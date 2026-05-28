Ai Red Dot Design Award 2026, premiati Kia EV4 e PV5 insieme alla piattaforma di robot mobile MobED di HMG

Incetta di premi per Kia Corporation con Kia EV4, che riceve la più alta distinzione della competizione, «Best of the Best» e Kia PV5, riconosciuta con il premio «Winner». Hyundai Motor Group ottiene anche lei la nomina «Winner» ma per MobED, la sua piattaforma di robot mobile

Kia continua a distinguersi nel panorama internazionale del design automobilistico conquistando importanti riconoscimenti ai Red Dot Award: Product Design 2026. La casa coreana ha ottenuto il prestigioso premio «Best of the Best» con la nuova Kia EV4, mentre Kia PV5 è stata insignita del riconoscimento «Winner». Premiato anche Hyundai Motor Group, che ha ricevuto la nomina «Winner» per la piattaforma robotica mobile MobED.

I risultati confermano la solidità della filosofia stilistica «Opposites United», con cui Kia punta a sviluppare soluzioni di mobilità innovative, sostenibili e orientate all’esperienza dell’utente.

Kia EV4 nominata «Best of the Best»

“È un onore per Kia essere ancora una volta riconosciuta dal Red Dot Design Award, soprattutto con EV4, che raggiunge la più alta distinzione,” ha dichiarato Karim Habib, Executive Vice-President e Responsabile del Kia Global Design. “Questi premi riflettono l’impatto della nostra filosofia «Opposites United» nel plasmare soluzioni di mobilità che sono sia rilevanti che significative, offrendo esperienze intuitive e senza soluzione di continuità per i nostri utenti. Dalla reinterpretazione fuori dagli schemi della berlina EV4 all’approccio modulare e incentrato sull’utente di PV5 al design PBV, entrambi i veicoli dimostrano l’impegno di Kia nel mettere insieme piacevolezza estetica con praticità quotidiana”.

La Kia EV4 è stata premiata per il suo design innovativo, che ridefinisce il concetto tradizionale di berlina elettrica. Il modello si distingue per una silhouette fastback dal forte impatto visivo, mentre la variante hatchback punta su compattezza e versatilità, con particolare attenzione alle esigenze del mercato europeo.

Riconoscimento importante anche per Kia PV5, modello che rappresenta la strategia PBV (Platform Beyond Vehicle) del marchio. Il veicolo propone un’architettura modulare con configurazioni dedicate al trasporto passeggeri, cargo, accessibilità per persone con disabilità e utilizzo professionale. Una soluzione pensata per garantire massima flessibilità, mantenendo un’identità stilistica coerente.

Il premio Red Dot si aggiunge al recente Gold Award ottenuto agli iF Design Awards 2026.

Con EV4, Kia amplia inoltre la lista dei modelli premiati con il «Best of the Best», che comprende già EV6 (2022), EV9 (2024) ed EV3 (2025), consolidando una strategia di design sempre più riconosciuta a livello globale.

Tra i protagonisti dell’edizione 2026 anche MobED, piattaforma robotica sviluppata dal Robotics LAB di Hyundai Motor Group. Il sistema, progettato per muoversi su terreni irregolari grazie alla tecnologia proprietaria Drive and Lift e a un innovativo meccanismo a ruote eccentriche, integra sistemi di controllo basati sull’intelligenza artificiale per adattarsi a diversi ambienti e applicazioni.

Presentato inizialmente come concept al CES 2022 e arrivato alla versione produttiva nel 2025, MobED rappresenta una nuova frontiera della mobilità intelligente, capace di estendere il concetto di trasporto oltre i tradizionali veicoli.

Istituiti nel 1955 dal Design Zentrum Nordrhein Westfalen in Germania, i Red Dot Award sono considerati tra i premi di design più prestigiosi al mondo e valorizzano innovazione, funzionalità e qualità progettuale.

[ Redazione Motori360 ]