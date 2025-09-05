Citroën in gran spolvero… e C3 auto a benzina più venduta in Italia ed elettrica più venduta nel suo segmento

Citroën C3 scala la classifica conquistando un primo posto nelle vendite e risultati da capogiro per il marchio francese in particolare con con nuova C4, Ami e C5 Aircross

A trainare i risultati di Citroën è ancora una volta la nuova C3, vero e proprio pilastro della gamma e modello simbolo del successo commerciale del marchio. Nei primi otto mesi del 2025, C3 si conferma il modello in assoluto più venduto tra tutti le automobili a benzina di ogni segmento, nonché leader tra le 100% elettriche del segmento B.

Con l’arrivo sul mercato della nuova Citroën C3 hanno esordito per la prima volta i nuovi stilemi della marca: la quarta generazione di un successo planetario (venduta in circa 6.000.000 di unità) è stata completamente reinventata con un look innovativo e deciso.

La nuova C3, innovativa, moderna e intelligente, rappresenta un passo avanti rispetto alla generazione precedente sotto ogni aspetto.

Soprattutto, si rivolge a un pubblico ampio, essendo conveniente e offrendo diverse soluzioni energetiche adatte alle esigenze di ogni cliente. Nella nuova C3, tutto è stato progettato per migliorare la semplicità e il benessere.

C3 Aircross: che successo!

Riscontri molto positivi anche per il nuovo SUV C3 Aircross, le cui immatricolazioni nel mese di agosto crescono del 42% rispetto a luglio. Modello completamente reinventato, lungo 4,39 m, coniuga stile SUV con il comfort tipico della Marca, in un abitacolo che è un autentico lounge: interni “C‑Zen‑Lounge”, un salotto confortevole con sedili Advanced Comfort®, volante compatto e Head‑Up Display, e Sospensioni Advanced Comfort® con doppi ammortizzatori idraulici progressivi, presenti su tutte le versioni, per un’esperienza di viaggio sempre vellutata.

È il primo B‑SUV in Europa ad offrire la configurazione a 7 posti, in un corpo compatto pensato anche per le esigenze urbane. Mostra linee muscolose e robuste: cofano orizzontale, frontale pronunciato e altezza da terra oltre i 200 mm, per un feeling autentico da SUV.

La sua gamma semplice e completa e la ricca offerta propulsiva – benzina, ibrida e 100% elettrica – rappresentano una risposta concreta alle esigenze di spazio e versatilità delle famiglie.



Cresce anche nuova C4, nella top five del segmento ad agosto

Cresce anche nuova C4, che ad agosto è entrata nella TOP 5 del suo segmento in Italia, con un +0,6% di segment share rispetto a luglio.

Nuova C4 è l’esponente della gamma più confortevole ed elegante di sempre: con il suo assetto rialzato e deciso combina il dinamismo da coupé con alcuni spunti stilistici sapientemente presi in prestito dai SUV, mentre nuova C4X offre un comodo rifugio in una raffinata fastback.

C’è spazio anche per AMI e C5 AIRCROSS

La proposta Citroën si arricchisce inoltre con la nuova AMI, ordinabile anche nella sua esclusiva versione Buggy, e con il recente debutto ufficiale italiano del nuovo SUV C5 Aircross, il modello che incarna la massima espressione del comfort e della tecnologia firmata Citroën, oggi anche 100% elettrico, e presto disponibile in tutte le concessionarie.

[ Cristiano Fortini ]