Porte Aperte nei DS Store nei weekend 17-18 e 24-25 gennaio: debutto edizione speciale DS PERFORMANCE Line

Nei weekend 17-18 e 24-25 gennaio si svolgerà il Porte Aperte in tutti i DS Store italiani, un’occasione per scoprire dal vivo, e provare su strada, le più recenti novità del Marchio e il debutto in showroom dell’edizione speciale DS PERFORMANCE Line.

Disponibile per i modelli DS 3, N°4 e DS 7, con un equipaggiamento superiore rispetto all’allestimento Pallas, l’inedita edizione speciale rende omaggio allo stile distintivo della monoposto di Formula E, la DS E-TENSE FE25, caratterizzata dalla livrea a tinte oro satinato e nero lucido. In particolare, questi toni sono applicati su numerosi componenti come stemmi, monogrammi, calotte degli specchietti, coprimozzi e cerchi, rafforzandone il carattere elegante e determinato.

Gli interni rappresentano un vero manifesto dello stile DS, grazie a rivestimenti in Alcantara®, materiali e finiture di pregio e dettagli esclusivi che elevano l’esperienza di comfort e raffinatezza a bordo.

Contestualmente si aprono gli ordini del motore Diesel BlueHDi sul modello N°4, che rende questa berlina l’unica nel segmento premium a offrire 4 versioni: