Renault Scenic E-Tech Electric con nuovi equipaggiamenti e servizi a partire da € 32.500

Nuova batteria NMC da 89 kWh – Digitale con Google Gemini, nuova App my rnlt e caricatore a induzione Qi2 – Nuovi sedili e nuovi cerchi – Due nuove tinte di carrozzeria – Assistenza alla guida e comfort migliorati

Scenic E-Tech Electric è un esempio di integrazione produttiva:

in Polonia si producono le celle della batteria;

a Cléon, in Normandia, si produce il motore;

a Douai – ElectriCity (Francia) viene prodotta l’auto e assemblata la batteria.

Esterni

I pochi ritocchi alla carrozzeria riguardano le lame dei paraurti anteriore e posteriore ora con finitura nero lucido mentre i cerchi da 19”, dal design inedito, sono dotati di coperture aerodinamiche, composte per almeno il 72% da materiali riciclati.

All’esterno, Scenic E-Tech Electric è ora disponibile in 7 tinte di carrozzeria, tra cui due inedite: Blu Ardesia satinato e Grigio Galaxy.

Interni

L’abitacolo è stato migliorato con nuove soluzioni per migliorare il comfort a bordo e con un maggior ricorso a materiali più sostenibili.

Nell’allestimento «Techno» i sedili anteriori e la panchetta posteriore sono rivestiti con un nuovo tessuto TEP composto per oltre il 95% da fili riciclati mentre la plancia è rivestita da tessuto color nero carbonio impreziosito da una cucitura «flash» a forma di fulmine ispirata al mondo elettrico.

Il design è stato rivisitato per migliorare il comfort ed il sostegno.

L’allestimento Esprit Alpine si distingue per i nuovi inserti decorativi effetto «titanio» a varie sfumature composti per almeno il 75% da materiali riciclati (ABS-PC).

Connettività

Scenic E-Tech Electric è dotata di sistema openR link con Google integrato, costantemente sviluppato, e Google Maps1 con cui è possibile pianificare gli itinerari, scegliere la rete di ricarica, la potenza delle stazioni o la modalità di pagamento.

Gemini(1), l’assistente basato sull’intelligenza artificiale di Google, è ora disponibile come alternativa a Google Assistant; il conducente può scegliere se attivarlo o meno e comunque gli consente di interagire conversando con il veicolo, gestire domande più complesse ed ottenere risposte contestualizzate, mantenendosi focalizzato sulla strada; utilizzabili le App scaricate da Google Play.

Scenic è anche dotata del caricatore a induzione con standard Qi2 (o MagSafe per iPhone), compatibile con gli smartphone di ultima generazione.

La nuova App my rnlt, grazie a un’interfaccia semplice e fluida, permette di accedere rapidamente alle principali informazioni, monitorare lo stato di ricarica della batteria, pianificare i percorsi su smartphone per poi inviarli al sistema di navigazione e sincronizzare i dati del veicolo in tempo reale.

Assistenza alla guida

L’Adaptive Cruise Control, montato di serie, e l’Active Driver Assist, disponibile secondo le versioni, sono stati ulteriormente migliorati:

la nuova funzione Multi Target analizza contemporaneamente più veicoli e traiettorie per prevedere meglio inserimenti, cambi di corsia e rallentamenti, per una guida più fluida soprattutto in condizioni di traffico intenso;

migliorie sono state apportate alle versioni dotate dell’Active Driver Assist, per una guida quotidiana sempre più pratica e sicura;

potenziata la modalità di visualizzazione “vista realistica” dell’Active Driver Assist per evidenziare al meglio i veicoli rilevati;

migliorata e più reattiva la funzione Temporary Lane Drift, disponibile fino a 70 km/h;

l’Emergency Stop Assist, ora integrato, fa rallentare il veicolo fino al completo arresto nel caso in cui il sistema rilevi l’inattività del conducente;

la funzione di eco-guida predittiva si avvale delle mappe connesse per prevedere la presenza di rotatorie, curve ed incroci, e fornire raccomandazioni al conducente per ottimizzare i consumi fino al 6%;

il sistema MULTI-SENSE ora integra il nuovo Smart Mode, in grado di gestire automaticamente il passaggio dalle modalità Eco, Comfort e Sport in base al ritmo di guida del conducente;

ora presenti gli strumenti di sicurezza Safety Score (ora con rilevamento del livello di attenzione del conducente), Safety Coach per arricchire l’analisi della guida e Safety Monitor disponibile come widget sul cruscotto, con consigli riportati in tempo reale;

ora di serie il sistema avanzato di controllo del conducente che sfrutta la telecamera interna per rilevare i momenti di stanchezza e distrazione.

Meccatronica

Scenic E-Tech Electric – ora dotata di motore da 220 cavalli su tutte le versioni – si può avere subito con:

batteria da 89 kWh NMC Long Range , che offre fino a 642 km di autonomia WLTP e migliora le prestazioni di ricarica rapida in corrente continua del 25%, passando dal 15 all’80% in soli 28 minuti con una potenza di picco di 150 kW;

, che offre fino a di autonomia WLTP e migliora le prestazioni di ricarica rapida in corrente continua del 25%, passando dal 15 all’80% in soli 28 minuti con una potenza di picco di 150 kW; successivamente sarà disponibile anche una batteria da 67 kWh LFP Comfort Range da 467 km di autonomia WLTP ed una ricarica rapida in corrente continua a sua volta migliore del 25%, con ricarica dal 15 all’80% in 24 minuti .

Già adottata sulla nuova Mégane E-Tech Electric, la tecnologia LFP completa l’offerta NMC anche con una batteria che si avvale dell’architettura cell-to-pack (C2P) introdotta con la nuova Mégane E-Tech Electric: le 232 celle a sacchetto (pouch cells) ravvicinate, novità assoluta a livello mondiale , consentono di raggiungere un tasso di riempimento del 53%, con vantaggi a livello di autonomia ed efficienza. Migliora anche la ricarica rapida, con una potenza di picco in corrente continua pari a 165 kW.

Accessori

Progettati per facilitare la vita a bordo, sono:

Organizer chiuso sulla consolle centrale, con vano portaoggetti, portabicchieri e portabottiglie integrati;

Piccolo svuota-tasche compatto rimuovibile;

Nuovo pianale del bagagliaio doppio, dotato di vano per facilitare l’accesso agli oggetti ed ottenere un pianale piatto con i sedili posteriori abbattuti;

Seggiolino e TEPtorina di sicurezza per gli animali da compagnia;

Contenitore pieghevole molto capiente, compatibile con la seconda fila di sedili;

Nuova macchina da caffè Handpresso, per gustarsi un caffè attendendo, ad esempio, la ricarica;

Bagagliaio esterno Aero Cargo Box™, montato sul gancio di traino, per aggiungere una capacità di ulteriori 310 litri ai 545 litri del bagagliaio del veicolo, con un impatto ridotto sull’autonomia.

Versioni, opzioni e listino prezzi

Scenic E-Tech Electric sarà disponibile a partire da € 32.500 in 3 versioni per la massima semplicità:

► Scenic E-Tech electric techno 220 cv comfort range € 32.500*.

► Scenic E-Tech electric esprit Alpine 220 cv long range € 39.950.

► Scenic E-Tech electric techno 220 cv long range € 47.950: versione destinata alle flotte aziendali.

*di prossima disponibilità agli ordini.

(1) Google, Google Maps e Gemini sono marchi depositati di Google LLC.

[ Redazione Motori360 ]