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Noleggio a lungo termine: performance semestrale per Leasys

Nel primo semestre 2026 Leasys, joint venture paritetica tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, ha registrato 47.715 immatricolazioni in Italia, raggiungendo una quota di mercato del 21%. Un risultato che conferma il contributo significativo della società allo sviluppo del noleggio a lungo termine, un settore che continua a svolgere un ruolo strategico nell’evoluzione del mercato automotive nazionale.

Il risultato conferma la solidità della strategia di Leasys e la capacità dell’azienda di rispondere in modo efficace alle esigenze di una clientela sempre più orientata verso soluzioni di mobilità flessibili, integrate e sostenibili. La performance del semestre evidenzia inoltre performance positive anche per le immatricolazioni delle vetture elettrificate (LEV) con un incremento pari al 63,5% rispetto al 2025 YTD[1].

La solidità del marchio si conferma trasversale sui principali segmenti di mercato. Nel comparto dei veicoli commerciali leggeri Leasys raggiunge una quota del 27,2%, mentre nelle Passenger Car si attesta al 19,8%[2], a conferma di una proposta capace di intercettare le esigenze operative di fleet manager, PMI, professionisti e clientela privata.

Un ulteriore elemento chiave della performance è rappresentato dal posizionamento nel perimetro Stellantis, all’interno del quale Leasys si conferma primo operatore per immatricolazioni sul canale del noleggio a lungo termine, con 41.006 targhe e una market share del 54%[3]. Un risultato che rafforza la centralità della società come partner di riferimento per la mobilità dei brand del Gruppo in Italia.
La combinazione tra presidio del mercato, ampiezza dell’offerta e sinergia con l’ecosistema Stellantis consente alla società di contribuire in modo concreto alla diffusione di un modello di mobilità sempre più efficiente, sostenibile e orientato al servizio.

 

[1] Fonte Dataforce

[2] Fonte Dataforce

[3] Fonte Dataforce

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