Stellantis Pro One accelera sul futuro dei veicoli commerciali: 11 nuovi modelli e l’ecosistema digitale “NEXT” entro il 2030

La business unit di Stellantis dedicata ai veicoli commerciali presenta una strategia globale che punta su elettrificazione, servizi connessi e guida autonoma. Previsti 11 nuovi modelli entro il 2030, una nuova generazione di van multi-energy e il debutto del concept autonomo «Box on Wheels». Obiettivo: crescita del 30% nei volumi e operatività totale dei veicoli

Stellantis Pro One accelera la trasformazione del business dei veicoli commerciali e rilancia le proprie ambizioni globali con un piano industriale che punta su innovazione, connettività e nuovi servizi digitali. Durante l’Investor Day tenutosi ad Auburn Hills il 21 maggio, la divisione globale del Gruppo dedicata ai veicoli professionali ha delineato la strategia che accompagnerà il marchio fino al 2030, fissando obiettivi chiari: crescita del 30% dei volumi di vendita, leadership mondiale nel settore e massimizzazione dell’operatività dei veicoli.

Con circa 1,65 milioni di unità vendute nel 2025, Stellantis Pro One si conferma uno dei protagonisti globali del comparto. La divisione occupa il primo posto in Europa e Sud America, il secondo in Medio Oriente e Africa e il terzo in Nord America, mercato nel quale il Gruppo punta a ridurre ulteriormente il gap rispetto ai leader storici del segmento.

11 nuovi modelli e piattaforme multi-energy

Il cuore della strategia è rappresentato da una massiccia offensiva prodotto che porterà al lancio di 11 nuovi modelli entro il 2030. Il piano prevede il rinnovamento dell’intera gamma core e l’ingresso in segmenti ancora non presidiati.

Tra le novità principali figurano due nuove piattaforme multi-energy per veicoli commerciali leggeri, dedicate ai segmenti Mid-size e Large Van e sviluppate sull’architettura STLA Brain. Le nuove basi tecniche supporteranno motorizzazioni elettriche, ibride e termiche, con particolare attenzione all’elettrificazione ibrida, garantendo al tempo stesso maggiore capacità di carico, migliore portata utile e una più ampia predisposizione alle trasformazioni professionali.

Parallelamente, Stellantis Pro One – con i brand Citroën, FIAT Professional, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall – introdurrà quattro importanti aggiornamenti di prodotto. Tra questi:

il rinnovamento del segmento Small Van con focus strategico sul Sud America;

l’evoluzione del van compatto leader a livello globale;

l’introduzione di due nuove motorizzazioni elettriche con batterie LFP e NMC, sviluppate per migliorare ulteriormente autonomia e accessibilità economica.

Pick-up globali: focus su Nord e Sud America

Importante anche il rafforzamento del portafoglio pick-up, con una strategia globale costruita su asset regionali già consolidati. In Sud America il piano passerà attraverso il rinnovamento di Fiat Strada e Fiat Toro, mentre negli Stati Uniti arriverà il nuovo Ram Rampage.

La divisione ha inoltre annunciato il completo aggiornamento della gamma full-size pick-up nordamericana, comprese le versioni light-duty, heavy-duty e chassis-cab. Debutterà anche il primo modello elettrico con range extender (REEV), tecnologia considerata strategica per garantire autonomia elevata e continuità operativa ai clienti professionali.

Nel mirino c’è anche il segmento dei pick-up di medie dimensioni, individuato come una delle principali opportunità di crescita globale. Stellantis Pro One adotterà un approccio duale: da una parte svilupperà un nuovo «workhorse» accessibile e affidabile attraverso una partnership strategica, dall’altra lancerà un nuovo pick-up Ram di segmento medio destinato al mercato nordamericano, progettato per soddisfare i più elevati standard in termini di dimensioni, capacità e prestazioni.

Nasce «Pro One NEXT»: il nuovo ecosistema digitale

Accanto all’evoluzione della gamma, Stellantis Pro One punta a trasformarsi da semplice costruttore di veicoli a provider di ecosistemi integrati per la clientela professionale. È in questo contesto che nasce «Pro One NEXT», il nuovo ecosistema digitale dedicato alla gestione dell’uptime e dei servizi connessi.

Il progetto si fonda su 5 pilastri strategici:

Data & Connectivity , per abilitare aggiornamenti over-the-air e interazioni AI-native tra conducente e veicolo;

, per abilitare aggiornamenti over-the-air e interazioni AI-native tra conducente e veicolo; Pro One NEXT , il Command Center dedicato alla gestione dell’uptime;

, il Command Center dedicato alla gestione dell’uptime; Servizi integrati , che includono soluzioni interne di finanziamento, noleggio, assicurazione ed energia;

, che includono soluzioni interne di finanziamento, noleggio, assicurazione ed energia; Programma Stellantis CustomFit , per conversioni e personalizzazioni attraverso una rete globale di oltre 550 partner certificati;

, per conversioni e personalizzazioni attraverso una rete globale di oltre 550 partner certificati; Rete professionale globale composta da oltre 21.000 punti di assistenza dedicati.

Elemento centrale sarà proprio il Command Center, attualmente in fase «pilota» in Europa, che consentirà il monitoraggio in tempo reale dei veicoli e la gestione proattiva delle manutenzioni, con l’obiettivo di ridurre drasticamente i tempi di fermo.

“Con Pro One NEXT compiamo un passo decisivo nel modo in cui supportiamo il business dei nostri clienti – ha dichiarato Eric Laforge, Global Senior Vice-President Stellantis Pro One – integrando dati, connettività ed expertise operativa, possiamo gestire in modo proattivo l’uptime dei veicoli, ridurre la complessità e generare valore tangibile ogni giorno, rafforzando il nostro ruolo di partner di riferimento per i clienti professionali”.

«Box on Wheels», il futuro autonomo delle consegne

Lo sguardo di Stellantis Pro One va però oltre il presente. La divisione ha infatti anticipato il concept «Box on Wheels», un veicolo commerciale autonomo e a zero emissioni progettato per rivoluzionare la logistica dell’ultimo miglio.

Pensato come piattaforma integrata di servizi, il progetto mira a semplificare le operazioni di consegna e a ridurre significativamente i costi operativi attraverso la guida autonoma e la completa integrazione digitale del veicolo nell’ecosistema logistico.

Il concept sarà svelato ufficialmente il 14 settembre all’IAA Transportation di Hannover, dove Stellantis Pro One illustrerà la propria visione della mobilità professionale del futuro.

Obiettivo 2030: leadership globale

La roadmap delineata dal Gruppo punta a consolidare Stellantis Pro One come punto di riferimento globale per i clienti professionali. Una strategia che combina evoluzione tecnologica, ampliamento della gamma e sviluppo di servizi avanzati per accompagnare la transizione del settore verso modelli sempre più digitali, elettrificati e connessi.

“Il nostro obiettivo è confermare Stellantis Pro One come riferimento globale per i clienti professionali e leader di settore – ha dichiarato Emanuele Cappellano, COO Enlarged Europe & European Brands e Global Head di Stellantis Pro One -. Quanto presentato all’Investor Day dimostra la solidità del nostro percorso: grazie all’impegno del team globale Pro One, stiamo trasformando il modo in cui serviamo i nostri clienti, combinando eccellenza prodotto, tecnologie avanzate ed ecosistemi integrati. Questo approccio ci consentirà di sostenere una crescita duratura, incrementando i volumi del 30% e mirando a un’operatività del 100% dei veicoli”.

[ Redazione Motori360 ]