montata su più di 10.000 autocarri in oltre 30 Paesi – ha positivamente percorso oltre 3 miliardi di chilometri reali.

Questa nuova versione del sistema HPDI™ 3.0 introduce sviluppi sostanziali che rafforzano ulteriormente il valore offerto a OEM e operatori che – ancora di più oggi – debbono fronteggiare crescenti difficoltà in termini di costo e restrizioni normative.

HPDI™ 3.0, nel mantenere in essere i collaudati principi di combustione dell’iniezione diretta ad alta pressione, introduce al tempo stesso miglioramenti:

nel controllo della pressione del carburante nel rail;

nella durabilità dei componenti;

nella flessibilità di integrazione del Sistema;

nell’utilizzo di una più ampia gamma di carburanti a zero o basse emissioni di carbonio.

Miglioramenti delle prestazioni

La nuova architettura per il controllo della pressione del carburante nel rail permette di:

migliorare i consumi e le prestazioni del motore;

semplificare la calibrazione da parte dei costruttori;

raggiungere pressioni di iniezione più elevate;

ottenere maggiori livelli di potenza ed efficienza da parte degli ultimi motori ad alte prestazioni ad accensione per compressione;

rispettare, grazie alla sua nuova architettura, le future normative globali sulle emissioni.

Durabilità e flessibilità di integrazione migliori rispetto al passato

Il nuovo hardware ora impiega una collaudata tecnologia di tenuta dinamica negli iniettori HPDI, caratteristica che incide positivamente sulla durata operativa dei relativi componenti.

La nuova architettura modulare per la gestione della pressione del carburante nel rail, si adatta ora a più configurazioni del motore garantendo così ai costruttori una maggiore flessibilità nell’integrazione del sistema che ora:

può supportare anche motori di maggiore cilindrata, inclusi i motori V12 e altre configurazioni con più bancate di cilindri;

consente di gestire la pressione del carburante in modo indipendente su ogni singola bancata;

amplia il potenziale campo di applicazione di HPDI™ 3.0 nei più esigenti impieghi su strada e fuoristrada.

Il nuovo sistema e i carburanti del futuro

I nuovi componenti del sistema di alimentazione e le relative specifiche prestazionali sono stati sviluppati guardando sia ai carburanti GNL e BioGNL e sia all’idrogeno in modo da offrire a Costruttori e utenza una maggiore flessibilità d’uso con i diversi tipi di carburante.

I costruttori possono così affidarsi ad una tecnologia HPDI flessibile e capace di evolversi anche in futuro che dà loro la possibilità di utilizzare carburanti a basse o zero emissioni di carbonio.

Cespira avvierà la produzione di HPDI™ 3.0 nel IV trimestre del 2026, mentre i primi veicoli equipaggiati con il nuovo sistema potranno essere impiegati su strada all’inizio del 2027.

Sul nuovo prodotto Scott Baker, CTO di Cespira si è così espresso: “HPDI™ 3.0 rafforza il modello di business per gli OEM, sia nel breve che nel lungo termine. Un controllo più preciso della pressione del carburante nel rail, la possibilità di raggiungere pressioni di iniezione più elevate, una maggiore durabilità e una migliore efficienza nei consumi rendono HPDI™ 3.0 una soluzione ancora più interessante per le applicazioni con GNL e BioGNL. L’architettura è inoltre progettata per adattarsi più facilmente a futuri sistemi pensati sia per l’impiego di idrogeno sia per altri carburanti a basse emissioni di carbonio; offrendo ai costruttori una maggiore flessibilità per valorizzare gli investimenti già effettuati nella tecnologia HPDI e ampliare la propria gamma di prodotti con l’evoluzione di questi mercati”.

HPDI™ 3.0 sarà presentato presso il Padiglione 21, Stand C31 di Cespira a IAA Transportation 2026, in programma ad Hannover, in Germania, con la giornata dedicata ai media fissata per il 14 settembre e l’apertura ufficiale al pubblico professionale dal 15 al 20 settembre.

[ Redazione Motori360 ]

◘ Da

Cespira™ è un’azienda specializzata nei sistemi di alimentazione, che sviluppa, produce e fornisce sistemi proprietari HPDI™ per applicazioni ad alte prestazioni e particolarmente esigenti.

HPDI è l’unica tecnologia per veicoli che consente ai motori a combustione interna ad accensione per compressione di funzionare con carburanti a basse emissioni di carbonio e rinnovabili, tra cui GNL e BioGNL, contribuendo a ridurre le emissioni senza compromettere prestazioni, autonomia, durabilità ed efficienza operativa, requisiti fondamentali per le applicazioni di trasporto più impegnative.

Cespira pur nascendo da una joint venture tra Volvo Group e Westport Fuel Systems, opera in modo indipendente a livello globale e, grazie anche al supporto di solidi partner industriali, persegue l’obiettivo di sviluppare e diffondere sul mercato la tecnologia HPDI.