Nuova Kia Niro: CUV solamente ibrido versatile come un crossover

Gamma ampliata di ADAS e maggiori dotazioni di serie. Disponibile da questo mese da 34.250 €

La nuova Kia Niro è un CUV (Crossover Utility Vehicles) ibrido rinnovato che conferma una motorizzazione esclusivamente ibrida per il mercato europeo; pensato per un utilizzo prevalentemente famigliare, il modello si propone come una soluzione pratica e accessibile per le esigenze di mobilità quotidiana.

L’auto è il frutto di un’ampia collaborazione interfunzionale tra il Centro globale di Ricerca & Sviluppo di Hyundai Group in Corea e lo Hyundai Motor Europe Technical Centre (HMETC) che hanno condotto collaudi e test in Spagna, Svezia e in altri Paesi europei in modo da garantire l’ottimale rispondenza di questo CUV alle condizioni delle strade europee e alle aspettative dei clienti.

Sin dal suo primo lancio, Kia Niro – rispondendo alle diverse esigenze dei clienti e alla crescente transizione verso l’elettrificazione – si è rapidamente affermata nel vecchio Continente tanto da aver sinora registrato, dalla sua introduzione, 630.000 unità vendute, con la versione full hybrid come variante più richiesta.

Oltre che per la validità dei propulsori, la Niro è stata apprezzata per aver positivamente risposto alle attese dei clienti europei: ampio spazio interno, design funzionale, comfort quotidiano e un completo pacchetto di sicurezza.

Un altro fattore chiave per il successo delle precedenti generazioni di Niro è stata la differenziata offerta in termini di propulsioni: varianti ibride, ibride plug-in e completamente elettriche, Kia ha offerto ai suoi acquirenti la possibilità di passare all’elettrificazione con la voluta gradualità e in funzione della validità delle infrastrutture di ricarica di ciascuna nazione.

Corpo vettura

Obiettivo del completo restyling della nuova Niro è stato mantenere l’identità di crossover dando al modello una maggiore chiarezza visiva e un’estetica più moderna e distintiva attraverso mirati interventi estetici e con l’adozione di una migliorata tecnologia di illuminazione.

La parte anteriore e posteriore sono state completamente aggiornate, con nuovi fascioni paraurti che conferiscono all’auto un aspetto più deciso, sicuro e una presenza su strada più marcata.

Il Cx di soli 0,28 testimonia il miglioramento dell’efficienza aerodinamica mentre la possibilità di scegliere tra cerchi in lega da 16 e 18 pollici offre l’opportunità, adottando questi ultimi, di migliorare ulteriormente estetica e handling.

All’anteriore, i nuovi gruppi ottici presentano un orientamento verticale mentre i fari LED di serie con tecnologia Multi-Faceted Reflector (MFR) fanno esteticamente percepire la loro elevata qualità mentre, dal punto di vista pratico, migliorano la distribuzione della luce per una maggiore sicurezza nell’uso quotidiano e nella guida notturna.

Al posteriore, si notano le nuove grafiche dei gruppi ottici e il nuovo portellone che si integra con una nuova firma luminosa: l’alloggiamento della targa è stato rimosso creando così una superficie più pulita e minimale, aumentando la percezione della larghezza e il carattere premium del veicolo.

Lunga 4,43 metri e con un passo di 2,72 metri, la nuova Niro offre ampio spazio ai suoi occupanti che possono anche beneficiare di un vano bagagli da 430 litri (VDA), e di una capacità di traino fino a 1.010 chilogrammi (frenata) che consente al veicolo di soddisfare diverse esigenze di tempo libero e utilizzo pratico.

Interni

Materiali e combinazioni di colori all’interno dell’abitacolo sono stati aggiornati mentre la plancia e la console centrale sono state ridisegnate e sviluppate attorno a un sistema di infotainment con navigazione ccNC e cockpit connesso da 12,3” con la nuova interfaccia che integra navigazione, funzioni del veicolo e servizi di connettività in un unico ambiente digitale.

