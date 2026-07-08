Nuova Defender, ancora più efficace nell’affrontare l’impossibile con eleganza e gusto British

Le varianti 90, 110 e 130 offrono fino a otto posti e montano 3 motorizzazioni a 6 e 8 cilindri con potenze fino a 540 cavalli

Nuova Defender è caratterizzata da una più marcata vocazione per l’avventura che si diversifica nelle sue rinnovate versioni e relativi equipaggiamenti come sottolineato dal Defender Brand Director Mark Cameron che al riguardo ha dichiarato che “Gli ultimi aggiornamenti della Defender offrono dettagli di design rinnovati e conferiscono ai nostri clienti una scelta ancora più ampia in termini di personalizzazione, senza comprometterne la robustezza o le capacità fuoristrada. Con Vertex e l’Extended Exterior Pack, introduciamo un nuovo carattere che amplia il fascino di Defender sia per i clienti attuali sia per quelli nuovi”.

Defender Vertex

La nuova Defender Vertex è irrobustita da inediti elementi esterni quali:

nuovi e robusti paraurti anteriori e posteriori allargati;

griglia frontale profilata più ampia con i fendinebbia rifiniti in Shadow Atlas Matte;

spoiler posteriore Gloss Black abbinato alle pinze freno anteriori gialle a contrasto e ai ganci di recupero posteriori a vista dello stesso colore;

rivestimenti inferiori della carrozzeria in tinta;

nuovi cerchi di serie, da 22” Diamond Turned, Satin Dark Grey con contrasto Carpathian Grey (disponibili a richiesta cerchi da 22” Gloss Black o da 20” Satin Dark Grey).

Colorazioni: la nuova specifica è disponibile in Fuji White, Santorini Black, Woolstone Green, Borasco Grey, Carpathian Grey e Patagonia White Matte Wrap; tutte queste livree possono essere protette con il Matte Protective Film e, per la prima volta e per una durata ancora maggiore, anche con il Gloss Protective Film.

Interni: i clienti possono scegliere tra sedili in Windsor Leather e in tessuto Forged – disponibili in Ebony o Caraway/Ebony – oppure sedili in Ultrafabrics™ in Light Cloud/Lunar.

Il tessuto Forged Ebony è un nuovo materiale che offre una durabilità tattile grazie a una maglia in poliestere al 100%.

Per il massimo comfort, il Climate Control a tre zone, il Cabin Air Purification Plus, il sensore della qualità dell’aria e la presa di corrente domestica sono di serie su 90 e 110, mentre sulla 130 il Climate Control è a quattro zone.

Extended Exterior Pack

Ispirato alla Vertex, il nuovo Extended Exterior Pack è disponibile come aggiornamento estetico opzionale per X-Dynamic SE, X-Dynamic HSE (inclusa Hard Top) e V8 ed è formato da nuovi paraurti anteriori e posteriori allargati e più muscolosi, rifiniti in Shadow Atlas Matte, insieme allo spoiler posteriore e alla cover della ruota di scorta in tinta di carrozzeria.

Il pack è disponibile anche con quattro opzioni di cerchi: un nuovo cerchio da 22” Gloss Black, una variante da 20” Satin Dark Grey, cerchi da 20” Diamond Turned con contrasto Gloss Dark Grey e una variante da 20” Gloss Black.

Trophy Edition

Questa nuova versione offre ai clienti Defender una scelta ancora più ampia; reinserita in listino nel 2025, Defender 110 Trophy Edition, nel celebrare i significativi trascorsi del marchio nelle sfide d’avventura, include accessori specifici quali:

l’Expedition Roof Rack;

il Deployable Roof Ladder ;

e, su alcuni mercati, anche il Raised Air Intake¹.

Trophy Edition è proposta in Santorini Black, un look deciso ispirato alle sabbie scure dell’isola greca, con cerchi in stile steel da 20” Gloss Black, pinze freno nere e razze del volante rivestite in polvere Satin Black.

Le grafiche laterali Trophy e le decalcs sul cofano sono in Sandglow Yellow, mentre le pedane metalliche illuminate e l’incisione sulla plancia riportano il marchio Trophy Edition.

3 le combinazioni cromatiche per gli interni:

Trophy Edition (di serie), con sedili in Ebony Windsor Leather, cielo Ebony Morzine e Cross Car Beam rifinita in polvere Deep Sandglow Yellow;

sedili opzionali in Caraway Windsor Leather, con cielo Ebony Morzine e Cross Car Beam con finitura in polvere Satin Black;

oppure sedili in Light Cloud Windsor Leather con cielo Light Cloud Morzine e Cross Car Beam in Light Cloud.

Il Trophy Edition Accessory Pack include l’Expedition Roof Rack, che offre ulteriore spazio di carico per i viaggi più attrezzati, mentre il Black Deployable Roof Ladder facilita l’accesso all’equipaggiamento riposto in alto. Un Gloss Black Side-Mounted Gear Carrier offre spazio extra per oggetti fangosi, bagnati o sabbiosi e il Raised Air Intake favorisce la filtrazione della polvere.

Defender OCTA

Progettata per le prestazioni estreme, OCTA è la Defender più robusta e capace di sempre, con motore V8 Twin Turbo mild-hybrid, sospensioni 6D Dynamics e modalità OCTA Mode.

Si presenta con una carreggiata più ampia, pneumatici dedicati all-season o off-road e elementi opzionali in Chopped Carbon Fibre per interni ed esterni.

Il motore aggiornato di Defender OCTA (disponibile solo in Regno Unito, Europa e in alcuni mercati esteri selezionati); grazie alle modifiche al collettore di scarico dona al suo V8 un sound di scarico più caratteristico, profondo e coinvolgente.

