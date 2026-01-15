Al Salone di Bruxelles la nuova PEUGEOT 408

Posizionata nella parte alta del segmento C, la 408 si pone come autentica ambasciatrice del carisma e dello stile proprio dello stile francese e della Casa del Leone

Sin dal suo debutto, la 408 della Casa del Leone è stata una delle più forti espressioni del design di PEUGEOT e la sua attuale erede non fa eccezione grazie ad una silhouette fastback, che comunica già dal primo sguardo dinamismo, piacere di guida e comfort quotidiano.

La nuova PEUGEOT 408 si posiziona nella parte alta del segmento C, in cui PEUGEOT è presente con la 308 Hatchback, la 308 SW e i SUV 3008 e 5008, tutti disponibili con motorizzazioni elettrificate.

La nuova 408 viene prodotta nello stabilimento di Mulhouse mentre la motorizzazione elettrica della E-408 è prodotta, sempre in Francia, a Trémery dalla joint venture Stellantis-NIDEC; la trasmissione – infine – è prodotta a Valenciennes da Stellantis.

Esterni

Con la prima 408, la Casa del Leone ruppe gli schemi, attitudine oggi confermata con questa nuova PEUGEOT 408, caratterizzata dal suo distintivo e scolpito design fastback ulteriormente valorizzato da dettagli sofisticati sia all’anteriore che al posteriore dell’auto.

Il frontale della nuova PEUGEOT 408 è caratterizzato da un’innovativa e scenografica interpretazione dei tre artigli, iconica firma luminosa di PEUGEOT che, in questo caso, sono rappresentati da tre sottili strisce a LED inclinate e collegate su tutta la larghezza dell’auto da una elegante linea LED posizionata sopra il logo centrale illuminato (su «GT» e «GT Exclusive»).

Altra caratterizzazione è data dal sofisticato design 3D, dal maggior ricorso al nero e dalla azzeccata combinazione di finiture lucide e opache; griglia e paraurti rielaborati con quest’ultimo ora caratterizzato da una forma trapezoidale che enfatizza ulteriormente, assieme alla sua altezza di soli 1,48 m., il carattere dinamico dell’auto.

Posteriormente, la nuova PEUGEOT 408 presenta per la prima volta la scritta «PEUGEOT» illuminata e integrata in una linea luminosa che corre lungo tutta la larghezza dell’auto. Alle estremità, tutti i nuovi modelli PEUGEOT 408 presentano ora la firma luminosa premium con tre artigli a LED inclinati.

I designer PEUGEOT hanno fatto in modo che nulla interrompesse lo spettacolare effetto visivo della nuova firma luminosa del frontale con i fari ora posizionati nel paraurti, lontani dalle luci diurne e più in basso rispetto a prima. La loro presenza, discreta, è composta da due moduli impilati ultra-sottili, uno per gli abbaglianti, l’altro per gli anabbaglianti. Quando spenti, questi moduli sono quasi invisibili grazie alla loro integrazione in un inserto nero lucido. L’efficacia dell’illuminazione è data dalle tecnologie PEUGEOT FULL LED sugli allestimenti «Allure» e «Allure Business» e PEUGEOT Matrix LED sugli allestimenti «GT» e «GT Exclusive».

Per preservare l’eleganza dello sguardo della nuova PEUGEOT 408, il radar di prossimità è discretamente nascosto dietro il marchio PEUGEOT, completamente invisibile dall’esterno pur garantendo la massima sicurezza.

I modelli base montano di serie cerchi in lega neri lucidi da 17″ mentre per i modelli ibridi e ibridi plug-in della PEUGEOT 408 sono disponibili gli esclusivi cerchi diamantati Adakite da 19″ con forme geometriche in contrasto con la forma circolare del cerchio; opzionali sugli allestimenti «Allure» e «Allure Business», sono invece di serie sugli allestimenti «GT»con motori Hybrid e Plug-in Hybrid mentre le Plug in Hybrid «GT Exclusive», montano cerchi Monolithe da 20″.

I parafanghi laterali e i passaruota sono raccordati al robusto paraurti posteriore nero, schermando efficacemente la carrozzeria dai colpi quotidiani.

