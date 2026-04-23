Pirelli non solo pneumatici. Alla Milano Design Week il marchio si coniuga a prodotti di stile

Nascono così prodotti unici come le versioni brandizzate della sedia «Kutyna» e della lampada «LaFlaminia» create da Archi.mo.ra, ma anche il nuovo maxi-rib PIRELLI 47, che celebra inoltre la collaborazione ultraventennale in campo nautico con Sacs Tecnorib, e la cyclette di design «Ciclotte», realizzata da Multi Design; il calciobalilla di lusso CRISTALLINO TECKELL; gli speaker bluetooth e altro ancora…

All’edizione 2026 della Milano Design Week 2026 il marchio Pirelli debuttano le versioni dedicate a Pirelli della sedia di design «Kutyna» e della lampada «LaFlaminia», brevettate e firmate dallo stilista di interni Pier Paolo Rauco, fondatore dello studio romano Archi.mo.ra. I due elementi d’arredo inaugurano una collaborazione basata su valori comuni, tra cui italianità, cura dei dettagli e capacità di reinterpretare il passato in chiave moderna.

La Design Week rappresenta inoltre la cornice ideale per valorizzare le partnership di Pirelli Design – divisione del Gruppo dedicata a progetti di design e lifestyle – con altri marchi rilevanti del settore, attraverso prodotti in esposizione e installazioni luminose in diverse aree della città milanese.

Kutyna e LaFlaminia: dentro il progetto

Tra le novità della settimana milanese dedicata al design, le versioni a marchio PIRELLI di Kutyna e LaFlaminia: due creazioni apparentemente semplici che racchiudono anni di sperimentazione e cura progettuale.

Kutyna è una sedia telescopica a scomparsa, ispirata al bicchiere telescopico diffuso in Italia tra gli anni ’60 e ’80. Può essere completamente chiusa, fungendo da coffee table, o regolata in altezza fino a diventare uno sgabello, attraverso un raffinato sistema meccanico che assicura stabilità e sicurezza in ogni configurazione.

Il progetto si caratterizza per un elevato livello di ingegnerizzazione e ogni elemento è assemblato e rifinito manualmente, in un processo che combina tecnologia e lavorazione artigianale Made in Italy. La struttura è in policarbonato trasparente, con poggiapiedi in tubolare cromato. Tra le varianti, anche una versione con illuminazione a LED a basso consumo. Dallo stesso principio progettuale nasce LaFlaminia, una lampada regolabile in altezza che utilizza il medesimo sistema telescopico brevettato. Il dispositivo consente di modificare forma, altezza e diffusione della luce, adattandosi a diverse esigenze d’arredo.

Gli elementi distintivi di Pirelli

Le versioni di Kutyna e LaFlaminia personalizzate Pirelli introducono dettagli funzionali e materici che richiamano l’universo del produttore di pneumatici. Tra questi, la finitura gommata della base e del top – impreziosito dal logo parentesi di Pirelli in colore grigio -, il cuscino nero della seduta rifinito con un profilo color giallo Pirelli, il coperchietto della sede di ricarica per la luce anch’esso giallo e caratterizzato dal logo P lunga.

Le Kutyna e LaFlaminia a marchio PIRELLI sono stati presentati giovedì 23 aprile durante un evento del Fuorisalone al Bulgari Hotel. Saranno inoltre esposte, per l’intera Design Week, nelle vetrine COIN di Corso Vercelli a Milano, all’interno del punto vendita di Piazza Cinque Giornate e nel temporary store Kutyna, allestito nel quartiere Brera. I prodotti si potranno acquistare a partire da luglio sul sito Kutyna (https://kutynaofficial.com/en) e nei principali Department store COIN.

Pirelli Design e le varie partnership

Pirelli è inoltre protagonista alla Milano Design Week tramite Pirelli Design con attivazioni diffuse nella città per valorizzare le diverse partnership. Nello showroom Interni, in Via Turati, si trovano in esposizione, oltre a una show tyre di Formula 1, tre prodotti a marchio PIRELLI:

la cyclette di design « Ciclotte» , realizzata da Multi Design;

di design « , realizzata da Multi Design; il calciobalilla di lusso CRISTALLINO TECKELL per Pirelli ;

di lusso per ; gli speaker bluetooth iXOOST «Pirelli P Zero Sound».

Tutti i prodotti si distinguono per elementi derivati dal motorsport, come i colori e le grafiche che rendono omaggio ai pneumatici utilizzati nella massima competizione automobilistica al mondo, di cui Pirelli è fornitore unico.

Fino al 30 aprile, infine, saranno visibili in diverse zone di Milano ledwall dedicati al maxi-rib PIRELLI 47, ultimo nato della gamma PIRELLI SPEEDBOATS, frutto della collaborazione ultraventennale nella nautica con Sacs Tecnorib.

[ Rdazione Motori360 ]

► About Pirelli Design per operare su vari campi

In linea con il focus strategico di Pirelli sui segmenti Premium e Prestige, Pirelli Design crea progetti mirati in collaborazione con partner d’eccellenza nelle loro rispettive aree per fornire prodotti che siano allo stesso tempo unici e distintivi. Le tre aree di business di Pirelli Design sono: il licensing, che comprende collaborazioni con marchi prestigiosi in ambiti che spaziano dalla vela allo sci, dall’orologeria alle attrezzature sportive; il merchandising, con collezioni dedicate al motorsport e al patrimonio corporate; e il lifestyle, con capsule collection ispirate all’universo Pirelli e orientate a un posizionamento nel segmento high-end.

◘ Archi.mo.ra è licenziataria dei marchi: