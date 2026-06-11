BYD DOLPHIN G DM-i punta a rivoluzionare il segmento B europeo

La nuova hatchback super ibrida del costruttore cinese, dotata della tecnologia «plug-in Super Hybrid Dual Mode (DM)», ha una autonomia di oltre 1.000 km; in modalità puramente elettrica percorre ben 105 km e con un litro di benzina 71 km. In vendita a partire da 23.640 euro con l’allestimento «Active»

BYD continua la sua offensiva nel mercato europeo e lo fa entrando in uno dei segmenti più strategici del Vecchio Continente. La nuova DOLPHIN G DM-i rappresenta infatti il debutto del costruttore cinese nel segmento B con un modello sviluppato specificamente per le esigenze dei clienti europei. Una vettura che combina dimensioni compatte, elevata efficienza energetica e una tecnologia ibrida plug-in di nuova generazione destinata a diventare uno dei principali argomenti di vendita del marchio.

La novità più interessante è senza dubbio la presenza della tecnologia Super Hybrid DM-i, una soluzione che promette di unire i vantaggi della mobilità elettrica alla praticità di un’auto tradizionale. I numeri dichiarati sono particolarmente significativi: fino a 105 chilometri di autonomia in modalità completamente elettrica, consumi che possono raggiungere i 71 km/l con batteria carica e un’autonomia complessiva fino a 1.040 chilometri.

Design compatto, abitabilità da categoria superiore

Con una lunghezza di 4,16 metri, la DOLPHIN G DM-i si posiziona nel cuore del segmento B europeo, proponendo però un’abitabilità che punta a sfidare modelli di categoria superiore.

Lo stile riprende il linguaggio stilistico «Ocean-inspired» già visto su altri modelli BYD, con linee morbide, superfici pulite e una forte attenzione all’aerodinamica. Il frontale presenta una nuova interpretazione delle prese d’aria integrate, mentre il profilo laterale evidenzia una linea di cintura ascendente che dona dinamismo alla vettura.

Posteriormente spicca la firma luminosa LED a sviluppo orizzontale che attraversa l’intera larghezza del portellone.

L’abitacolo punta su semplicità e funzionalità. Il quadro strumenti digitale da 8,8 pollici è affiancato da un display centrale per l’infotainment da 10,1 o 12,8 pollici, a seconda dell’allestimento.

La scelta di collocare il selettore del cambio sul piantone dello sterzo ha inoltre permesso di liberare spazio tra i sedili anteriori, aumentando la praticità d’uso.

Particolarmente interessante il dato relativo all’abitabilità: il passo di 2.610 mm garantisce spazio sufficiente per 5 adulti, mentre il bagagliaio offre una interessante capacità di 425 litri, valore che supera molte hatchback di segmento C. Abbattendo i sedili posteriori si arriva fino a 1.225 litri.

Tecnologia DM-i: l’ibrido secondo BYD

Il cuore tecnologico della DOLPHIN G è rappresentato dal sistema Super Hybrid DM-i, una soluzione che si differenzia dai tradizionali sistemi plug-in hybrid per l’approccio prevalentemente elettrico alla trazione.

Nella maggior parte delle condizioni di utilizzo, infatti, è il motore elettrico a muovere le ruote, garantendo una risposta pronta e una guida silenziosa. Il motore termico benzina da 1,5 litri entra in funzione principalmente per alimentare il sistema e mantenere efficiente il livello di carica della batteria.

La sigla DM-i, acronimo di «Dual Mode Intelligence», identifica un sistema complesso composto da due motori elettrici, un motore endotermico e una sofisticata gestione elettronica che seleziona automaticamente la configurazione più efficiente in ogni situazione di guida.

Le prestazioni non sembrano essere state sacrificate sull’altare dell’efficienza. Il motore elettrico principale sviluppa infatti 163 cavalli e 210 Nm di coppia, consentendo uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi, valore adeguato sia all’impiego urbano, sia ai trasferimenti autostradali.

