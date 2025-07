Triumph: le nuove Speed 400 e Scrambler 400 X da inizio 2024 sul mercato

I due nuovi modelli si aggiungono rispettivamente ai listini delle roadster Speed Twin 900 e 1200 e a quello delle Scrambler 900 e 1200

Questi nuovi modelli integreranno le rispettive gamme in quanto progetti completamente nuovi, sviluppati intorno ad un monocilindrico del tutto innovativo.

Entrambi i modelli vogliono proporre al potenziale acquirente un mix di qualità/prezzo/performance superiore rispetto ad analoghe offerte di pari cilindrata della concorrenza; queste nuove 400 seguono il tradizionale design Triumph e richiamano il carisma delle moto di cilindrata superiore grazie anche alle tradizionali finiture di motore, testata e terminale di scarico, che al tempo stesso integrano grafiche e colorazioni più contemporanee, producendo alla fine quel mix di eleganza e sportività che conferma il DNA di Triumph Motorcycles.

Le livree scelte per la Speed 400, con grafiche Triumph sul serbatoio, sono in Carnival Red, Caspian Blue e Phantom Black mentre la Scrambler 400 X sarà disponibile in Matt Khaki Green&Fusion White, Carnival Red&Phantom Black, oppure Phantom Black&Silver Ice; la vocazione più avventurosa di quest’ultima sarà sottolineata dalle protezioni del faro anteriore e del radiatore, dal parafango anteriore maggiorato e dai paramani.

Il nuovo motore TR-Series

La denominazione celebra la lunga tradizione Triumph «Trophy» che trae origine dai monocilindrici utilizzati nelle competizioni dell’inizio del Ventesimo secolo ma le somiglianze finiscono qui visto che questo nuovo monocilindrico Euro 5 da 398 cc – sottoposto a trattamento DLC per ridurre gli attriti interni – è raffreddato a liquido ed è caratterizzato da:

una potenza di 40 cavalli con coppia massima di 37.5 Nm;

una distribuzione DOHC a 4 valvole;

un albero motore ottimizzato e bilanciato per ridurre l’inerzia e facilitare la guida alle basse velocità;

valvole azionate da bilancieri a dito dalla massa ridotta;

cambio compatto a 6 rapporti a innesti rapidi ma sempre fluidi con Frizione servo assistita da un sistema che previene anche lo slittamento della ruota posteriore in fase di rilascio in scalata e frenata;

interventi di manutenzione ogni 16.000 chilometri con positivo impatto sui costi di gestione.

La ciclistica

Sia la Speed 400 che la Scrambler 400 X hanno un telaio dalla sezione centrale decisamente “slim” con una altezza da terra del confortevole piano di seduta rispettivamente di 790 e 835 mm; questo, unito ad un peso rispettivamente di 170 e 179 kg, assicura controllo in velocità ma anche grande manovrabilità sia alle basse velocità che nelle manovre da fermo.

Al telaio principali viene avvitato il telaietto posteriore, connesso ad un forcellone in alluminio mentre il set up delle sospensioni è tarato in base alla destinazione di utilizzo di ciascuna delle 2 moto:

la Speed 400 è equipaggiata all’anteriore con una forcella da 43mm del tipo big-piston upside-down, mentre al posteriore viene montato un sistema monoshock con serbatoio esterno mentre i cerchi da 17 pollici sono in leggero alluminio, coerentemente con una filosofia da roadster urbana. L’impianto frenante prevede un disco da 300 mm e pinze a 4 pistoncini di tipo radiale, per una risposta pronta, modulabile e generosa.

è equipaggiata all’anteriore con una forcella da 43mm del tipo big-piston upside-down, mentre al posteriore viene montato un sistema monoshock con serbatoio esterno mentre i cerchi da 17 pollici sono in leggero alluminio, coerentemente con una filosofia da roadster urbana. L’impianto frenante prevede un disco da 300 mm e pinze a 4 pistoncini di tipo radiale, per una risposta pronta, modulabile e generosa. La Scrambler 400 X ha un passo più lungo e sospensioni dalla maggiore escursione, ruota anteriore maggiorata dal diametro di 19 pollici e un manubrio più largo per garantire maggiore controllo anche in situazioni di leggero sterrato; anche la posizione in sella é tipicamente da Scrambler mentre l’ampio e pedale del freno posteriore – montato più in basso e più in avanti grazie alle pedane riposizionate rispetto alla roadster – è facilmente azionabile anche nelle fasi di guida in piedi. Il freno anteriore da 320 mm monta pastiglie dal compound differenziato per rendere la frenata più progressiva e facilmente modulabile.

Elettronica e controlli

Sia la Speed 400 che la Scrambler 400 X possono contare su una dotazione elettronica di assoluta eccellenza all’interno del proprio panorama competitivo a partire dall’acceleratore Ride By Wire alla gestione elettronica del motore e dello stesso acceleratore targate Bosch con tecnologia ride-by-wire per un’erogazione lineare, trattabile e intuitiva.

In entrambi i modelli il Controllo di trazione è facilmente disattivabile mentre l’ABS Bosch a doppio canale assicura frenate sempre modulabili e sicure anche su fondo stradale sdrucciolevole, e nel caso di Scrambler 400 X può essere disattivato per affrontare in sicurezza l’off road.

Il quadro strumenti sdoppiato prevede un grande tachimetro analogico e uno schermo LCD integrato che fornisce informazioni aggiuntive quali contachilometri, autonomia residua, marcia inserita in modo ben visibile sotto qualsiasi condizione di luminosità ambientale.

Smartphone e sistemi di navigazione possono essere alimentati tramite la presa di ricarica supplementare prevista di serie per entrambi i modelli.

Visibilità e sicurezza

Il potente faro full led emana una luce diurna distintiva e accattivante, mentre il fanale posteriore include una elegante firma luminosa; i sottili indicatori di direzione completano il pacchetto.

Sia la Speed 400 che la Scrambler 400 X sono dotate di serie di bloccasterzo e immobilizer antifurto. Il chip transponder integrato nella chiave di accensione assicura che solo il proprietario possa avviare il motore.

Gli accessori

Sono più di 25 accessori originali pronti per Speed 400 e Scrambler 400 X: dallo stile al comfort, dal trasporto bagagli alla sicurezza, entrambe le moto possono essere accessoriate per soddisfare un’ampia gamma di esigenze personalizzate. Tutti gli accessori Triumph sono coperti dalla stessa garanzia di 2 anni a chilometraggio illimitato.

Entrambi i modelli – commercializzati in India a partire dall’estate – saranno in vendita nei mercati occidentali da settembre 2025; la nuova Scrambler 400 XC avrà un prezzo di listino di 7.245, 00 euro (franco concessionario).