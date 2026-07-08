FIAT svela la sua visione per la micromobilità: da Topolino a TRIS fino al concept Multiplina 

La Casa torinese ribadisce la sua leadership in tema di micromobilità, un segmento della mobilità in rapida evoluzione. Il confronto in un evento speciale tenutosi a Roma

◘ aggiornato

Dopo la firma e la consegna il 30 giugno presso la sede del Governatorato della Santa Sede da parte di Stellantis dei primi veicoli elettrici che saranno utilizzati dai dipendenti per le operazioni e le attività interne, Olivier François (foto sopra), CEO di FIAT e CMO globale di Stellantis, ha sottolineato – presso NH Roma Villa Carpegna – gli obiettivi del Gruppo in relazione alla mobilità urbana più virtuosa: “FIAT ha plasmato la micromobilità ben prima che il termine esistesse. La nostra missione è sempre stata la stessa: rendere la mobilità più semplice, intelligente e accessibile. Oggi, con Topolino, TRIS e la nostra visione per il futuro – Multiplina – stiamo continuando a costruire il nostro patrimonio ed a creare un ecosistema completo per le città di domani: gioioso, ingegnoso, sostenibile e inconfondibilmente FIAT”.

È una dichiarazione coerente alla storia della FIAT e della mobilità a 4 ruote in Italia, molto a lungo caratterizzata – per ragioni di economia generale e domestica e per la morfologia della rete stradale, che solo dagli anni ’60 del secolo scorso ha conosciuto un vero seppur lento sviluppo – da un parco formato da auto di dimensioni ridotte.

La situazione è nel tempo profondamente cambiata: se guardiamo alle dimensioni delle auto basta affiancare alla prima Fiat 500 o alla prima Mini quelle attuali mentre la saturazione del traffico è sotto gli occhi di tutti.

Di qui, guardando in particolare ai centri urbani, ecco il ritorno alla micromobilità, settore dove FIAT è maestra come dimostra la recente presentazione di un ecosistema completo e coerente progettato per ridefinire il modo e la possibilità di muoversi in ambienti urbani ed extraurbani sempre più complessi di oggi.

In un momento in cui la micromobilità acquista prepotentemente sempre maggiore importanza, FIAT conferma la sua ambizione di guidare questa trasformazione, sia tramite singoli prodotti e sia attraverso la messa in atto di una propria, coerente visione che si estrinseca con la messa in strada di Topolino, TRIS e Multiplina.

Insieme, Topolino, TRIS e Multiplina – visione del futuro – rappresentano i tre pilastri complementari dell’ecosistema di micromobilità di FIAT. Dalla mobilità personale alle applicazioni professionali, dagli spostamenti quotidiani alle esperienze lifestyle, FIAT sta costruendo un sistema completo e accessibile, radicato nella semplicità, nell’ingegnosità e nell’inconfondibile stile italiano.

Topolino

Topolino è un particolare mezzo dal design iconico che ha fatto registrare un sempre maggiore successo grazie alla sua semplicità, alla sua natura 100% elettrica e alla sua accessibilità.

Dal 2025 Topolino ha conquistato e mantenuto la leadership europea nel mercato dei quadricicli elettrici e tale successo non accenna a rallentare: il secondo trimestre 2026 si appresta a far registrare il record assoluto di ordini per Topolino, con un incremento del 30% rispetto al 2025.

Come nel secolo scorso Fiat 600 e 500 motorizzarono l’Italia, oggi il successo di Topolino ha dato un impulso significativo alla transizione energetica, portando il mix di veicoli elettrici ben oltre il 60%, la percentuale più alta di qualsiasi segmento automobilistico in Europa.

La gamma ora viene ampliata con il lancio della nuova carrozzeria Dolcevita, di Topolino Sport e della nuova versione Topolino New Vilebrequin Collector’s Edition, cui si aggiunge il nuovo colore Corallo.

Ognuna di queste nuove interpretazioni di design sottolinea le diverse personalità del modello e lo stile di chi lo vive rendendolo capace di generare un forte coinvolgimento con il marchio da parte di un pubblico eterogeneo.

Altro motivo di attrattiva è l’introduzione di Monsterlino, linea di altoparlanti stereo Bluetooth progettati in esclusiva per Topolino con Monster, l’iconico innovatore nel settore audio.

Si tratta di altoparlanti che si possono fissare «magneticamente» al veicolo, altrettanto facilmente essere rimossi e che possono essere collegati anche a uno smartphone, estendendo l’esperienza oltre l’auto.

TRIS

Guardando alla crescente domanda di trasporto efficiente e sostenibile per l’ultimo miglio , FIAT è andata oltre la mobilità personale, presentando una nuova evoluzione di TRIS, il primo veicolo a tre ruote del marchio .

Sviluppato come progetto globale, TRIS esplora ora nuovi orizzonti lifestyle con il concept Dolcevita, ispirato all’eleganza a cielo aperto della Riviera italiana in quanto progettato per ambienti dedicati all’ospitalità e al tempo libero.

Nell’ambito dell’evoluzione di TRIS, FIAT avvia una collaborazione con Caffè Vergnano, la più antica torrefazione italiana a livello nazionale, per sviluppare nuove soluzioni di street coffee, in continuità con il progetto del Caffè Vergnano 1882, che porterà lo spirito della «Dolce Vita» e il tocco italiano nelle città di tutta Europa.

Multiplina

Infine, al centro della visione per il futuro si trova il concept Multiplina: si tratta di una reinterpretazione audace e socialmente rilevante della leggendaria Fiat 600 Multipla del 1956 pensata, in questa sua rivisitazione, come l’anello mancante tra una Topolino e un’autovettura.

Il concept di Multiplina introdurrà una soluzione che massimizza l’efficienza dello spazio attraverso un’architettura intelligente e incentrata sull’uomo.

[ Andrea Colomba ]