Mercedes: ecco la nuova Classe C, Berlina e Station-wagon

Si presenta con 4 differenti allestimenti e una gamma motori benzina e diesel high-tech elettrificati e già EU7. Versioni plug-in hybrid con autonomia elettrica fino a 100 km (WLTP). Prezzi in Italia a partire da 51.277 euro per la Berlina e da 52.863 euro per la Station-wagon

Con questo nuovo aggiornamento la Casa della Stella ha voluto una volta di più sottolineare il ruolo di protagonista della sua Classe C nel segmento midsize intervenendo sui contenuti più rilevanti tanto per la clientela già fidelizzata quanto per quella potenziale con un’ampia offerta di allestimenti, motorizzazioni elettrificate e tecnologie digitali basate su MB.OS.; il tutto al servizio di una vettura dal design ancora più espressivo.

Corpo vettura

Le modifiche apportate al design non hanno stravolto il carattere della «C» ma le hanno conferito autorevolezza ed espressività più marcati.

Il frontale ora ospita una nuova mascherina del radiatore con cornice cromata e profilo luminoso, nuovi proiettori con design a stella e paraurti ridisegnati mentre la «firma» luminosa rende la vettura immediatamente riconoscibile H24 (anche la stella centrale è illuminata ma a seconda del mercato).

Nuovi anche i cerchi mentre due nuove tinte carrozzeria ampliano ulteriormente le possibilità di personalizzazione.

Interni e tecnologia di bordo

Importanti gli aggiornamenti della tecnologia di bordo:

il Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) gestisce le principali funzioni del veicolo e abilita aggiornamenti over-the-air, per numerose funzioni adattandosi a esigenze in evoluzione anche dopo l’acquisto e mantenendo così la nuova Classe C aggiornata negli anni;

gestisce le principali funzioni del veicolo e abilita aggiornamenti over-the-air, per numerose funzioni adattandosi a esigenze in evoluzione anche dopo l’acquisto e mantenendo così la nuova Classe C aggiornata negli anni; MBUX Virtual Assistant basato sull’AI: si attiva pronunciando “Hey Mercedes” e grazie alla più recente tecnologia vocale, può sostenere conversazioni complesse e ricordare dettagli come un assistente-amico ben informato che dialoga e risponde fornendo risposte complete e pertinenti.

In più l’ MBUX Virtual Assistant :

può individuare musica e podcast adatti in base al contesto della conversazione e riprodurli direttamente, trasformando la qualità dell’intrattenimento a bordo;

grazie al Google Cloud Automotive AI Agent , MBUX Virtual Assistant dispone di un’elevata conoscenza delle destinazioni di navigazione e può accedere ad informazioni provenienti da più fonti per fornire risposte personalizzate su punti di interesse e molto altro. Anche la ricerca di parcheggi disponibili avviene ora in modo fluido all’interno della conversazione;

, MBUX Virtual Assistant dispone di un’elevata conoscenza delle destinazioni di navigazione e può accedere ad informazioni provenienti da più fonti per fornire risposte personalizzate su punti di interesse e molto altro. Anche la ricerca di parcheggi disponibili avviene ora in modo fluido all’interno della conversazione; Burmester ® 3D Surround Sound System : ulteriormente migliorato e ora con maggiore spazialità e profondità, migliora ulteriormente la qualità della vita di bordo;

: ulteriormente migliorato e ora con maggiore spazialità e profondità, migliora ulteriormente la qualità della vita di bordo; nuovo volante multifunzione: le funzioni principali restano sempre in posizione ergonomica e facilmente accessibile grazie al consolidato comando con interruttore basculante per limitatore, al DISTRONIC e alla rotella per la regolazione del volume.

Sicurezza

Ampia, come sempre, la gamma di funzioni di sicurezza attiva e passiva:

con DRIVE ASSIST PLUS , le nuove «C» Berlina e SW possono, ad esempio, cambiare automaticamente corsia in autostrada;

, le nuove «C» Berlina e SW possono, ad esempio, cambiare automaticamente corsia in autostrada; con DRIVE PARKING ASSIST l’auto può provvedere alle manovre di parcheggio in entrata e in uscita, semplificando di gran lunga la guida quotidiana del conducente;

l’auto può provvedere alle manovre di parcheggio in entrata e in uscita, semplificando di gran lunga la guida quotidiana del conducente; ai devices appena descritti si aggiungono anche i Digital Extras attivabili anche dopo l’acquisto: navigazione intelligente basata su Google Maps, MBUX Surround Navigation e sistemi di assistenza alla guida e al parcheggio MB.DRIVE.

Allestimenti

Quattro quelli disponibili:

Advanced;

Advanced plus;

Premium;

Premium plus;

ciascuno rispondente a esigenze diverse, dall’utilizzo quotidiano ai lunghi viaggi di lavoro, fino al tempo libero e alla famiglia.

Gamma motori, assetto e meccatronica

La nuova gamma di motorizzazioni comprende benzina e diesel high-tech elettrificati, già ora rispondenti ai futuri requisiti EU7, nonché versioni plug-in hybrid.

Le unità endotermiche si basano su tecnologia mild hybrid con integrated starter-generator di seconda generazione, capace di fornire fino a 17 kW e 205 Nm supplementari, contribuendo a migliorare efficienza, comfort di funzionamento e risposta ai bassi regimi.

Le versioni plug-in hybrid aggiungono una guida elettrica con un’autonomia fino a 100 chilometri secondo WLTP – ideale per percorrere ogni giorno i tragitti urbani esclusivamente in modalità elettrica – e ricarica fino a 11 kW in AC e fino a 55 kW in DC.

Tra le modifiche apportate all’assetto vale ricordare in particolare l’asse posteriore sterzante (con un angolo di sterzata fino a 2,5° che porta il diametro di sterzata a 10,64 metri ovvero a meno 43 cm rispetto a prima) che semplifica parcheggi e manovre negli spazi strette migliorando inoltre la stabilità alle velocità più elevate, nei cambi di corsia rapidi o nelle improvvise manovre d’emergenza.

Tale miglioramento ha positivamente inciso su maneggevolezza e reattività di questa nuova Classe C aumentandone il piacere di guida sulle strade ricche di curve che caratterizzano le province italiane, ma mantenendo al tempo stesso un elevato comfort sulle lunghe distanze.

Listino

I prezzi per il mercato italiano partono da 51.277 euro per la Berlina e da 52.863 euro per la Station-wagon.

[ Redazione Motori360 ]