Home > News > Ad Assogomma nominato il nuovo Direttore: è l’ing. Giovanni Panico

Ad Assogomma nominato il nuovo Direttore: è l’ing. Giovanni Panico

Con decorrenza dal 1° luglio 2026, Assogomma ha un nuovo direttore, l’ing. Giovanni Panico  che prende il posto di Fabio Bertolotti che in 43 anni di attività associativa, di cui oltre 20 alla guida della struttura come Direttore, ha legato il proprio nome alla storia dell’Associazione.

Tale avvicendamento rappresenta un passo importante per l’Associazione che con questa nomina ha scelto di dare continuità e valorizzare una risorsa interna di lunga e consolidata esperienza, nell’intento di proseguire con coerenza il percorso di sviluppo delle attività associative.

L’ing. Giovanni Panico, classe 1981, ha una esperienza di 15 anni all’interno della struttura con mansioni sempre crescenti soprattutto in ambito economico e nella gestione operativa e di indirizzo di molti fra i più importanti gruppi merceologici e di lavoro del comparto gomma.

Il nuovo direttore ha dichiarato: “La fiducia che il Presidente, il Consiglio Generale e le aziende tutte mi hanno accordato mi riempie di orgoglio e di responsabilità. Farò del mio meglio per mantenere alti i livelli di efficienza, di rappresentanza e i servizi alle imprese. Confido nel team che abbiamo costruito in questi anni per raggiungere gli obiettivi”. 

 

 

Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con il n. 147/2012
Copyright © 2012-2026 | ISSN 2284-0680
Direttore Responsabile: Tony Colomba | Editore: Ecoedizioni Internazionali Srl group
Redazione e Relazioni esterne: via L. Ruspoli, 72 - 00149 Roma ■ tel. +39 06.631350
Sede legale: via Cola di Rienzo, 28 - 00192 Roma | P.IVA 05205451007 | REA 864037
Motori360.it [ Il mondo dei motori a 360 gradi: articoli e video su mobilità «Terrestre» (Auto - Moto - Test su strada - Anticipazioni - Retrospettive - Automobilia - Accessori - Tuning - Veicoli Commerciali - Mobilità sostenibile - Trasporti); «Aeronautica» (mezzi ad ala fissa e rotante - aeroporti ed infrastrutture - compagnie aeree), «Marina» (nautica a motore: yacht, barche, gommoni ecc.); oltre a servizi inerenti Viaggi - Economia - Tecnologie - Sport - Abbigliamento - Inchieste - Consigli - News ] Motori360.it is a daily online magazine, included in Google News and appreciated for professionalism and competence [ It is focused on land mobility (articles, previews and news, retrospective, test, Auto, Moto, Transport, Accessories, Events, Routes, Economics, Automobilia etc.), motor boating and aeronautics (airplanes, helicopters, airlines, travel);it offers an all-inclusive information that, even in advertising and editorial, makes this on line magazine a valuable communication tool ]