Toyota è da cinque mesi Leader dei mercati sia marchi esteri e sia Full Hybrid

Lo scorso maggio Toyota ha fatto registrare 10.331 immatricolazioni pari a una quota di mercato del 6,9%

Nel mercato delle ibride, Toyota consolida la prima posizione nel mese e da inizio anno con oltre il 41% del totale con Yaris Cross, Aygo X e Yaris ai primi tre posti della classifica.

Anche a maggio Toyota si conferma il primo brand in 13 città. Il brand Lexus con 633 immatricolazioni registrate a maggio (2,4% di quota) consolida la sua posizione nel mercato Premium.

Con 150.096 immatricolazioni nel mese di maggio il mercato italiano è cresciuto del 7,6% rispetto allo stesso mese del 2025; ha tenuto il passo anche il gruppo Toyota che ha chiuso il mese con 10.331 unità vendute per una quota del 6,9%, risultato che – nel cumulato da inizio anno – conferma e consolida la sua posizione di leader tra le Case importatrici.

Il nostro mercato mostra, all’interno di questa crescita complessiva, che è in atto una trasformazione nella composizione del venduto e, in una situazione di generalizzata e grande incertezza causata dall’instabilità della situazione economica e dai prezzi dei carburanti ancora critici; all’interno di tale contesto si dimostra vincente la proposta multi-tecnologica di Toyota con il particolare successo della gamma Full Hybrid.

Sia in questo mese di maggio che nei primi 5 mesi dell’anno Toyota si conferma leader del mercato ibrido con una quota relativa che supera il 41% e con tre suoi modelli ai primi tre posti, Yaris Cross in testa questo mese, seguita da Aygo X che continua la sua affermazione con circa 16.000 pezzi dal lancio di inizio anno seguita da Yaris in terza posizione.

Grazie al determinante contributo di Aygo X e di tutta la gamma dei modelli compatti e Full Hybrid della famiglia Yaris pensati per una più conveniente ed efficiente mobilità urbana, Toyota anche a maggio si conferma il primo brand in ben 13 città: Milano, Monza, Varese, Bergamo, Como, Trieste, Treviso, Verona Firenze, Macerata, Prato, Ragusa, Reggio Calabria.

Nel mercato Premium, stabile a maggio con 26.605 unità, il brand Lexus con 633 immatricolazioni sale al 2,4% e consolida la sua posizione nell’alto di gamma grazie principalmente al SUV compatto LBX, stabilmente sul podio della sua categoria con una quota superiore al 18% nel suo segmento e un incremento di 6 punti percentuali rispetto allo scorso anno.

Tali dati sono stati così commentati da Alberto Santilli, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia: “Toyota chiude i primi cinque mesi dell’anno al primo posto tra gli importatori e da leader indiscusso del mercato «full hybrid». Risultato ottenuto grazie alla forza della strategia commerciale, basata sulla proposta multi-tecnologica che acquista maggiore valore e considerazione in un periodo di crescita apparente ma di sostanziale incertezza. In questo contesto le nostre soluzioni tecnologiche e i nostri prodotti, soprattutto nella fascia dei modelli compatti, tutti con motorizzazione Full Hybrid, rappresentano una rassicurazione nel breve periodo, grazie ai consumi contenuti e nel lungo, grazie alla grande affidabilità e alla capacità di mantenere alto il valore residuo nel tempo”.

[ Redazione Motori360 ]