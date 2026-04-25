Home > Automotive > Attualità > Convegno al Senato: “AI: innovazione al servizio della sicurezza e mobilità accessibile”

Convegno al Senato: “AI: innovazione al servizio della sicurezza e mobilità accessibile”

Al Senato della Repubblica il 29 aprile il convegno che si articolerà in quattro talk per capire come l’AI sta trasformando il settore della mobilità e le prossime sfide. “Come sta impattando e impatterà l’AI sulla mobilità? E le nuove tecnologie? Quali sono le nuove professioni destinate ad avere maggiore successo in questo settore? L’intelligenza artificiale può essere uno strumento di inclusione o renderà più evidente il gender gap? Quali sono le conseguenze del suo crescente impiego e delle nuove tecnologie sotto il profilo ambientale, etico e della sicurezza?”

 

L’evento dal titolo “AI: innovazione al servizio della sicurezza e mobilità accessibile”, in programma il 29 aprile (15.30-19.00) a Roma nella Sala degli Atti Parlamentari presso la Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” (Piazza della Minerva n. 38), è promosso su iniziativa del Senatore Antonio Salvatore Trevisi e dell’Associazione di fleet e mobility manager Best Mobility.

Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con il n. 147/2012
Copyright © 2012-2026 | ISSN 2284-0680
Direttore Responsabile: Tony Colomba | Editore: Ecoedizioni Internazionali Srl group
Redazione e Relazioni esterne: via L. Ruspoli, 72 - 00149 Roma ■ tel. +39 06.631350
Sede legale: via Cola di Rienzo, 28 - 00192 Roma | P.IVA 05205451007 | REA 864037
Motori360.it [ Il mondo dei motori a 360 gradi: articoli e video su mobilità «Terrestre» (Auto - Moto - Test su strada - Anticipazioni - Retrospettive - Automobilia - Accessori - Tuning - Veicoli Commerciali - Mobilità sostenibile - Trasporti); «Aeronautica» (mezzi ad ala fissa e rotante - aeroporti ed infrastrutture - compagnie aeree), «Marina» (nautica a motore: yacht, barche, gommoni ecc.); oltre a servizi inerenti Viaggi - Economia - Tecnologie - Sport - Abbigliamento - Inchieste - Consigli - News ] Motori360.it is a daily online magazine, included in Google News and appreciated for professionalism and competence [ It is focused on land mobility (articles, previews and news, retrospective, test, Auto, Moto, Transport, Accessories, Events, Routes, Economics, Automobilia etc.), motor boating and aeronautics (airplanes, helicopters, airlines, travel);it offers an all-inclusive information that, even in advertising and editorial, makes this on line magazine a valuable communication tool ]