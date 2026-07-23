Dal MASE 120 milioni per riconvertire impianti carburanti in stazioni di «ricarica elettrica» e distribuzione «biofuel»

Un contributo fino a 60 mila euro, nella misura massima del 50% delle spese sostenute, per i titolari di impianti di distribuzione del carburante che scelgano di riconvertirli in una stazione di ricarica di veicoli elettrici o per la produzione di biocarburanti: lo prevede una norma del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, inserita nel disegno di legge concorrenza approvato in Consiglio dei Ministri, che contiene la ristrutturazione della rete dei carburanti. La misura è finanziata con 40 milioni per ogni anno, dal 2028 al 2030, attraverso il Fondo dei proventi delle aste di quote di emissione di CO 2 . Un ulteriore indennizzo, non superiore a 20 mila euro, più essere chiesto dal gestore che non prosegua la propria attività nell’impianto convertito.

Il provvedimento semplifica le procedure e disciplina, inoltre, le modalità di dismissione: si prevedono, in particolare, la messa in sicurezza dell’impianto e l’isolamento delle matrici attraverso la rimozione delle infrastrutture fuori terra non funzionali alla nuova stazione di ricarica, la rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, l’inertizzazione dei serbatoi interrati dei carburanti dismessi e delle relative condotte.

“Queste norme – spiega il Ministro Gilberto Pichetto Fratin – introducono strumenti concreti e adeguate risorse economiche per accelerare l’evoluzione di un settore decisivo per la decarbonizzazione. La trasformazione del trasporto stradale deve essere scandita da un processo governato e sostenibile, innovativo e indirizzato a tutte le tecnologie disponibili: le misure approvate oggi vanno in questa direzione”.

Un altro articolo del «Disegno di legge Concorrenza» prevede adeguata informazione ai consumatori, con l’obbligo in capo al titolare di informare gli utenti sulla disponibilità presso i punti vendita di biocarburanti in purezza, biometano per autotrazione e carburanti alternativi in generale, quali ad esempio idrogeno ed e-fuel.