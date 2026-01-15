SUBARU al Salone dell’auto di Bruxelles presenta la première europea della E-OUTBACK e il debutto belga di UNCHARTED e SOLTERRA

I tre modelli rappresentano il futuro elettrico di SUBARU e l’inizio di una nuova era per il Brand in Europa

Le tre vetture full electric che la Casa delle Pleiadi ha fatto debuttare a Bruxelles – E‑OUTBACK, protagonista della scena, e UNCHARTED e SOLTERRA, dimostrano che l’elettrico si sposa perfettamente con il DNA SUBARU mantenendo inalterati piacere di guida, sicurezza e affidabilità.

Vediamole più da vicino:

Subaru E-OUTBACK

La Reginetta dello stand, di cui è elemento centrale, discende dal più che trentennale modello originale che a suo tempo ha ridefinito il segmento crossover.

Progettata per destreggiarsi nel fuoristrada leggero e per trasmettere sicurezza e fiducia, la E-OUTBACK combina la versatilità e l’attitudine “go anywhere” – che da sempre contraddistinguono il Marchio giapponese – con prestazioni elettriche emozionanti e tecnologie raffinate.

La scelta del nome “OUTBACK” per questo nuovo BEV destinato al mercato europeo sottolinea l’intento di SUBARU di trasferire in esso tutto ciò che i Clienti amano del modello 2.5L BOXER – versatilità, capacità di adattarsi a ogni terreno e fiducia di guida – nella sua nuova era elettrica.

Prestazioni ed autonomia: la E-OUTBACK è equipaggiata con una batteria da 74,7 kWh e un propulsore elettrico da 280 kW (380 cv) che le fa coprire lo scatto 0-100 km in circa 4,4” conservando tuttavia una autonomia di circa 500 km (dato provvisorio) nel ciclo WLTP e tempi di ricarica dal 10 all’80% a -10° centigradi in 28 min. Queste caratteristiche la rendono uno dei modelli elettrici più performanti del suo segmento, senza compromettere la storica guidabilità Subaru.

Capacità e versatilità: nel rispetto della tradizione del Marchio, la E OUTBACK è dotata di una trazione integrale che si rifà all’iconico Symmetrical AWD, ha un’altezza da terra di 210 mm, il dual X MODE e vanta una capacità di traino di 1,5 tonnellate: un pacchetto che ne fa un veicolo pronto ad affrontare strade impegnative, percorsi off road e condizioni climatiche decisamente rigide.

Sicurezza: la sicurezza costituisce uno dei punti fermi della filosofia SUBARU e questo, ovviamente, anche nel caso della E OUTBACK che di conseguenza include tecnologie ispirate al sistema EyeSight Driving Assist, oltre a funzioni come Emergency Driving Stop e Secondary Collision Braking, progettate per supportare il guidatore nei momenti critici migliorando la protezione sia degli occupanti e sia degli altri utenti della strada.

Abitabilità e spazio di carico: la carrozzeria della E OUTBACK è più lunga rispetto a quella della Solterra ed è caratterizzata da un design interno studiato per massimizzare lo spazio. Il bagagliaio è estremamente pratico: può facilmente contenere 4 valigie grandi, una gabbia per animali o carichi voluminosi, rendendo il veicolo ideale per lunghe trasferte e vacanze all’aperto.

Design robusto e dettagli funzionali: l’estetica della E OUTBACK esprime un carattere deciso e “rugged” che trovano conferma nei paraurti protettivi, nelle barre sul tetto, nei cerchi in lega da 18 e 20” e infine nelle finiture esterne costruite per resistere alle condizioni più impegnative.

Con l’arrivo della E-OUTBACK, insieme agli altri modelli elettrici presentati al Brussels Motor Show, SUBARU ribadisce il suo impegno a offrire divertimento, sicurezza e serenità sia agli appassionati del Marchio sia a coloro che si avvicinano per la prima volta a un’esperienza made in Subaru.

Subaru UNCHARTED

La UNCHARTED è un SUV compatto totalmente elettrico, disponibile in tre varianti: entry-level FWD, Long Range FWD e AWD Dual Motor. L’autonomia raggiunge circa 600 km (WLTP) e il caricatore a bordo da 22 kW permette ricariche rapide anche a basse temperature.

La versione AWD da 338 cavalli accelera da 0 a 100 km/h in soli 5 secondi, 2 decimi in meno dell’ultima versione WRX STI commercializzata in Europa. Il debutto nei Concessionari italiani è previsto per la primavera 2026. Prezzo da definire.

Subaru SOLTERRA MY26

La SOLTERRA, primo SUV totalmente elettrico di SUBARU, offre importanti miglioramenti: batteria da 73,1 kWh con autonomia superiore a 500 km, potenza di 338 cavalli e accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi.

La capacità di traino raddoppiata e il pre-riscaldamento della batteria per la ricarica rapida la rendono ancora più performante e pratica. Solterra MY26 ha ridotto sensibilmente i tempi di ricarica sia in AC che in DC. L’abitacolo è aggiornato con un display centrale da 14”, nuovi materiali e connettività avanzata. Di serie Subaru Safety Sense, il sistema di sicurezza di ultima generazione che ha permesso alla SOLTERRA di ottenere 5 stelle Euro NCAP.

Arrivo nei Concessionari italiani in primavera 2026. Prezzo da definire.

Subaru CROSSTREK 4WILD

Lo stand ospita anche la CROSSTREK 4WILD – già disponibile in Italia dallo scorso novembre – creata per chi cerca un SUV compatto e avventuroso senza rinunciare alla sicurezza, all’affidabilità, ad un design accattivante e un lifestyle dinamico.

Con la première europea della E-OUTBACK e il debutto in Belgio di UNCHARTED e SOLTERRA, SUBARU conferma che elettrico e DNA SUBARU si completano, mantenendo saldi i valori di sicurezza, affidabilità e piacere di guida.

[ Redazione Motori360 ]