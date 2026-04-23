Autopromotec: Enrica Lazzarini nominata nuovo CEO e Guido Gambassi Chief Strategy Officer

Autopromotec, biennale internazionale delle autoattrezzature e dell’aftermarket automobilistico, ha da oggi un nuovo assetto manageriale: la Dott.ssa Enrica Lazzarini assume il ruolo di Chief Executive Officer, e sarà affiancata dal Dott. Guido Gambassi come Chief Strategy Officer.

La strategia adottata dal Consiglio di Amministrazione è stata quella di mantenere continuità nella linea dirigenziale dell’azienda, andando a valorizzare figure già presenti, rispettate e inserite nel tessuto del settore.

Le nuove nomine sono state pienamente appoggiate dall’ex Segretario Generale di AICA, nonché AD uscente, Renzo Servadei, che, avendo deciso di non proseguire negli incarichi per ragioni personali, si è reso disponibile a fornire il proprio supporto per la prossima edizione, affinché il passaggio delle consegne mantenga una strategica continuità organizzativa di tutte le realtà che costituiscono e garantiscono la realizzazione della manifestazione fieristica.