Le tecnologie principali includono, a seconda dell’allestimento:

Display infotainment da 12,3 pollici e quadro strumenti da 12,3”;

da 12,3 pollici e quadro strumenti da 12,3”; Aggiornamenti Over-the-Air (OTA) per navigazione e software;

(OTA) per navigazione e software; Apple CarPlay e Android Auto wireless;

e wireless; Ricarica wireless per smartphone;

wireless per smartphone; Sicurezza e assistenza alla guida ampliata.

La nuova Niro offre una gamma completa di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) fin dall’allestimento d’ingresso, tra cui:

Forward Collision Avoidance Assist (FCA 1.5): sistema basato su telecamera e radar in grado di rilevare veicoli, pedoni e ciclisti;

(FCA 1.5): sistema basato su telecamera e radar in grado di rilevare veicoli, pedoni e ciclisti; Highway Driving Assist (HDA) che – sviluppato appositamente per le strade ad alto scorrimento – mantiene la vettura al centro della carreggiata, controllando la distanza dall’auto che precede;

(HDA) che – sviluppato appositamente per le strade ad alto scorrimento – mantiene la vettura al centro della carreggiata, controllando la distanza dall’auto che precede; Lane Following Assist (LFA 2): aiuta a mantenere il veicolo al centro della corsia;

(LFA 2): aiuta a mantenere il veicolo al centro della corsia; Blind-Spot Collision Avoidance Assist (BCA): i sensori radar posteriori rilevano i veicoli nell’angolo cieco quando viene attivato l’indicatore di direzione, intervenendo su sterzo o frenata per prevenire collisioni;

(BCA): i sensori radar posteriori rilevano i veicoli nell’angolo cieco quando viene attivato l’indicatore di direzione, intervenendo su sterzo o frenata per prevenire collisioni; Intelligent Speed Limit Assist (ISLA): utilizza una telecamera frontale e i dati di navigazione per riconoscere i limiti di velocità e adeguare la velocità del veicolo;

(ISLA): utilizza una telecamera frontale e i dati di navigazione per riconoscere i limiti di velocità e adeguare la velocità del veicolo; Parking Distance Warning (PDW; anteriore e posteriore): i sensori a ultrasuoni rilevano ostacoli e avvisano il conducente durante le manovre a bassa velocità;

(PDW; anteriore e posteriore): i sensori a ultrasuoni rilevano ostacoli e avvisano il conducente durante le manovre a bassa velocità; Rear View Monitor (RVM): visualizza l’area dietro il veicolo sullo schermo infotainment durante le manovre di parcheggio e retromarcia;

(RVM): visualizza l’area dietro il veicolo sullo schermo infotainment durante le manovre di parcheggio e retromarcia; Sistema Hands-On Detection (HOD): il volante capacitivo conferma il coinvolgimento del conducente durante l’utilizzo delle funzioni di guida assistita.

Powertrain

La rinnovata Niro monta un sistema di propulsione che integra un motore a benzina 1,6 litri GDI a iniezione diretta da 75 kW con un motore elettrico da 32 kW, per una potenza complessiva di 138 cavalli trasferita alle ruote anteriori tramite un cambio a doppia frizione a 6 rapporti (6 DCT).

Questa configurazione è stata sviluppata proprio per favorire una guida responsabile nell’uso quotidiano, offrendo al contempo autonomia e comfort tipici dei sistemi di propulsione convenzionali.

La dichiarazione

Pablo Martinez Masip, Vice-President Product, Marketing&Customer Experience di Kia Europe: “La tecnologia ibrida rappresenta un percorso pratico verso l’elettrificazione, offrendo maggiore flessibilità ai clienti durante la transizione verso una mobilità sempre più elettrica,” ha dichiarato. “La nuova Niro è stata progettata per rendere questo passaggio semplice, supportando la vita quotidiana in modo intuitivo e affidabile”.

Prezzi e disponibilità

La nuova Niro è disponibile con prezzo a partire da 34.250 € (IVA inclusa).

Con un focus su sicurezza, comfort e tecnologia, la nuova Niro rafforza il proprio ruolo nel competitivo segmento dei CUV ibridi, dove la domanda di veicoli efficienti continua a crescere.

[ Andrea Colomba ]