Due batterie, fino a 105 km in elettrico

BYD propone la DOLPHIN G DM-i con due differenti capacità della celebre Blade Battery.

La versione d’accesso «Active» adotta una batteria da 7,42 kWh, sufficiente per percorrere fino a 40 km in modalità elettrica e raggiungere un’autonomia totale di 1.020 km.

Le varianti «Boost», «Comfort» e «Sport» utilizzano invece una batteria da 18,3 kWh, che porta l’autonomia elettrica fino a 105 km secondo il ciclo WLTP Combined e permette di ridurre le emissioni di CO ₂ fino a soli 32 g/km.

Le versioni superiori supportano inoltre la «ricarica rapida in corrente continua» fino a 39 kW, consentendo di passare dal 10 all’80% della capacità in circa 26 minuti.

Dotazione ricca fin dall’allestimento base

La gamma è di fatto articolata su quattro livelli: «Active», «Boost», «Comfort» e «Sport».

Già la versione d’ingresso «Active» offre una dotazione completa con fari LED, climatizzatore automatico, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera posteriore, compatibilità Apple CarPlay e Android Auto e schermo infotainment da 10,1 pollici.

L’allestimento «Boost» introduce la batteria più grande, il display da 12,8 pollici, i sedili riscaldabili e la funzionalità Vehicle-to-Load (V2L), che consente di alimentare dispositivi esterni sfruttando l’energia accumulata nella batteria.

La versione «Comfort»aggiunge contenuti generalmente riservati a vetture di categoria superiore, tra cui head-up display, tetto panoramico, telecamera a 360 gradi e integrazione completa dei servizi Google.

Al vertice della gamma si colloca la «Sport», caratterizzata principalmente da dettagli estetici dedicati, cerchi specifici e rivestimenti interni dall’impronta più sportiva.

Sicurezza al top!

Sul fronte della sicurezza, BYD non ha lasciato nulla al caso. Tutte le versioni dispongono di una dotazione completa di sistemi ADAS che comprende Cruise Control Adattivo, mantenimento attivo della corsia, monitoraggio degli angoli ciechi, riconoscimento della stanchezza del conducente, assistenza al traffico trasversale e frenata automatica d’emergenza.

Prezzi aggressivi e consegne immediate

La nuova DOLPHIN G DM-i è già ordinabile presso la rete italiana BYD con consegne immediate. I prezzi di listino partono da 24.790 euro per la versione «Active», salgono a 27.290 euro per la «Boost», 28.790 euro per la «Comfort» e raggiungono 30.790 euro per la «Sport». Per il lancio, la «Active» viene proposta a 23.640 euro.

Stella Li, Executive Vice-President di BYD, ha dichiarato: “Il segmento B europeo è uno dei più importanti, e con la DOLPHIN G DM-i vogliamo ridefinire le aspettative dei clienti nei confronti di un’auto compatta nell’era elettrica. Portando una lunga autonomia con la tecnologia super ibrida intelligente e funzionalità digitali avanzate in un veicolo compatto e accessibile, rendiamo la mobilità sostenibile più intelligente, più pratica e disponibile a un numero più ampio di persone in Europa. Quando portiamo così tante qualità e nuove funzionalità in un segmento di tale importanza, si capisce perché diciamo: «Non è un’auto, è una BYD!»”.

Sulla carta, la DOLPHIN G DM-i possiede tutti gli elementi per ritagliarsi un ruolo di primo piano nel segmento B europeo. Autonomia da riferimento, efficienza elevata, tecnologia di ultima generazione e prezzi competitivi rappresentano argomenti difficili da ignorare, ulteriormente supportati da formule d’acquisto e noleggio studiate da BYD per soddisfare sia la clientela privata sia quella professionale. La sfida al mercato è lanciata: ora sarà il responso degli automobilisti europei a decretare se la nuova ibrida-plug-in riuscirà davvero a riscrivere le regole del segmento.

[ Redazione Motori360 ]