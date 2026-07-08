FIAT e la Città del Vaticano insieme per una micromobilità sostenibile

Il Governatorato della Città del Vaticano rende la sua mobilità interna più green con il supporto della Casa torinese

La Capitale del Cristianesimo guarda ad una sempre maggiore salvaguardia dell’ambiente nel mondo e, coerentemente, anche all’interno della sua cinta muraria per la cui salvaguardia intende promuovere una mobilità più sostenibile e responsabile attraverso soluzioni innovative completamente elettriche.

Per raggiungere tale obbiettivo il Vaticano e FIAT hanno sottoscritto un accordo che prevede la fornitura da parte della Casa torinese di una flotta dedicata di 30 veicoli progettati proprio per soddisfare tali esigenze.

L’introduzione di questo lotto di vetture green risponde perfettamente alla strategia ambientale promossa dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano attraverso il programma «Ecological Conversion 2030», volto a ridurre l’impronta della CO ₂ del proprio parco veicoli con l’obbiettivo finale di raggiungere una flotta a zero emissioni entro la fine del decennio.

Gli intenti vaticanensi sono pienamente in linea con la strategia di FIAT, che mira a rendere la mobilità di merci e persone sempre più sostenibile attraverso le sue soluzioni di micromobilità, rappresentate, prevalentemente in questo caso, da Topolino e TRIS che saranno utilizzati dai dipendenti del Governatorato per le operazioni e le attività interne.

I primi 20 veicoli sono stati consegnati presso la sede del Governatorato, alla presenza di Sua Eccellenza l’Arcivescovo Emilio Nappa, dell’avvocato Giuseppe Puglisi-Alibrandi, Segretari Generali del Governatorato e di Olivier Francois (a sx dell’arcivescovo), CEO di FIAT e CMO di Stellantis.

Questa cerimonia ha anticipato un più ampio evento che si è tenuto a Roma, dedicato all’intera micromobilità di FIAT; in tale occasione il marchio ha presentato la sua visione per il futuro della mobilità urbana compatta e il suo ruolo in espansione in questo segmento di mercato in rapida evoluzione.

[ Tony Colomba ]