Defender OCTA è ora disponibile anche in Woolstone Green, ad affiancare la palette esistente composta da Sargasso Blue, Borasco Grey, Patagonia White Matte Wrap, Charente Grey, Petra Copper e Narvik Black.

Sia Defender OCTA sia OCTA Black hanno di serie lo spoiler posteriore Gloss Black, mentre il Chopped Carbon Fibre Exterior Pack è disponibile per la prima volta come opzione su OCTA Black.

Palette cromatica e finiture aggiornate

La palette aggiornata si compone di 15 colorazioni esterne, rinforzate da un nuovo Gloss Protective Film; disponibile in precedenza solo in finitura Matte, la pellicola autorigenerante protegge da graffi, scheggiature e abrasioni, sfruttando i raggi UV del sole per riparare nel tempo i micro-graffi.

Opzioni di personalizzazione ulteriormente ampliate con il nuovo colore Namib Orange, ispirato alle suggestive dune arancioni del deserto costiero del Namib, in Africa australe, che ha fatto da sfondo al lancio della nuova Defender nel 2020.

Nuova configurazione a 6 posti

Una vera svolta per famiglie amanti dell’outdoor del fine settimana e per i veri avventurieri è rappresentata dalla nuova configurazione a sei posti disponibile per Defender 110 il cui layout 2+2+2 introduce due lussuose Captain Chairs nella seconda fila la cui configurazione facilita l’accesso alla terza e migliora inoltre l’accesso alla terza fila, aumenta lo spazio per le gambe di tutti i passeggeri posteriori e offre un pratico spazio per i bagagli tra le Captain Chairs.

Accessori per l’avventura

Defender introduce una serie di accessori montati in fabbrica per ulteriori livelli di personalizzazione, tra cui l’Expedition Roof Light¹ che produce un’illuminazione aggiuntiva dall’alto; progettato appositamente per Defender e ingegnerizzato per resistere a esposizioni estreme a polvere e acqua, il sistema eroga 9.000 lumen complessivi, garantendo fino a 350 metri di illuminazione se abbinato ai fari principali della Defender; l’Expedition Roof Light è integrato nel sistema di illuminazione standard per consentirne il comando tramite la leva luci principale, per una gestione semplice anche negli ambienti più impegnativi.

Il Tail-Door Mounted Gear Carrier¹, rifinito in Gloss Black con la scritta Defender in evidenza, offre fino a 60 litri di spazio di stivaggio chiudibile a chiave, ed ha una capacità di carico di 12 kg supplementari.

Il Defender Tail Door Spoiler¹ di serie su Vertex e parte dell’Extended Exterior Pack dona al veicolo un aggiornamento visivo distintivo. Le finiture disponibili includono Gloss Black, Fuji White e Santorini Black, oppure una finitura primer per una personalizzazione completa in tinta carrozzeria.

Altri pacchetti optional sono:

l’ Explorer Pack ¹ che include expedition roof rack, side gear carrier, raised air intake e deployable ladder,

¹ che include expedition roof rack, side gear carrier, raised air intake e deployable ladder, l’ Adventure Pack ¹ è pronto per l’avventura e include un compressore d’aria integrato, un sistema di risciacquo portatile e un side gear carrier montato esternamente;

¹ è pronto per l’avventura e include un compressore d’aria integrato, un sistema di risciacquo portatile e un side gear carrier montato esternamente; l’Urban Pack¹, pensato la giungla urbana, aggiunge decal distintivi sul cofano, side step fissi neri e un battitacco posteriore scuro.

Connettività intuitiva

Il nuovo e potente servizio di speech connected in auto offre ai clienti Defender grande libertà grazie all’intelligenza conversazionale basata sull’IA, che rende le interazioni vocali con il veicolo più naturali, più semplici e più umane.

Sempre pronto e attivato con “Hey Land Rover”, consente agli utenti di parlare in modo naturale, proseguire la conversazione senza ripetersi e vivere interazioni intuitive con un linguaggio quotidiano. Con risposte alimentate dall’intelligenza artificiale generativa, il sistema gestisce conversazioni più intelligenti, da idee rapide per i pasti a ispirazioni di viaggio fino a brevi racconti.

Disponibile anche il nuovo Technology Pack¹, che riunisce le funzionalità più apprezzate dai clienti Defender di tutto il mondo ed è ora disponibile su S, X-Dynamic SE e X-Dynamic HSE; il pack include presa di corrente domestica, head-up display, Meridian™ Surround Sound System e Clear-Sight Interior Rearview Mirror².

Motorizzazioni aggiornate

Arriva su Defender un nuovo benzina 3.0 litri sei cilindri P380 MHEV ³, da 550 Nm di coppia che integra una serie di nuove tecnologie per migliorare i consumi nell’uso reale;

³, da 550 Nm di coppia che integra una serie di nuove tecnologie per migliorare i consumi nell’uso reale; un nuovo benzina 3.0 litri sei cilindri P300³ da 470 Nm di coppia sostituisce il 2.0 litri quattro cilindri P300 in alcuni mercati, mentre il V8 benzina 5.0 litri sarà disponibile solo in mercati selezionati;

aggiornato anche il motore benzina V8 biturbo 4.4 litri³ di Defender OCTA il cui MY27 eroga 540 cavalli, con coppia mantenuta a 750 Nm, accelerazione 0-100 km/h in 4,4 secondi (0-60 mph in 4,2 secondi) e con un sound di scarico più caratteristico e profondo.

[ Andrea Colomba ]

1 Disponibilità/specifiche variano in base al mercato; verificare con il concessionario locale.

2 Funzione opzionale soggetta alle normative locali.

3 Alcune motorizzazioni sono previste in introduzione dopo il lancio iniziale. Verificare con il concessionario locale tempi e disponibilità.