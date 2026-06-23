FIAT 500 Hybrid Cabrio «Dolcevita» e 600 Turbo 100: due nuovi modelli per ampliare la gamma

FIAT intende sviluppare una mobilità semplice e accessibile con questi due modelli complementari ed essere ancora più vicina alla propria clientela anche grazie a Stellantis &You

Nuova 500 Hybrid Cabrio Dolcevita e Nuova 600 Turbo 100 si confermano due fondamentali per completare le rispettive gamme: da una parte, l’eleganza dell’iconica 500 ormai assurta a stiloso esempio del Made in Italy ovunque nel mondo; dall’altra, una dinamica esperienza di guida assicurata da un’auto che affronta disinvolta e sicura tanto le strade cittadine quanto gli itinerari fuori le mura.

Nuova 500 Hybrid Dolcevita

La Nuova serie speciale 500 Hybrid Dolcevita, disponibile solo in versione Cabrio , guarda agli anni ’60 e strizza l’occhio alle famose «spiaggine» di allora, protagoniste eleganti e sbarazzine di estati mediterranee altrettanto eleganti e sofisticate.

L’auto trae in effetti ispirazione dalle estati sulla costa italiana e prosegue la tradizionale presenza a listino di una sua versione a tetto apribile di 500 , presente in gamma dal 1957 in poi…

All’esterno si distingue dalle consorelle grazie a una serie di elementi di design esclusivi come le calotte degli specchietti cromate, un badge laterale dedicato con logo «Dolcevita», i nuovi cerchi in lega da 16″ diamantati, la capote in tessuto blu dedicata e i fari full LED. Altrettanto elegante e raffinato l’abitacolo, con i sedili in tessuto Pied de poule e vinile con logo «500» ricamato, l’autoradio DAB da 10,25″, il climatizzatore automatico, il sensore pioggia e i sensori di parcheggio posteriori.

Per presentare questa 500 Hybrid Cabrio Dolcevita, FIAT ha colto l’occasione dei festeggiamenti di San Giovanni, Patrono di Torino, facendo sfilare l’auto per le vie del centro animate da attività ispirate proprio alla Dolce Vita, fra le altre uno stand i 40.000 spettatori attesi nella serata del 24 giugno: una notte scandita da dj-set affacciati sui balconi storici, eventi musicali diffusi nelle piazze e, immancabili, i tradizionali fuochi d’artificio sul Po.

Nuova 600 Turbo 100

Il nuovo modello è dedicato, in modo accessibile, a chi vuole darsi un’immagine giovanile e dinamica.

Questa versione è mossa dal nuovo 3 cilindri Turbo benzina da 1.199 cc 101 cavalli e 205 Nm di coppia abbinato al cambio manuale a 6 marce, un «insieme» tecnico dedicato a chi desidera una guida intuitiva e coinvolgente e infatti il turbocompressore a geometria variabile ottimizza la risposta ai bassi regimi, facilitando la marcia in città e i sorpassi, mentre l’iniezione diretta ad alta pressione e il ciclo Miller assicurano efficienza e consumi contenuti.

Questa nuova motorizzazione affianca le versioni ibrida ed elettrica già in gamma, completando così un’offerta che – grazie agli allestimenti «Pop», «Icon», «Business», «La Prima» e «Sport» – è in grado di soddisfare ogni esigenza.

Una scelta tutt’altro che di nicchia: circa la metà dei clienti del segmento continua infatti a orientarsi su vetture con cambio manuale e motore benzina senza elettrificazione.

Come acquistarle…

Per il mese di giugno la 500 Hybrid Cabrio Dolcevita è proposta a un prezzo promozionale di 19.950 € (*), in caso di rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services.

La 600 Turbo 100 è invece proposta a partire da 18.950 euro (*), con rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services Italia.

Stellantis &You Torino

L’iconico complesso, ubicato all’interno di Mirafiori in piazza Cattaneo 9, rappresenta la naturale estensione dello storico stabilimento dove nasce proprio la Fiat 500, e punta verso la città che da sempre ne custodisce le radici e ne accompagna l’evoluzione.

Un legame con il territorio che FIAT ha celebrato con il film «Ritornerai», dedicato al ritorno della produzione di 500 Hybrid a Mirafiori e che testimonia come questa vettura sia, prima di un prodotto, il racconto di una rinascita.

Progettato per l’accoglienza prima ancora che per l’esposizione di auto, Stellantis &You Torino è stato concepito come spazio polifunzionale destinato a far incontrare mondi diversi e utilizzabile quindi per impieghi molteplici: dal commercio all’ospitalità, dal lavoro allo svago, dalla cultura al gioco.

Accanto alle aree dedicate alle vetture convivono infatti un bar-ristorante di tendenza, una sala conferenze, una fornitissima boutique con il merchandising dei marchi del Gruppo, affiancati da spazi verdi e aree gioco pensate per i più piccoli.

La location in cifre:

70.000 metri quadrati complessivi pari alla superficie di quattordici campi da calcio, di cui 30.000 coperti;

Uno staff di 180 professionisti che vende, gestisce, consegna e che accoglie ogni anno oltre 140.000 clienti;

8.000 vetture tra clienti privati e company car;

circa 10.000 veicoli per flotte e aziende, oltre 2.500 veicoli usati;

infine un’area post-vendita di oltre 6.000 m2 dove vengono assistiti circa 20.000 clienti all’anno.

Un cenno infine al Media Drive che ha sede in Stellantis &You a Torino: la flagship commerciale del Gruppo quest’anno celebra i primi vent’anni di vita ed è ormai diventata un punto di riferimento nella vita sociale e culturale della città nonché vetrina privilegiata sul comprensorio di Mirafiori.

[ Redazione Motori360 ]