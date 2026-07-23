Accordo tra Ford e Geely Auto per produrre in Spagna veicoli multi-energy di nuova generazione

Ford Motor Company e Geely Automobile Holdings (di seguito “Geely Auto”) hanno annunciato oggi un accordo per la costituzione di una joint venture focalizzata sull’Europa, presso il polo produttivo Ford di Valencia, in Spagna.

La nuova joint venture vedrà la produzione di vetture multi-energy Ford e Geely destinate al mercato europeo, con l’obiettivo di offrire sempre più scelta per i clienti, e generare valore. L’Europa è teatro di una delle battaglie competitive più agguerrite dell’industria automobilistica globale odierna. L’inasprimento delle normative, gli elevati costi operativi e una nuova generazione di concorrenti globali hanno ridefinito i parametri di riferimento del settore in termini di costi di produzione, tecnologie e dotazioni software. Unendo i volumi produttivi, Ford e Geely massimizzeranno la capacità dello stabilimento di Valencia, riducendo in questo modo i costi di produzione per essere più competitivi, offrendo al contempo veicoli multi-energy di ultima generazione e rafforzando l’economia locale di Valencia.

In attesa delle approvazioni regolamentari, la joint venture prenderà il via nella prima metà del 2027, con i primi nuovi veicoli previsti in produzione nel 2028.

Le dichiarazioni

Alex Nan, Vice President di Geely Auto Group: “Questa joint venture con Ford in Europa riflette il nostro impegno verso uno sviluppo di prodotto aperto e collaborativo, nell’ambito della nostra strategia di crescita, approfondendo la nostra presenza locale e l’impegno verso i clienti in Europa. Il nostro obiettivo è offrire veicoli che i clienti, qui in Europa, scelgano per merito: per dotazioni all’avanguardia, per l’alta qualità e per il contributo attivo al futuro sostenibile dell’Europa. In poche parole: stiamo costruendo auto in Europa, per l’Europa, insieme a un partner di fiducia”. La partnership di Ford con Geely si fonda su un rapporto di fiducia e rispetto che risale al 2010, quando Ford vendette Volvo Cars a Geely e ne osservò la protezione e la rivitalizzazione del marchio. Entrambe le aziende condividono un impegno verso la qualità, l’approvvigionamento efficiente in termini di costi e il miglioramento continuo, così come la convinzione che i clienti debbano poter scegliere il proprio percorso nella transizione energetica.

Jim Baumbick, Presidente di Ford of Europe: “Da quasi 50 anni, Valencia costruisce alcune delle auto più amate della nostra storia, e ora questo team contribuirà a costruire il nostro futuro. Per questo stiamo costruendo un sistema industriale flessibile ed economicamente efficiente con un partner capace come Geely Auto. Insieme, possiamo sfruttare al meglio un impianto di eccellenza con una forza lavoro straordinaria e produrre secondo i nuovi parametri di costo del settore. Tutto questo fa parte della visione di Ford di offrire agli automobilisti europei una guida che prende ispirazione dal mondo del rally, vera capacità off-road e tecnologia multi-energy, con il distintivo DNA dell’Ovale Blu”. La joint venture combinerà il know-how di ingegneria, produzione e sviluppo di due delle principali case automobilistiche mondiali per costruire veicoli passeggeri a basse e a zero emissioni sia Ford che Geely. Le vetture saranno pensate su misura per gli automobilisti europei e offriranno loro scelta nella tecnologia della motorizzazione, oltre a esperienze digitali eccezionali.

Modelli Ford:

o La popolare Ford Kuga: la produzione della Ford Kuga — uno dei plug-in hybrid preferiti in Europa — continuerà senza interruzioni a Valencia.

o Un nuovo Bronco: Valencia produrrà anche un nuovo membro della famiglia globale Bronco – un SUV compatto, resistente e pronto per l’avventura, progettato per le strade europee, il cui avvio di produzione è previsto nel 2028.

o Un crossover completamente nuovo: un crossover familiare multi-energy, progettato da Ford e sviluppato congiuntamente con Geely, arriverà nel 2028. Progettato con le caratteristiche distintive e la dinamica di guida tipiche di Ford, fa parte di un’offensiva di prodotto aggressiva che porterà cinque nuovi veicoli multi-energy in Europa entro il 2029.

Modelli Geely:

• Eleganti SUV elettrici: Geely Auto prevede di produrre due SUV elettrici nello stabilimento di Valencia, in piena coerenza con la propria strategia di focus e crescita in Europa. I primi modelli a marchio Geely prodotti nell’ambito di questa joint venture sono previsti in produzione nel 2028.