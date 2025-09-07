AB Yachts al Cannes Yachting Festival e al Monaco Yacht Show 2025

Con questa presenza, il brand di Next Yacht Group inaugura la stagione dei saloni nautici internazionali e propone il nuovo AB 95 e l’AB 110

AB Yachts, brand di Next Yacht Group – che da oltre trent’anni è sinonimo di innovazione, potenza e adrenalina – inaugura la stagione dei saloni nautici internazionali partecipando ai prestigiosi Cannes Yachting Festival (9 – 14 settembre) e Monaco Yacht Show (24 – 27 settembre).

Entrambe le kermesse vedranno esposte due imbarcazioni che meglio rappresentano il DNA di un cantiere che da oltre trent’anni persegue la ricerca ai massimi livelli di velocità, design e innovazione tecnologica: la prima unità dell’AB 95, presentato in World Première a Cannes, e la seconda unità dell’AB 110, evoluzione pura di potenza e stile.

Prima assoluta a Cannes per il nuovo AB 95

Questo nuovo modello esprime al meglio il credo e la filosofia del cantiere, grazie all’unione di una tecnologia sportiva che da sempre contraddistingue ai massimi livelli il marchio, con spazi generosi ed eleganti, pensati per offrire un’esperienza di bordo che coniuga comfort, stile e adrenalina.

Siamo al cospetto di un modello dal profilo dinamico e deciso, spinto da ben 6.000 cavalli che gli permettono di raggiungere i 50 nodi senza rinunciare a silenziosità, assenza di vibrazioni e stabilità, una combinazione che esalta la qualità della vita a bordo, offrendo un’esperienza di navigazione sportiva ma pur sempre orientata al comfort, alla sicurezza e al piacere.

Lungo 28,5 metri per 6,80 di larghezza, l’AB 95 si sviluppa su tre ponti e accoglie fino a 10 persone in quattro cabine, situate sul lower deck, due a tutto baglio e due guest cabin, oltre a quattro membri dell’equipaggio, garantendo spazi generosi e massima funzionalità.

Il know-how maturato in oltre tre decenni di storia del cantiere si estrinseca nel ricorso a materiali di ultima generazione, nelle soluzioni tecniche all’avanguardia e viene esaltato dal sistema di propulsione ad alte prestazioni.

Dalle caratteristiche tecniche e prestazionali, il progetto firmato dallo studio Archea Associati passa alla qualità di vita a bordo, la cui atmosfera è caratterizzata dalla felice convivenza di eleganza e funzionalità: dalla suite armatoriale alle cabine ospiti, ogni ambiente è stato concepito per garantire comfort, privacy e benessere, grazie a materiali pregiati e a una progettazione che esalta la luce naturale e il contatto visivo con il mare.

Ben percepibile la cura profusa nel dare continuità alla visione degli spazi tanto esterni quanto interni, il tutto concepito come un insieme fluido e luminoso.

Nel Sundeck, il fly regala uno spazio ancora più ampio e vivibile caratterizzato da una vetrata reversa che caratterizza il profilo della barca: un enorme belvedere en plein air sul mare, raggiungibile dal pozzetto di poppa con due scale esterne in carbonio.

Completa il progetto, una vera e propria beach area sul mare, totalmente equipaggiata e pronta da vivere, dove trovano spazio tender e numerosi water toy gestibili con estrema facilità.

Il varo della prima unità, avvenuto a luglio, rappresenta il terzo di AB Yachts dall’inizio dell’anno, un risultato che conferma il dinamismo del cantiere e valorizza il sito produttivo di Viareggio dove ha sede l’Headquarter del Gruppo, recentemente rinnovato e potenziato per triplicare la capacità produttiva.

Esposta a Cannes e Monaco anche la seconda unità di AB 110

Design scolpito e prestazioni senza compromessi riportano al top l’AB 110 (lunghezza 33,70 metri), imbarcazione destinata ad armatori che vogliono una barca veloce, distintiva e contemporanea.

Questa seconda unità rappresenta un’ulteriore evoluzione del progetto iniziale che combina uno stile deciso con tecnologie all’avanguardia.

Dal fly panoramico in carbonio alla timoneria high-tech, ogni dettaglio è concepito per esaltare l’esperienza di navigazione «regalata» da un modello mosso da tre propulsori waterjet che gli consentono di toccare i 43 nodi di velocità massima grazie anche a un pescaggio ridotto ideale per esplorare fondali bassi e calette riservate.

Anche in questo caso gli interni offrono soluzioni abitative raffinate, personalizzabili e in piena continuità con l’ambiente esterno.

La partecipazione di AB YACHTS ai saloni di Cannes e Monaco, riafferma la posizione del Cantiere nel segmento degli yacht ad alte prestazioni grazie a modelli che rappresentano il miglior equilibrio tra tecnologia, artigianalità e visione progettuale.

Due imbarcazioni che testimoniano la creatività del cantiere, le sue qualità tecnologiche e stilistiche e la sua capacità di anticipare il futuro della navigazione veloce di lusso.

[ Redazione Motori360 ]