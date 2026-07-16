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Stellantis chiude il 1° semestre 2026 sul mercato auto UE30 con un incremento delle vendite del 3,8% rispetto al 2025

AMSTERDAM, 16 luglio 2026 – La prima metà del 2026 si chiude in crescita per il mercato europeo dell’auto e anche Stellantis incrementa le vendite (+3,8 vs. 2025).

Come sottolinea Emanuele Cappellano, COO di Enlarged Europe: “Nei primi sei mesi del 2026 abbiamo confermato il trend positivo già evidenziato da Stellantis verso la fine dell’anno scorso. Sulla scorta del nostro piano strategico FaSTLAne 2030, abbiamo consolidato la nostra leadership nei segmenti A e B del mercato europeo, dove le nostre immatricolazioni sono cresciute di 67.000 unità rispetto allo scorso anno e fino a 93.000 se includiamo le vendite Leapmotor. Analogamente Stellantis Pro One ha confermato la propria leadership nel competitivo mercato dei Veicoli Commerciali”.

In Italia Stellantis è N. 1 e cresce nel semestre del 4,5%. Cinque dei sei modelli best-seller sono di Stellantis, con Fiat Pandina leader assoluta. Leapmotor è il marchio leader nel segmento BEV.

In Francia Stellantis è leader di mercato nel semestre con una quota mercato del 28,8% e 4 modelli tra i primi 10 best-seller, tra cui la Peugeot 208, leader assoluta di mercato.

In Germania, in un contesto generalmente positivo, brilla la performance di Opel, con un più 14,5% nelle vetture passeggeri e la Opel Corsa leader tra le city-car.

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