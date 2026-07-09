Leapmotor apre gli ordini in Italia per B03X, il nuovo Smart Urban Crossover

Progettata fin dall’inizio per i mercati internazionali avrà un prezzo di lancio in Italia a partire da… 19.900 €

La nuova Leapmotor B03X è un modello strategico globale che, rappresentando un nuovo capitolo nello sviluppo internazionale del marchio, vuole scalare quel segmento di mercato rappresentato dalla mobilità elettrica urbana.

Progettata per accelerare la transizione elettrica, la nuova B03X è stata sviluppata per rendere la mobilità elettrica accessibile a un numero sempre maggiore di automobilisti: più che un semplice nuovo modello, la B03X rappresenta un importante tassello della strategia di crescita internazionale di Leapmotor e un concreto abilitatore della transizione verso una mobilità a «zero emissioni» sempre più diffusa.

L’obbiettivo

La nuova Leapmotor B03X, pensata proprio per soddisfare le esigenze dei clienti europei, vuole interpretare il concetto di Smart Urban Crossover, offrendo dimensioni compatte ideali per l’utilizzo di ogni giorno in città e rendere la mobilità elettrica sempre più accessibile senza rinunciare a comfort, spazio e contenuti.

Stile e dimensioni

Il corpo vettura è caratterizzato da superfici lisce e aerodinamicamente pulite, un invito a farsi accarezzare dall’aria piuttosto che aggredirla mentre il profilo laterale si distingue per le maniglie parzialmente a scomparsa, il tetto flottante e gli sbalzi ridotti che sottolineano il dinamismo del modello.

Le sue dimensioni compatte (lunghezza 4,27 m., larghezza 1,81 m., altezza 1,635 m., passo 2,605 m.) facilitano gli spostamenti cittadini e le manovre di parcheggio, mentre il passo generoso rende gli interni sorprendentemente spaziosi per il segmento.

La tecnica

La B03X è spinta da un brillante motore elettrico anteriore da 197 cv (145 kW) e 200 Nm di coppia, basato sull’innovativa architettura Cell-to-Chassis CTC 2.0 Plus, che integra direttamente la batteria nella struttura del veicolo contribuendo a migliorare rigidità, sicurezza ed efficienza complessiva; in più questo nuovo modello è stata pensato per poter offrire non solo massima praticità nella vita di tutti i giorni ma anche prestazioni brillanti, fluidità di marcia ed elevata efficienza energetica sia in città che fuori.

B03X viene offerta con 2 opzioni di batteria LFP ad alta densità energetica:

39,8 kWh (autonomia fino a 292 km WLTP e 416 km in ciclo urbano);

(autonomia fino a 292 km WLTP e 416 km in ciclo urbano); 53,0 kWh con autonomia fino a 382 km WLTP e 554 km in ciclo urbano.

Entrambe le batterie supportano la ricarica rapida 2,5C, con potenze fino a 100 kW e 133 kW DC, consentendo di passare dal 30% all’80% in soli 16 minuti e dal 10% all’80% in circa 21 minuti , posizionando la B03X tra i riferimenti della categoria per velocità di ricarica.

La Sicurezza

Questo aspetto è stato uno dei fattori basilari alla base del progetto B03X: il veicolo è infatti provvisto di un «megasistema» composto da 21 sistemi ADAS di Livello 2, supportati da 14 sensori e telecamere, progettati per offrire assistenza avanzata alla guida e contribuire a elevati standard di sicurezza attiva e passiva: tutto per supportare il conducente nelle principali situazioni di guida quotidiana, migliorando comfort e sicurezza in ogni circostanza.

Interni e comfort

L’abitacolo della B03X costituisce un ambiente ampio, luminoso e ordinato. Il quadro strumenti digitale da 8,8” e il display centrale touchscreen da 14,6” offrono un’esperienza d’uso semplice e intuitiva, ispirata a quella degli smartphone mentre la cura nella ricerca e utilizzo dei materiali, l’accurato studio dell’ergonomia e un’interfaccia intuitiva contribuiscono a porre tutti gli occupanti al centro di un ambiente accogliente e tecnologicamente avanzato.

Uno dei principali punti di forza della nuova B03X è la praticità: il bagagliaio ha una capacità di 510 litri (grazie all’innovativa GigaBox da 105 litri integrata sotto il pianale) che possono diventare 1.545 con i sedili posteriori abbattuti.

I nuovi Magic Seats permettono il trasporto di oggetti lunghi e ingombranti, mentre i 33 vani portaoggetti distribuiti nell’abitacolo aumentano la funzionalità del veicolo nell’utilizzo quotidiano, sia per le famiglie sia per chi utilizza l’auto per lavoro o tempo libero.

L’esperienza digitale

Questo particolare aspetto è affidato al nuovo Leap OS 4.0 Plus, sviluppato sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon 8155 e completamente integrato con Apple CarPlay e Android Auto in modo da garantire connettività, fluidità e semplicità di utilizzo ai massimi livelli.

L’ecosistema digitale della B03X è stato progettato per offrire un’interazione intuitiva e immediata e rendere ogni viaggio più semplice e connesso.

Allestimenti

La gamma Leapmotor B03X è disponibile in 2 allestimenti:

Life : questa versione include climatizzatore automatico, display centrale da 14,6″, fari Full LED automatici, 21 sistemi ADAS e portapacchi.

: questa versione include climatizzatore automatico, display centrale da 14,6″, fari Full LED automatici, 21 sistemi ADAS e portapacchi. Design: disponibile con batteria da 53,0 kWh, aggiunge sedili in ecopelle regolabili elettricamente e riscaldabili, telecamera a 360°, sensori di parcheggio anteriori e cerchi in lega da 18″.

Le due configurazioni si materializzano in altrettante proposte equilibrate in fatto di tecnologia, sicurezza, comfort e praticità.

Prezzi e offerta di lancio

La nuova B03X si posiziona sul mercato in modo particolarmente competitivo : il listino parte infatti da 24.900 € per la versione Life con batteria da 39,8 kWh, passa a 27.400 € per la versione Life con batteria da 53,0 kWh e raggiunge i 29.400 € per la versione Design con batteria da 53,0 kWh.

Inoltre, in occasione dell’apertura degli ordini, Leapmotor propone una speciale iniziativa commerciale per i privati che prevede:

2.000 € di sconto più ulteriori 2.000 € in caso di permuta o rottamazione.

€ di sconto più ulteriori € in caso di permuta o rottamazione. Per i primi clienti è inoltre disponibile un bonus aggiuntivo di 1.000 € , che consente di portare il prezzo d’attacco della B03X a soli 19.900 €.

È anche disponibile una formula finanziaria dedicata che consente di guidare la Leapmotor B03X Life a partire da 129 € al mese, confermando la volontà del marchio di rendere la mobilità elettrica accessibile a un numero sempre maggiore di automobilisti.

[ Redazione Motori360 ]