CIAO FUTURO! La visione di FIAT alla Milano Design Week 2026

Un evento stampa per delineare l’identikit dell’auto del futuro nella realtà urbana. A tirare le fila del confronto il Gruppo che ha fatto della città l’habitat ideale di molti suoi iconici prodotti. e che ha presentato nell’occasione tre progetti finalisti di design di piccole vetture sviluppati da studenti di IED e ISIA

CIAO FUTURO! ha aperto ufficialmente ieri con un esclusivo evento stampa alla presenza dei media internazionali, segnando l’inizio di un dialogo aperto sul design della piccola auto compatta del futuro. L’evento inaugurale ha visto protagoniste tre voci di primo piano del mondo automotive: Olivier François, CEO di FIAT e Global CMO di Stellantis (foto sotto a sx); François Leboine, Head of Design FIAT e il Maestro Giorgetto Giugiaro, Chairman di GFG Style (foto sotto a dx), insieme agli studenti dei tre progetti finalisti di IED Torino e ISIA Roma.

Gli interventi

Olivier François, CEO di FIAT e Global CMO di Stellantis, ha dichiarato: “Dante Giacosa una volta disse che un’auto dovrebbe essere utile prima ancora che sofisticata, un principio che oggi appare ancora più attuale. L’utilità non si misura solo in numeri, ma nel tempo risparmiato, nello spazio guadagnato, nello sforzo ridotto e nel piacere aggiunto.

Nella mia esperienza, il buon design non è solo una questione di stile – è una questione di onestà. Le persone non chiedono auto più grandi o più complesse, ma soluzioni chiare e significative. È qui che FIAT trova il suo vero ruolo: progettare risposte semplici, concrete e oneste che riflettano il modo in cui le persone vivono oggi e il modo in cui le nuove generazioni vivranno domani”.

Francois Leboine, Head of Design FIAT, ha aggiunto: “L’obiettivo del progetto era apparentemente semplice: descrivere una soluzione accessibile che permetta a te, alla tua famiglia e ai tuoi amici di muoversi ogni giorno dove serve, in modo intelligente, gioioso e sostenibile. Ripensando all’evoluzione della mobilità negli ultimi 50 anni, abbiamo avuto l’idea di far incontrare simbolicamente tre generazioni di designer e farle lavorare su una visione del futuro”.

Un percorso esperienziale attraverso il DNA del Design di FIAT e le generazioni future

Allestito presso Magna Pars, nel distretto Tortona di Milano, CIAO FUTURO! si sviluppa come un racconto incentrato sul DNA del design di FIAT, guidando i visitatori attraverso lo status del brand come indiscussa regina della mobilità urbana e mettendo in luce come FIAT abbia costantemente risposto alle esigenze in evoluzione delle città – e come le città stesse siano state plasmate da FIAT.

Design Week. FIAT – CIAO FUTURO! – progetti finalisti IED Torino e ISIA Roma – (Photo by Fabio Ferrari/LaPresse) Design Week. FIAT – CIAO FUTURO! – progetti finalisti IED Torino e ISIA Roma – (Photo by Fabio Ferrari/LaPresse)





All’interno di CIAO FUTURO!, FIAT presenta tre progetti finalisti di design di piccole vetture sviluppati da studenti di IED e ISIA, che rappresentano un ponte concreto tra heritage e innovazione, radicato nei valori FIAT di compattezza e DNA inconfondibile.

I progetti

Design Week. FIAT – CIAO FUTURO! – progetti finalisti IED Torino e ISIA Roma – (Photo by Fabio Ferrari/LaPresse) Design Week. FIAT – CIAO FUTURO! – progetti finalisti IED Torino e ISIA Roma – (Photo by Fabio Ferrari/LaPresse)

Design Week. FIAT – CIAO FUTURO! – progetti finalisti IED Torino e ISIA Roma – (Photo by Fabio Ferrari/LaPresse) Design Week. FIAT – CIAO FUTURO! – progetti finalisti IED Torino e ISIA Roma – (Photo by Fabio Ferrari/LaPresse)

Design Week. FIAT – CIAO FUTURO! – progetti finalisti IED Torino e ISIA Roma – (Photo by Fabio Ferrari/LaPresse) Design Week. FIAT – CIAO FUTURO! – progetti finalisti IED Torino e ISIA Roma – (Photo by Fabio Ferrari/LaPresse)





◘ IPPO – Luca Di Tonto e Alessio Vasta

Il concept IPPO ripensa l’auto non solo come mezzo di trasporto, ma come uno spazio che si adatta ai ritmi delle piccole città. Il progetto propone una visione più umana e condivisa della mobilità, in cui l’auto diventa un’estensione dello spazio pubblico, rafforzando il senso di comunità.

◘ LUMO SU MISURA – Elettra Cappugi e Daniel Saviuc

Questo concept è incentrato sull’idea chiave di flessibilità e personalizzazione, con un veicolo modulare che può evolvere insieme al suo utilizzatore attraverso molteplici configurazioni. Il progetto introduce inoltre un modello di economia circolare, con la sostenibilità come elemento centrale.

◘ FIZZ – Gabriele Menozzi

“La domanda è: come può una piccola city-car creare uno spazio sociale temporaneo quando si ferma?”. Ispirato al rituale dell’aperitivo analcolico e al soft clubbing, FIZZ trasforma la sosta in un momento di pausa urbana: leggero e condiviso, in cui l’innovazione non riguarda il muoversi più velocemente, ma il fermarsi in modo migliore.

Per tutta la durata della Design Week, il pubblico sarà invitato a esplorare i progetti e a votare il proprio preferito, partecipando attivamente a una conversazione condivisa su design, creatività e futuro dell’abitare urbano.

Gli iconici modelli…

Design Week. Fiat 500 del 1957 (Photo by Fabio Ferrari/LaPresse) Design Week. Fiat 500 del 1957 (Photo by Fabio Ferrari/LaPresse)





In mostra all’evento anche due veicoli heritage iconici del passato: la Fiat 500 del 1957 e la Fiat Panda degli anni ’80, disegnata dal Maestro Giorgetto Giugiaro.

Il percorso prosegue poi nel presente con una Fiat Topolino Corallo e si spinge fino al futuro con la presentazione della Topolino Sport Edition, una versione dedicata alla Gen Z che unisce un’attitudine giocosa a una mobilità responsabile.

Design Week. FIAT Topolino Corallo – Hotel Magna Pars (Photo by Fabio Ferrari/LaPresse) Design Week. FIAT Topolino Sport – Hotel Magna Pars (Photo by Fabio Ferrari/LaPresse)





Al termine dell’evento stampa, lo spazio è stato aperto al pubblico dalle ore 18.00 del 21 aprile fino al 26 aprile. L’orario di apertura giornaliero sarà dalle 10.00 alle 20.00.

[ Redazione Motori360 ]