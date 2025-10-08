Flotte aziendali: il Gruppo Stellantis a confronto con i manager di Best Mobility

I rappresentanti dell’Associazione dei fleet e mobility manager hanno promosso una due giorni di incontri, dibattiti e test drive per approfondire prodotti e servizi del Gruppo Stellantis atti a rendere più sostenibili e sicure le flotte aziendali in una soluzione unica, «One Solution». L’obiettivo del Gruppo: presentare strategie, e servizi dedicati, consolidando il rapporto con i principali gestori dei parchi auto delle imprese nel nostro Paese una strategia che conferma l’attenzione al comparto aziendale del Gruppo Stellantis, che nei principali 9 Paesi europei ha raggiunto il 18,6% di quota nel segmento flotte (da gennaio a maggio di quest’anno) e nei veicoli commerciali Pro One è leader con il 30,2%

I manager del Gruppo Stellantis invitati a un confronto con i fleet e mobility manager di aziende nazionali e multinazionali – oltre 83.000 veicoli in tutta la Penisola – dell’associazione Best Mobility. One Solution – Stellantis Mobility at Work è stata l’occasione in cui le esigenze di mobilità delle flotte hanno trovato il giusto auditorio: un Gruppo che offre, con i suoi 14 marchi, una gamma di 65 modelli elettrificati.

Incontri, dibattiti, test drive e focus multimediali sulla gestione delle flotte, sugli ecosistemi di ricarica e sulle soluzioni di noleggio con partecipazione di Leasys hanno animato l’evento organizzato da LabSumo che si è tenuto nel cuore della Motor Valley.

I fleet manager hanno dunque potuto apprezzare e provare su strada – un percorso a Bologna a Maranello passando per Modena – alcuni modelli elettrici del Gruppo presenti sul mercato, capaci di rispondere alle esigenze delle flotte nel rispetto dei canoni della mobilità sostenibile.

Attenzione e confronto anche sulle soluzioni di noleggio offerte e quelle di telematica con Mobilisights, piattaforma che consente di monitorare in tempo reale i dati dei modelli dei 14 marchi per ottimizzare la gestione della flotta.

I temi portanti

Il confronto tra i fleet manager e i rappresentanti dei vari brand si è sviluppato intorno a temi strategici: le nuove motorizzazioni elettrificate, con particolare interesse per la novità extended range e per i piani di uscita e i tempi di consegna di questi modelli, utili per meglio programmare car policy e car list; la gestione dei richiami; le preassegnazioni e le vetture sostitutive, in relazione ai servizi di noleggio; la gestione dei dati provenienti dalle auto dei dipendenti, con i relativi costi e problemi connessi alla privacy.

Marco Becchero – B2B Marketing & Sales Operations Director Stellantis ha così commentato l’iniziativa: “One Solution è stato un appuntamento importante perché ci ha dato la possibilità di essere vicini ai clienti, assieme ai nostri partner. Stellantis è un One Solution dal punto di vista dell’offerta di prodotto, persone e servizi; del prodotto, con una strategia di elettrificazione a tre livelli: diesel e mild hybrid, plug in hybrid e range extended, elettrico; delle persone, perché i nostri consulenti commerciali sono vicini alle esigenze di tutti i clienti in ambito B2B: grandi aziende, istituzionali, noleggiatori e piccola media impresa; dei servizi, grazie a tutti i nostri partner: Leasys, Free2Move e Mobilisights”.

“One Solution – ha sottolineato il Presidente di Best Mobility, Federico Di Paola – è stato il primo incontro pubblico della nostra Associazione Best mobility, un appuntamento nel corso del quale i manager del Gruppo Stellantis hanno potuto confrontarsi con i tanti fleet manager presenti, recependo le nostre puntuali esigenze di mobilità che troveranno risposta nei mezzi e nelle soluzioni appena uscite sul mercato e in quelle che saranno lanciate prossimamente. Si tratta del primo di una serie di incontri, di cui saremo promotori, grazie ai quali il mondo dei fleet e mobility manager nei prossimi mesi si confronterà con gli attori strategici della filiera automotive”.

[ Andrea Colomba ]