FIAT compie 127 anni e festeggia presentando Grizzly e Grizzly Fastback

I due nuovi arrivi arricchiscono la rinnovata offerta del marchio dedicata alle famiglie italiane e non

FIAT ha celebrato l’11 luglio il suo 127° anniversario dedicando ai nuovi Grizzly e Grizzly Fastback un video imperniato su un’immagine tanto semplice quanto inaspettata: l’arrivo dei due nuovi membri in un ufficio anagrafe italiano, un contesto certamente inusuale in cui Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO globale di Stellantis, presenta i nuovi arrivati allo sportello dell’ufficio nascite dove un classico momento reso asettico dalla burocrazia si trasforma in un improvvisato test drive dei due nuovi veicoli per la famiglia.

Grizzly e Grizzly Fastback rappresentano l’ultimo tassello della strategia di prodotto di FIAT: due mezzi che, realizzati sulla stessa base, si differenziano l’uno dall’altro in modo da soddisfare specifiche esigenze dei clienti, ma con lo stesso approccio semplice e versatile.

Grizzly grazie alla sua natura di SUV puro, porta spazio, comfort e praticità quotidiana mentre la sua versione Fastback, pur mantenendo la stessa attenzione alla funzionalità e alle esigenze familiari, si distingue grazie ad una silhouette più sportiva e dinamica.

Grizzly ovvero la quadratura del cerchio: compatto all’esterno e generoso all’interno, Grizzly con i suoi 4,4 metri di lunghezza è progettato per soddisfare le esigenze pratiche di tutti i giorni grazie allo spazio, al comfort e alla flessibilità a disposizione delle diverse esigenze quotidiane di una famiglia e non solo…

Grizzly Fastback, più dinamico e espressivo, ha una lunghezza di 4,5 metri: 10 cm in più che permettono di dare diverso corso all’andamento del padiglione e combinare eleganza e praticità portando in dote un abitacolo spazioso e un bagagliaio da ben 600 litri.

Altra possibilità di scelta per il potenziale acquirente è rappresentata dal ventaglio delle motorizzazioni disponibili: dalla benzina al mild hybrid al full electric con potenze fino a 145 cavalli e con cambi manuali o automatici, a seconda della regione.

La gamma sarà offerta in sette vivaci colori e dotata di tecnologie pensate per rendere la mobilità quotidiana più semplice, intuitiva e piacevole.

Come illustrato durante l’Investor Day tenutosi il 21 maggio ad Auburn Hills, questo progetto conferma la vocazione internazionale di FIAT che, nell’ambito del Gruppo Stellantis, offre una mobilità accessibile e rilevante ai clienti di tutto il mondo, in particolare nelle sue tre principali regioni: Europa, Medio Oriente e Africa e Sud America.

A questo proposito Olivier Francois (nella foto a sx), CEO di FIAT e CMO globale di Stellantis ha dichiarato: “Con Grizzly e Grizzly Fastback, FIAT completa la sua gamma con due silhouette distinte per due diverse tipologie di clienti, ciascuna progettata per soddisfare le reali esigenze quotidiane delle famiglie. Grizzly è il SUV per chi cerca spazio e comfort, mentre Grizzly Fastback è pensato per i clienti che desiderano gli stessi vantaggi razionali in una silhouette più distintiva. Presentarli nel giorno del compleanno di FIAT è stata una scelta naturale. Perché non si tratta di un semplice lancio: è FIAT che fa ciò che ha sempre saputo fare meglio: rendere il trasporto familiare semplice, accessibile e davvero conveniente dall’Europa al Medio Oriente e Africa, al Sud America”.

Grizzly e Grizzly Fastback faranno la loro prima apparizione pubblica al Salone dell’Auto di Parigi in ottobre, prima del lancio commerciale previsto per l’ultimo trimestre del 2026.

[ Tony Colomba ]