La nuova PEUGEOT 408 presenta anche il nuovo, esclusivo colore della carrozzeria Flare Green che offre spettacolari variazioni di tonalità a seconda dell’esposizione alla luce, passando da un giallo brillante alla luce solare a un verde intenso nell’ombra. Questo particolare effetto cromatico mette in risalto le numerose variazioni di superficie e volumi caratteristici della carrozzeria della PEUGEOT 408.

L’aerodinamica è stata perfezionata meticolosamente – sia la carrozzeria che la parte inferiore – con un basso coefficiente di resistenza aerodinamica (SCx: 0,66).

Interni

Raffinati in ogni dettaglio, si distinguono per l’elevata qualità percepita grazie all’utilizzo di nuovi, raffinati tessuti per sedili e rifiniture e sono caratterizzati dal nuovo quadro strumenti digitale dal design caldo e fluido e con grafica migliorata di serie.

Il PEUGEOT i-Cockpit® presenta, per GT Exclusive» e come opzione su «GT», eleganti nuove grafiche 3D per una leggibilità ottimale per un miglior piacere di guida.

Elementi chiave del PEUGEOT i-Cockpit® sono i cinque i-Toggle, in realtà scorciatoie touch personalizzabili che permettono un accesso rapido alle impostazioni climatiche preferite, navigazione verso destinazioni frequenti, contatti telefonici, stazioni radio preferite e altro ancora.

L’illuminazione ambientale è personalizzabile grazie alle otto colorazioni che si estendono dal cruscotto ai pannelli delle porte, creano un’atmosfera morbida ed elegante, adatta ai gusti individuali. Completa i pannelli imbottiti delle portiere, rifiniti in tessuto,

I sedili anteriori ergonomici sono certificati AGR (Aktion für Gesunder Rücken, associazione tedesca indipendente di esperti di ergonomia e salute lombare) e possono essere regolati in 10 direzioni con due impostazioni di memoria per il guidatore mentre hanno un sistema di regolazione a 6 vie per il passeggero; a questo si aggiunge un sistema di massaggio pneumatico a 8 zone con 8 programmi diversi e il riscaldamento dei sedili stessi a seconda del livello di allestimento

Di pregio i materiali utilizzati, inclusi nuovi tessuti, Alcantara® opzionale (di serie su «GT Exclusive») e pelle Nappa opzionale per «GT Exclusive». Gli allestimenti GT» e «GT Exclusive» presentano le caratteristiche cuciture Adamite, che mettono in risalto anche il cruscotto e i pannelli delle portiere, con «GT Exclusive» che aggiunge pad morbidi per la console.

Sedili posteriori: il loro design e l’angolo del cuscino garantiscono un comfort ottimale, enfatizzato dal bracciolo centrale.

Spazio interno al top grazie al passo lungo 2,79 m. che offre un’abitabilità eccezionale ai passeggeri posteriori i cui piedi trovano sotto i sedili anteriori uno ampio spazio appositamente progettato.

Bagagliaio: Impressionante la sua capacità di carico: 536 litri che con il sedile posteriore ripiegato (divisione 60/40) sale a 1.611 litri con possibilità di stivare oggetti fino a 1,89 m di lunghezza; in più il portello sci di serie.

Dotazioni di bordo

Pertinente alla fascia alta del segmento C, la nuova PEUGEOT 408 è dotata di equipaggiamenti particolarmente ricchi per migliorare il piacere del viaggio.

Qualità dell’aria: assicurata dai sistemi AQS (Air Quality System) e Clean Cabin, entrambi di serie su «GT Exclusive» e opzionali su «GT».

Il climatizzatore diffonde l’aria in tutto l’abitacolo grazie a due diffusori anteriori montati in alto e altri posteriori situati sul retro della consolle centrale.

Il comfort termo-acustico è stato ulteriormente migliorato adottando una vetratura ad avanzata tecnologia: i finestrini anteriori e posteriori sono più spessi della media (3,85 mm), mentre i vetri anteriori laterali sono laminati (3,96 mm su «GT» e «GT Exclusive») per un migliore isolamento acustico e maggiore sicurezza. Presente, come optional, un tetto apribile in vetro che dona ulteriore luminosità.

