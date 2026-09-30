STELLANTIS PRO ONE: arriva in Italia il nuovo Smart Compact Van

Cabina di guida che si trasforma rapidamente in ufficio e aggressivo prezzo d’ingresso vogliono attrarre nuova clientela e quanti guardano a soluzioni su misura. Oggi full electric e endotermico, prossimamente anche mild-hybrid

Stellantis PRO ONE annuncia l’apertura degli ordini in Italia del nuovo Smart Compact Van (SCV), un veicolo scaturito da un’attenta analisi delle modalità di utilizzo dei mezzi commerciali di simile fascia e delle necessità, desideri e realtà di chi li utilizza:

i conducenti professionisti operano da soli per la maggior parte del loro tempo lavorativo;

un significativo numero di clienti può fare a meno di una configurazione a tre posti.

Da tali basi è scaturito un diverso concetto di cabina, quasi un modulo abitativo concepito in funzione delle esigenze reali di quei professionisti che hanno nel proprio veicolo il loro principale strumento di lavoro cui richiedono flessibilità di utilizzo e comfort, due caratteristiche pienamente riscontrabili nel nuovo Flexiseat, un innovativo sedile passeggero modulare e ripiegabile per incrementare il volume di carico fino a 0,5 m³ e per garantire una flessibilità superiore rispetto alle soluzioni tradizionali.

Inoltre la cabina può essere trasformata – grazie al nuovo Modutable (denominazione autoesplicativa…) – in un vero e proprio ufficio mobile o in uno spazio relax dedicato a una pausa rigenerante da effettuare durante la giornata lavorativa.

Si può installare anche dopo…

Questo Modutable può essere ordinato in sede di acquisto del veicolo oppure essere installato in qualsiasi fase del ciclo di vita del veicolo, consentendo ai clienti di adattare di volta in volta il mezzo in base all’evoluzione delle proprie esigenze professionali.

Quale motorizzazione scegliere?

Versatile anche il capitolo motorizzazioni, capeggiate dalla nuova versione full elettric, caratterizzata da un’autonomia fino a 270 km, a sua volta affiancata da tre motorizzazioni termiche (due diesel e una versione a benzina) tutte con trasmissione manuale.

A partire dal prossimo anno la gamma comprenderà anche una nuova versione mild-hybrid, in modo da offrire ai clienti la massima libertà di scelta in funzione delle proprie attività operative e dei percorsi che si vorranno effettuare in tema di transizione energetica.

Attenti al prezzo!

Tutte le varianti della nuova versione di questo Smart Compact Van – realizzata in funzione del miglior equilibrio tra innovazione, praticità e convenienza – vengono lanciate con un prezzo di ingresso inferiore rispetto al resto della gamma: una scelta che rende il veicolo particolarmente appetibile per il rinnovo delle flotte, per le PMI e per i nuovi imprenditori che necessitano di uno strumento di lavoro affidabile, versatile e sostenibile dal punto di vista economico.

Mentre l’abitacolo è stato completamente ripensato, il design esterno si avvale di un nuovo e robusto paraurti anteriore, studiato per garantire maggiore protezione e resistenza nell’utilizzo quotidiano.

Ad ognuno il suo marchio

Il nuovo modello è disponibile, nell’ambito delle produzioni di Gruppo, nelle seguenti versioni, ognuna fedele alla propria identità distintiva, pur condividendo la stessa filosofia orientata all’efficienza professionale:

Citroën Berlingo Van FIRST , che punta su semplicità e comfort;

, che punta su semplicità e comfort; Fiat Professional Doblò EasyPRO , che si distingue per il massimo valore e la concretezza operativa;

, che si distingue per il massimo valore e la concretezza operativa; Opel Combo START che enfatizza robustezza e affidabilità;

che enfatizza robustezza e affidabilità; Peugeot Partner ACTIVE combina funzionalità professionale e design distintivo.

Con l’apertura degli ordini dello SCV in Italia, Stellantis PRO ONE rafforza ulteriormente la propria presenza nel segmento dei veicoli commerciali compatti, offrendo una risposta concreta alle esigenze di mobilità professionale contemporanea e confermando il proprio impegno nello sviluppo di soluzioni innovative costruite attorno ai bisogni reali dei clienti.

[ Redazione Motori360 ]