Peugeot nuova 308: la segmento C che accontenta tutti

Dopo quattro anni il marchio del «leoncino» aggiorna la gamma 308 per rafforzarne il posizionamento nella classifica delle vetture più gettonate del segmento C. Rivisitata nel design, tecnologia e interni e grazie alle efficienti motorizzazioni benzina, plug-in, elettriche e diesel, vuole accontentare e fidelizzare una clientela sempre più ampia

La gamma – che mantiene le versioni hatchback e station wagon – viene ampliata sul fronte dei powertrain: alla già nota offerta ibrida plug-in si affiancano ora la «entry level» mild hybrid da 145 cavalli e la nuova E-308, capace di percorrere fino a 450 km (WLTP) e predisposta per la funzione V2L che può alimentare dispositivi esterni fino a 3,5 kW.

Confermata anche la motorizzazione diesel BlueHDi 130, pensata per chi percorre molti chilometri.

Un design avveniristico

La Peugeot 308 restyling si presenta con un look ancora più moderno, grazie a nuovi elementi stilistici innovativi e proporzioni equilibrate. Il frontale è caratterizzato da una nuova calandra in tinta con la carrozzeria che a sua volta integra il nuovo emblema illuminato.

La nota firma luminosa anteriore a tre artigli LED sottolinea immediatamente il family feeling e dona a questa nuova 308 uno sguardo futuristico e ben distinguibile, mentre i nuovi gruppi ottici posteriori, ora più sottili e tecnologici, sono perfettamente incastonati nel paraurti.

La nuova Peugeot 308 restyling e la sua versione station wagon pur accomunate dallo stesso DNA, propongono due interpretazioni diverse:

la berlina si distingue per il suo design sportivo e compatto;

si distingue per il suo design sportivo e compatto; la 308 SW abbina la praticità di una vettura familiare ad un profilo aerodinamico slanciato, con un vano portabagagli che non lascia indietro nessun tipo di baule: si parte da una base di partenza di 598 litri fino a raggiungimento dei 1.487 con la seconda fila di sedili abbassata.

Entrambe sfoggiano nuovi cerchi in lega diamantati da 17” o 18” (di serie sulle versioni elettriche), mentre gli allestimenti endotermici «Style» e «Business» adottano cerchi in alluminio nero.

Gli interni: la firma di Peugeot

Il dinamismo del design esterno si rispecchia all’interno: le linee rimangono moderne ed eleganti e integrano perfettamente il quadro strumenti, il touchscreen centrale da 10” e i comandi principali.

L’architettura unica del cruscotto è progettata per liberare il massimo spazio a vantaggio dei passeggeri anteriori. I materiali di primissima qualità, come l’alluminio autentico e l’Alcantara®, aumentano il feeling e la sensazione di comfort che è possibile provare all’interno.

Integrati in un’elegante fascia nera sotto il touchscreen centrale, i cinque i-Toggle consentono agli utenti della nuova Peugeot 308 di configurare le scorciatoie per determinare le funzioni preferenziali come ad esempio aria condizionata, contatto telefonico, stazione radio, navigazione verso casa, ecc.

La nuova 308 fa “all’in” con le motorizzazioni

Con l’arrivo dell’ibridazione MHEV e il potenziamento della versione BEV – senza tralasciare il buon vecchio plug-in – Peugeot sceglie di non vincolare in alcun modo i propri clienti offrendo, per i più ecologici, una valida alternativa full Electric e due ibridazioni differenti in modo di lasciare l’ultima parola al compratore.

Sulla nuova Peugeot E-308 viene offerto un propulsore particolarmente performante e con un’autonomia maggiore: un bel passo avanti rispetto alla precedente versione che adottava un pacco batterie da 54 kWh.

Il motore elettrico da 156 cavalli (115 kW) con 270 Nm di coppia abbinato a una batteria da 58,4 kWh (55,4 kWh utilizzabili) che funziona a 400 Volt, consente un’accelerazione dinamica.

Utilizzando i paddle dietro al volante compatto, il guidatore può facilmente attivare la frenata rigenerativa su 3 livelli, al fine di avere la massima decelerazione al rilascio del pedale dell’acceleratore e quindi la massima rigenerazione delle batterie.

La nuova Peugeot E-308 offre un’autonomia estesa di 450 km (ciclo combinato WLTP, +34 km rispetto ai modelli precedenti), posizionandosi così ai vertici del suo segmento.

Il caricatore di bordo trifase di serie eroga 11 kW di potenza mentre la presa di ricarica è compatibile con tutte le modalità di ricarica. Da una stazione di ricarica pubblica da 100 kW è possibile passare dal 20% all’80% di carica in 32 minuti.

L’ibrido plug-in

La nuova Peugeot 308 Ibrida Plug-in da 195 cavalli combina un motore elettrico da 92 kW (125 cv) con un’unità termica a 4 cilindri turbo 1,6 litri da 150 cavalli (110 kW), per una potenza combinata di 195 cavalli (143 kW). Il cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e-DCS7 garantisce cambi di marcia rapidi e fluidi.

Questo propulsore ibrido plug-in di seconda generazione include una batteria da 17,2 kWh che fornisce 20 km in più di autonomia rispetto alla precedente, per un’autonomia di guida 100% elettrica di 85 km (ciclo combinato WLTP).

La batteria può essere ricaricata in sole 2 ore e 5 minuti (colonnina da 7,4 kWh), oppure in 7 ore e 25 minuti utilizzando una normale presa domestica (10 A, 2,3 kWh).

MHEV: l’ibrido entry level

Per i clienti che desiderano un primo approccio all’elettrificazione, la nuova Peugeot 308 offre un propulsore ibrido di tipo Mild Hybrid da 145 cavalli abbinato al cambio automatico a doppia frizione elettrificato e-DCS6 a 6 rapporti.

Grazie a una batteria che si ricarica automaticamente durante la guida, questa tecnologia fornisce una spinta extra per un’accelerazione particolarmente dinamica mantenendo i consumi controllati (da 4,7 a 5 l/100 km a seconda del modello, ciclo combinato WLTP).

Nelle aree urbane, Peugeot 308 e 308 SW Hybrid 145 possono guidare fino al 50% del tempo in modalità 100% elettrica.

Diesel per i lunghi viaggi

Per poter accontentare quanti più automobilisti possibile, Peugeot propone la nuova 308 anche con un motore Diesel a quattro cilindri BlueHDi 1,5 litri da 130 cavalli che ha già dimostrato la sua efficienza. L’auto, grazie anche al suo cambio automatico EAT8, è particolarmente adatta per la guida intensiva sulla lunga distanza.

La nuova 308 arriverà nei saloni italiani entro l’autunno 2025, con listini ufficiali che saranno comunicati da Peugeot nei mesi precedenti al lancio.

[ Cristiano Fortini ]

La 308 in immagini…