Kia PV7 pronto al debutto per la World Premiere all’IAA Transportation

In attesa del debutto mondiale ad Hannover, in Germania, il prossimo 14 settembre, la Casa coreana ha diffuso immagini teaser e un video che offrono un primo sguardo al PV7, il secondo modello della gamma PBV (Platform Beyond Vehicle) completamente elettrica del marchio

Kia Corporation ha svelato immagini teaser e anche un video del Kia PV7, il secondo modello PBV completamente elettrico del marchio, in vista del suo debutto mondiale all’IAA Transportation di Hannover, in Germania, il prossimo 14 settembre.

Espandendo la gamma PBV di Kia nel segmento dei veicoli commerciali leggeri (LCV), il PV7 offre maggiore spazio e versatilità rispetto al PV5, rispondendo all’evoluzione delle esigenze dei clienti business in una gamma più ampia di applicazioni commerciali e per il tempo libero.

Le immagini teaser mostrano il PV7 in diversi contesti della vita quotidiana, evidenziandone l’adattabilità a differenti stili di vita e scenari lavorativi. Il suo profilo “one-box” combina proporzioni equilibrate con una presenza solida e sicura, mentre il cofano e le finiture dei montanti di colore nero creano un netto contrasto con il colore della carrozzeria. Insieme alle caratteristiche firme luminose anteriori e posteriori di Kia, questi elementi rafforzano l’identità stilistica distintiva della gamma PBV del marchio.

Basato sulla vasta esperienza di Kia nel campo dei veicoli elettrici, il PV7 è costruito sulla piattaforma dedicata E-GMP.S e segue l’introduzione del PV5 come secondo modello PBV dedicato del brand. In qualità di pilastro della strategia PBV di Kia, il PV7 e le sue future derivazioni contribuiranno ad ampliare ulteriormente la gamma PBV e l’offerta di mobilità per il business del marchio.