L’audio di bordo è assicurato dal sistema Hi-Fi Premium FOCAL®, a 10 altoparlanti realizzato in oltre tre anni di sviluppo effettuato assieme al suddetto specialista, da tempo partner di PEUGEOT. Migliorato dall’elaborazione audio digitale ARKAMYS, il sistema include 10 altoparlanti high-tech, TNF tweeter in alluminio a cupola invertita. 4 woofer Polyglass, un Canale centrale in Polyglass. 1 subwoofer Power Flower™ a tripla bobina. Tutto alimentato da un nuovo amplificatore Classe D da 690 W a 12 canali.

Sicurezza del guidatore: per migliorarla, la nuova PEUGEOT 408 è dotata di serie della telecamera di monitoraggio del conducente posizionata sul montante del parabrezza lato conducente per monitorare l’attenzione e le condizioni del conducente stesso; se il sistema rileva uno stato anomalo, come la stanchezza, viene emessa una notifica visiva e sonora.

Qualità degli interni: i sedili e le finiture della nuova PEUGEOT 408 sono realizzati con nuovi tessuti di alta qualità, ulteriormente migliorata negli allestimenti grazie all’impiego di materiali premium come vero alluminio (di serie su «GT Exclusive» e opzionale su «GT»), Alcantara® (opzionale su «GT», di serie su «GT Exclusive») e pelle Nappa (opzionale su «GT Exclusive») ed al ricorso a sofisticati dettagli come le eleganti cuciture dei sedili, i nuovi monogrammi PEUGEOT sulle soglie delle porte e i badge «GT» sul volante.

Infotainment e servizi connessi: sono ovviamente di ultima generazione. L’allestimento «Allure» è di serie con PEUGEOT i-Connect®, che offre Apple CarPlay™ e Android Auto™ wireless, oltre al pacchetto PEUGEOT CONNECT ONE (inclusa per 10 anni) con funzionalità di sicurezza e comfort come notifiche di stato del veicolo, promemoria di assistenza e accesso remoto tramite l’app MyPEUGEOT. I clienti possono anche usufruire del pacchetto CONNECT PLUS (incluso per 6 mesi come periodo di prova) che aggiunge Trip Planner e comandi remoti potenziati.

Gli allestimenti Business, «GT» e «GT Exclusive» includono PEUGEOT i-Connect® Advanced con navigazione connessa TomTom, integrazione AI con ChatGPT, geolocalizzazione del veicolo e altro ancora.

L’app per smartphone MyPEUGEOT mantiene gli utenti sempre connessi al proprio veicolo, consentendo:

avvisi di manutenzione, prenotazione del servizio e monitoraggio della cronologia (*)

Servizi di localizzazione del veicolo (^)

Chiusura remota, luci o attivazione del clacson (^)

Pre-Condizionamento termico per comfort e ottimizzazione della autonomia (*)

Gestione intelligente della ricarica per risparmiare tempo ed energia (*)

(*) disponibile con il pacchetto PEUGEOT CONNECT ONE

(^) disponibile con il pacchetto PEUGEOT CONNECT PLUS

La nuova PEUGEOT 408 riceve aggiornamenti software da remoto, permettendo agli utenti di usufruire degli ultimi sviluppi senza doversi recare in concessionaria.

Piacere di guida

La Casa del Leone ha sempre valorizzato il piacere di guida, una volta di più su questa nuova 408 che offre una posizione di guida elevata per una ottimale visibilità stradale in modo da permettere al suo driver di sfruttare al meglio le ben note doti di maneggevolezza e aderenza delle PEUGEOT; tale dote è in questo caso rafforzata dalle ampie carreggiate (1,59 m anteriori, 1,60 m al retrotreno). Il piacere di guida si estende anche agli ambienti urbani grazie a un raggio di sterzata da cordolo a cordolo di 11,20 m. che esalta la manovrabilità.

Il PEUGEOT i-Cockpit® digitale da 10 pollici è posizionato sulla linea di vista del conducente per una leggibilità eccezionale, con grafica personalizzabile e molteplici modalità di visualizzazione, tra cui navigazione, media, aiuti alla guida e flusso di energia. A completarlo, il touchscreen centrale da 10 pollici è posizionato leggermente più basso e inclinato verso il conducente per un facile accesso, pur rimanendo comodo per il passeggero anteriore.

