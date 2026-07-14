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Alfa Romeo mostra il primo teaser del futuro C-SUV

Un dettaglio del posteriore accende fantasia e aspettative. Intanto al MIMIT, Emanuele Cappellano, a capo di Stellantis Enlarged Europe, ha delineato la posizione del Gruppo da qui al 2030 riguardo il nostro Paese

 

 

Al Tavolo Nazionale dell’Automotive, tenutosi a Roma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Stellantis – rappresentata da Emanuele Cappellano, a capo di Stellantis Enlarged Europe, ha spiazzato i presenti mostrando il primo teaser del futuro C-SUV Alfa Romeo.

L’immagine mostra solamente una parte del retrotreno, sufficiente però a svelare – lasciando poi lavorare l’immaginazione di chi guarda – l’imprinting, inequivocabilmente Alfa, data al progetto dal Centro Stile di Torino.

Il C-SUV Alfa è in realtà più di un progetto: impostato sulla piattaforma STLA Medium sarà prodotto nello stabilimento di Melfi e – già inserito nel piano Fastlane 2030 – è destinato al mercato europeo cui offrirà una gamma di motorizzazioni multi-energia a partire dal IV trimestre del 2027.

In occasione dell’evento tenutosi al MIMIT è stata anche illustrata la posizione di Stellantis da qui al 2030 riguardo il nostro Paese, trattate nel cosiddetto «Piano Italia»: il capo di Stellantis Enlarged Europe ha ricordato che gli obbiettivi illustrati un anno e mezzo fa sono stati per la maggior parte raggiunti se non, in taluni casi, superati e ha tenuto a sottolineare che tale risultato non è da considerarsi ovvio visto che il settore automotive europeo sta affrontando la transizione all’elettrico (fortemente e caparbiamente voluta da Bruxelles ndr.) che sta avendo forti ripercussioni sullo sviluppo dei mercati europei, crisi ulteriormente aggravata dalla forte concorrenza dei marchi cinesi, sostenuti dallo Stato e fortemente competitivi.

Tornando a Stellantis va detto che i suoi numeri indicano che il Gruppo sta risentendo molto meno di altri concorrenti di questa situazione: il secondo trimestre dell’anno ha fatto registrare 1,6 milioni di consegne globali.

Siamo in presenza di significativo +10% rispetto allo stesso periodo del 2025, percentuale che in Europa si traduce con circa 40.000 immatricolazioni in più (+7% in Italia che se si includono i risultati della cinese Leapmotor – ormai parte stabile della galassia Stellantis – sale al 16%). E i francesi – per il momento – stanno a guardare…

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