Convegno al Senato: “AI: innovazione al servizio della sicurezza e mobilità accessibile”

Al Senato della Repubblica il 29 aprile il convegno che si articolerà in quattro talk per capire come l’AI sta trasformando il settore della mobilità e le prossime sfide. “Come sta impattando e impatterà l’AI sulla mobilità? E le nuove tecnologie? Quali sono le nuove professioni destinate ad avere maggiore successo in questo settore? L’intelligenza artificiale può essere uno strumento di inclusione o renderà più evidente il gender gap? Quali sono le conseguenze del suo crescente impiego e delle nuove tecnologie sotto il profilo ambientale, etico e della sicurezza?”

L’evento dal titolo “AI: innovazione al servizio della sicurezza e mobilità accessibile”, in programma il 29 aprile (15.30-19.00) a Roma nella Sala degli Atti Parlamentari presso la Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” (Piazza della Minerva n. 38), è promosso su iniziativa del Senatore Antonio Salvatore Trevisi e dell’Associazione di fleet e mobility manager Best Mobility.