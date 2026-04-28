Come l’anno scorso: CalAmp premiata da Toyota Motor Europe per la sicurezza e la qualità dei servizi

Il riconoscimento a CalAmp premia l’erogazione di servizi telematici sicuri e di livello OEM a supporto del rilevamento e del recupero dei veicoli rubati per i marchi Toyota e Lexus in Europa

CalAmp, tramite la sua filiale europea LoJack Italia, ha ottenuto per il secondo anno consecutivo il riconoscimento di livello A nella classifica di «qualità dei fornitori» da parte di Toyota Motor Europe (TME), a testimonianza della continuità nell’offerta di soluzioni telematiche che soddisfano elevati standard di affidabilità, sicurezza ed esecuzione consentono il rilevamento dei veicoli rubati e migliorano i risultati del recupero per i clienti Toyota in tutta Europa.

Maurizio Iperti, CEO di CalAmp ha dichiarato: “Il riconoscimento da parte di Toyota Motor Europe riflette uno dei più elevati standard di qualità, sicurezza ed esecuzione. Ottenere questo riconoscimento per il secondo anno consecutivo conferma la nostra capacità di essere costantemente all’altezza della reputazione globale di affidabilità di Toyota, offrendo al contempo un valore significativo ai loro clienti“.

La collaborazione di CalAmp con Toyota in Europa dura da oltre 10 anni, attraverso le filiali europee LoJack e Tracker, e prevede servizi di recupero dei veicoli rubati per i veicoli Toyota e Lexus. La soluzione è completamente integrata nell’ecosistema Toyota, consentendo ai clienti di accedere a questi servizi aggiuntivi come parte integrante dell’esperienza di possesso del veicolo.

Il programma riguarda ora oltre 200.000 veicoli presenti nei principali mercati, tra cui Italia, Francia, Spagna e Regno Unito, a testimonianza delle prestazioni costanti su larga scala e di una soluzione collaudata per il recupero di veicoli rubati. La continua espansione sottolinea la capacità di CalAmp di offrire prestazioni costanti ed efficaci in diverse aree geografiche per soddisfare le esigenze dei clienti.

Offrire tranquillità quando conta di più

Per i clienti, il valore risiede nella tranquillità. Quando si verifica un furto d’auto, che interrompe la mobilità, il lavoro e la vita quotidiana, il servizio è progettato per aiutare a localizzare e recuperare rapidamente i veicoli, riducendo i tempi di inattività e l’incertezza per i proprietari.

La capacità di offrire tranquillità ai clienti è resa possibile da un modello operativo coordinato che combina i dati dei veicoli connessi con centri operativi di sicurezza (SOC – Security Operations Center) dedicati in tutta Europa, che forniscono monitoraggio, rilevamento e risposta continui 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando viene identificato o segnalato un potenziale furto, il sistema allerta rapidamente i team sicurezza in tutta Europa, che operano sul territorio per guidare le operazioni di recupero. Questa combinazione di tecnologia, specialisti del recupero qualificati e consolidate partnership con le Forze dell’Ordine consente un intervento più rapido e tassi di successo di recupero più elevati.

In linea con gli standard di qualità e sicurezza delle Case

Per Toyota Motor Europe, questa soluzione si traduce in un servizio connesso a valore aggiunto che risponde direttamente a un’esigenza fondamentale dei clienti e che, integrando funzionalità di rilevamento e ripristino nell’esperienza di possesso, consente di rafforzare la fiducia dei clienti e la credibilità del marchio a lungo termine.

Il punteggio A nella classifica di qualità dei fornitori Toyota per due anni consecutivi riflette le prestazioni costanti rispetto agli standard Toyota in termini di qualità, sicurezza ed esecuzione. A complemento di ciò, la certificazione di sicurezza informatica di grado A di CalAmp con SecurityScorecard sottolinea il suo impegno a proteggere i dati dei veicoli e dei clienti in ambienti connessi di livello OEM. ◘