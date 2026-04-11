Fleet Motor Day: «Le nuove frontiere e sfide dell’auto aziendale tra talk, studi e prove in pista a Vallelunga»

I prossimi 15 e 16 aprile si terrà l’evento annuale in programma a Roma e Vallelunga dedicato al mondo della mobilità aziendale. Sarà presentata una instant survey su come fiscalità, telematica ed elettrificazione stanno impattando sulle flotte aziendali. Novità assoluta di questa edizione «i business speed date» per promuovere il confronto nella filiera. Previsti due talk con i numeri uno delle Case automobilistiche e dei noleggiatori. All’autodromo di Vallelunga invece test drive e test Adas sui 5 circuiti in pista e off-road con 200 vetture con diverse anteprime…

Fleet Motor Day 2026, – giunta alla 12a edizione – è promossa da LabSumo, con la partecipazione di Best Mobility e con il patrocinio delle Associazioni ANFIA, ANIASA, MOTUS-E e UNRAE e prevede, come da tradizione, un doppio appuntamento: il 15 aprile, presso Spazio Novecento (evento su invito a partire dalle ore 16.00 in piazza Guglielmo Marconi, 26b), si terranno talk di approfondimento sul mercato, mentre il 16 aprile si scenderà in pista all’autodromo di Vallelunga per testare le ultime novità per le flotte aziendali.

L’Instant survey su fiscalità, telematica, elettrificazione e il commento delle Associazioni

Il 15 aprile l’evento si aprirà con la presentazione degli highlights di una instant survey sulla community di fleet e mobility manager, realizzata con l’obiettivo di analizzare: l’impatto delle problematiche fiscali (su tutte la normativa sul fringe benefit e la tassazione sulle ricariche eseguite a casa) sulle scelte di driver e fleet manager, il ruolo svolto dai concessionari (in particolare per la consegna delle auto e per la manutenzione), l’adozione della telematica a bordo nei parchi auto delle imprese e l’avanzata del processo di elettrificazione delle flotte.

I risultati dello studio saranno commentati e dai rappresentanti delle principali associazioni del settore: Giuseppe Benincasa (Direttore di ANIASA), Andrea Cardinali (Direttore di UNRAE) e Federico Di Paola (Presidente Best Mobility).

“Il noleggio si fa Grande”

La parola passerà poi al mercato, con il confronto tra alcuni dei principali operatori del noleggio a lungo termine e nuovi player, provenienti dal mondo dei concessionari, con gli interventi di:

Luca Cantoni , Founder & Ceo di Horizon Automotive (Facile.it)

, Founder & Ceo di (Facile.it) Dario Casiraghi , Managing Director di Arval Italia

, Managing Director di Marco Girelli , Amministratore Delegato di Alphabet Italia

, Amministratore Delegato di Andrea Pertica , General Manager Italia di Leasys

, General Manager Italia di Lorenzo Sistino, CEO e co-fondatore di ItalRent (Gruppo Intergea)

Numeri Uno delle Case a confronto

Seguirà un talk dedicato alle Case automobilistiche, dal titolo «Tanto Rumore per nulla?», nel corso del quale interverranno:

Christophe Aringer , Amministratore Delegato di Volkswagen Group Italia

, Amministratore Delegato di Marco Buraglio , Amministratore Delegato di Ford Italia

, Amministratore Delegato di Francesco Calcara , Presidente e CEO di Hyundai e Genesis Italia

, Presidente e CEO di e Roberto Pietrantonio , Amministratore Delegato di Mazda Italia

, Amministratore Delegato di Marco Santucci, Managing Director Geely Italia e Jameel Motors Italia

Il 16 aprile all’Autodromo di Vallelunga

Il giorno successivo sarà il momento delle prove in pista (inizio ore 9.00), dei test drive e dei test Adas sui 5 circuiti in pista e off-road dell’Autodromo di Vallelunga. Saranno ben 200 le vetture (con diverse anteprime) che i gestori dei parchi auto aziendali potranno visionare e provare nel rinnovato autodromo.

La novità assoluta: un’area riservata ai business «speed date»

I test drive saranno affiancati dalla novità di questa edizione, i momenti di confronto e networking one-to-one, organizzati con la formula degli «speed date» e pensati per mettere in contatto Fleet e Mobility Manager con l’offerta del mercato auto, delle aziende di servizi e dei fornitori di mobilità.

► Obiettivo di questi incontri sarà:

condividere esperienze e scoprire nuovi servizi, o stringere accordi;

mettere a fattore comune progetti e pianificare insieme una collaborazione;

rispondere alle specifiche esigenze delle aziende coinvolte, creando un punto di incontro tra domanda e offerta.

Gli incontri, della durata di 15 minuti, saranno ospitati in una Business Lounge ad hoc allestita a Vallelunga.

Oltre alla partecipazione di tutti principali operatori del mondo del noleggio e della filiera automotive B2B, l’evento vedrà una significativa presenza di case automobilistiche.