Il volante compatto migliora la sensazione dinamica e l’agilità della nuova PEUGEOT 408; ergonomico e riscaldato in opzione, integra i controlli per il sistema multimediale (radio, telefono) e varie funzioni di assistenza alla guida.

Meccatronica E-408

Oltre alle prestazioni, l’efficienza è stato un punto centrale nella progettazione e nello sviluppo della nuova PEUGEOT E-408.

Il motore elettrico della PEUGEOT E-408 eroga 213 cavalli (157 kW) con una coppia di 343 Nm; questo, unito all’ottimo Cx della carrozzeria, contribuisce a un basso consumo elettrico di soli 14,7 kWh/100 km. Combinata con una batteria NMC (*) ad alta tensione che offre una capacità utilizzabile di 58,2 kWh, raggiunge un’autonomia di 456 km (ciclo combinato WLTP) in grado di soddisfare le esigenze della maggior parte dei clienti del segmento C, che guidano in media 45 km al giorno, secondo ricerche del settore ma è altrettanto capace di affrontare viaggi più lunghi, quando necessario.

Il caricatore di bordo della PEUGEOT E-408 supporta fino a 120 kW, consentendo una ricarica della batteria dal 20% all’80% in circa 30 minuti.

Il gruppo motopropulsore, esclusivo della nuova PEUGEOT 408 nella gamma della Casa, combina un motore benzina da 180 cv (132 kW) a un motore elettrico da 92 kW, abbinato al cambio e-DCS7 a doppia frizione a 7 marce.

La batteria agli ioni di litio da 14,6 kWh può essere completamente ricaricata in 2 ore e 5 minuti utilizzando una Wall Box da 7,4 kW (32 A) e il caricatore monofase a bordo opzionale da 7,4 kW.

PEUGEOT 408 HYBRID 145 e-DCS6

La 408 Hybrid accoppia un motore benzina da 145 cavalli (107 kW) a un cambio automatico elettrificato a doppia frizione a 6 marce. La batteria si ricarica automaticamente durante la guida, fornendo coppia extra per una migliore accelerazione mantenendo un consumo nel ciclo combinato WLTP di soli 5,0 l/100 km. In ambito urbano, la 408 HYBRID 145 e-DCS6 può funzionare in modalità 100% elettrica zero emissioni per un massimo del 50% del tempo di guida in condizioni urbane.

La nuova PEUGEOT E-408 beneficia di una nuova funzione di pre-condizionamento della batteria che le fa raggiungere una temperatura ottimale per la ricarica, specialmente in condizioni di clima freddo. Un comando sul touchscreen centrale permette di avviare il pre-condizionamento e, sull’allestimento «GT», il sistema di navigazione attiverà automaticamente il pre-condizionamento avvicinandosi alla stazione di ricarica suggerita dal Trip Planner.

La ricarica pubblica è semplificata con la nuova funzione «Plug & Charge» (disponibile da giugno 2026, è parte dell’offerta Connect ONE): la stazione di ricarica riconosce automaticamente l’auto quando il cavo è collegato, senza bisogno di badge, app o carta bancaria. Il costo dell’elettricità viene addebitato direttamente sul conto dell’utente. Tutte le transazioni sono visibili sullo schermo centrale o tramite l’app Free2Move Charge. Questa funzione è già disponibile in oltre 15.000 punti di ricarica in tutta Europa, sulle direttrici principali, ed è destinata a ulteriore, rapida espansione.

La nuova PEUGEOT E-408 è equipaggiata con la funzionalità V2L (Vehicle-to-Load), che permette agli utenti di alimentare dispositivi esterni tramite la batteria ad alta tensione dell’auto come, ad esempio, la ricarica di una e-bike o l’uso di illuminazione portatile. Il sistema eroga fino a 3,5 kW e 16 A. L’adattatore è disponibile come accessorio presso i concessionari PEUGEOT.

Garanzia PEUGEOT CARE

Come tutte le altre vetture della Marca la nuova PEUGEOT 408 beneficia – a seconda del mercato – della garanzia PEUGEOT CARE:

Garanzia veicolo fino a 8 anni / 160.000 km;

Garanzia batteria fino a 8 anni / 160.000 km su PEUGEOT E-408.

[ Redazione Motori360 ]