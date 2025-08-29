In casa Stellantis riorganizzazione delle attività italiane di Corporate Affairs e Communications

Paolo Pinzoni è il nuovo Direttore delle Relazioni Istituzionali, Claudio D’Amico riconfermato Direttore della Comunicazione

Stellantis ha annunciato la riorganizzazione delle sue attività italiane di Corporate Affairs e Communications suddividendo la struttura in due dipartimenti specifici, a riporto delle rispettive organizzazioni europee.

◘ Paolo Pinzoni assume la posizione di Direttore delle Relazioni Istituzionali

In questo nuovo ruolo, Paolo Pinzoni, che vanta un’ampia esperienza sia nel settore pubblico che in quello privato, rappresenta dal 1° luglio l’Azienda nei confronti delle Istituzioni Italiane e degli altri Enti Pubblici ed è a diretto riporto di Christoph Hinrichsen, Vice-President Public Affairs Enlarged Europe, sotto la leadership di Marion Beyret, Senior Vice-President Public Affairs e Communications Stellantis Enlarged Europe.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università Bocconi, Paolo Pinzoni ha iniziato la sua carriera presso l’ufficio legale di Edison. Successivamente ha svolto la pratica forense ed esercitato la professione di avvocato per tre anni in un importante studio legale a Milano. Spinto da un forte interesse per gli affari internazionali, ha completato un Master in Studi Diplomatici presso la Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) a Roma. Ha quindi ricoperto incarichi di responsabilità in ambito pubblico. Ha lavorato presso la Segreteria del Presidente della Regione Lombardia. Successivamente ha svolto il ruolo di Vice Capo dell’Ufficio Legislativo e di Consigliere giuridico del Ministro presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Prima approdare in Stellantis, Paolo Pinzoni ha lavorato in Vodafone Italia, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità fino a diventare Head of Public Affairs, Foundation and Sustainability.

◘ Claudio D’Amico, mantiene il ruolo di Direttore della Comunicazione

Pietra miliare del Gruppo, Claudio D’Amico è stato riconfermato, sul fronte della Comunicazione stampa Corporate e Prodotto, nel ruolo di Direttore della Comunicazione di Stellantis in Italia, a diretto riporto di Alessandro Nardizzi, Vice-President Communications, Enlarged Europe, che riporta a sua volta a Marion Beyret.

Claudio D’Amico, giornalista professionista di grande esperienza, in oltre 40 anni di attività ha seguito i più importanti avvenimenti nazionali e internazionali di sport, cronaca, politica, cultura ed economia per numerose testate giornalistiche. Ha lavorato per 21 anni all’Agenzia Ansa sino ad assumere la responsabilità della redazione del Piemonte. Nell’aprile del 2010 è stato chiamato a coordinare l’attività dell’ufficio stampa Corporate dell’allora Gruppo Fiat e negli ultimi quindici anni ha seguito tutte le principali vicende che hanno caratterizzato l’evoluzione del Gruppo da Fiat a FCA e la successiva fusione con PSA per la nascita di Stellantis di cui, fin dal primo giorno, ha seguito le attività di Comunicazione per l’Italia.

► Marion Beyret, Senior Vice-President Public Affairs e Communications Stellantis Enlarged Europe, che lavora a stretto contatto con Jean-Philippe Imparato, Chief operating officer, Enlarged Europe, ha tenuto a sottolineare che “questa organizzazione supporterà e rafforzerà il nostro posizionamento in Italia, culla storica e mercato principale per l’azienda”.