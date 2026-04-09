Mercato auto UE30: Stellantis +5% rispetto al primo trimestre 2025

Nel primo trimestre 2026 Stellantis ha immatricolato 696.676 veicoli (+5% rispetto all’anno passato) con una quota di mercato che sale di 0,21pp portandosi al 17,5%. Cumulando i risultati di Stellantis e Leapmotor International, l’incremento delle vendite sale a 0,73pp e la quota di mercato diventa del 18,1%. Stellantis è anche al primo posto nel segmento delle vetture ibride, con una quota mercato del 21,6%, mentre Stellantis Pro One è N. 1 sul mercato dei Veicoli Commerciali Leggeri, col 28,7% di quota

Il primo trimestre del 2026 si chiude all’insegnia di una moderata crescita per il mercato europeo dell’auto (+3,7% vs. 2025): Stellantis incrementa sia le vendite che la quota di mercato. Il Gruppo guidato da Antonio Filosa è l’unico OEM tra i primi 10 che incrementa la propria quota mercato nel primo trimestre! FIAT (+25,4%), Lancia (+15,7%), Citroën (+12,3%) e Opel/Vauxhall (+10,5%) sono i marchi che ottengono le migliori performance di vendita.

Emanuele Cappellano, COO di Enlarged Europe ha dichiarato: “I primi tre mesi del 2026 hanno consolidato il processo di recupero già iniziato da Stellantis verso la fine dell’anno scorso. Continuiamo a costruire una solida dinamica di crescita, grazie al nostro piano di rilancio del business, basato sulla centralità dei bisogni del cliente, cui offriamo una gamma equilibrata tra funzionalità, design e scelta di motorizzazioni”.

In Italia, il Gruppo che fa capo al CEO Antonio Filosa, è cresciuto nel trimestre del 6,7% nelle vendite. I primi cinque best seller del mercato sono appannaggio di Stellantis:

1° Fiat Pandina;

2° Jeep® Avenger;

3° Fiat Grande Panda;

4° Citroën C3;

5° Leapmotor T03 (n.b. Leapmotor è il marchio leader nel segmento BEV).

Gli altri mercati

In Francia Stellantis è leader di mercato nel trimestre con una quota mercato che sfiora il 31% e 5 modelli tra i primi 10 best seller.

In Germania, nel trimestre le vendite sono cresciute del 15,2% rispetto all’anno precedente, con una quota di mercato in aumento di 1,2 punti percentuali, al 12,7%.

In Spagna (+6,1%), brillanti i risultati in Austria (+31,1%) e Polonia (+18%).

I riconoscimenti ricevuti da inizio anno

In UK , Fiat Grande Panda è stata nominata « Best Bargain » ai Top Gear Electric Vehicle Awards 2026, grazie al suo design caratteristico e alla praticità.

, è stata nominata « » ai Top Gear Electric Vehicle Awards 2026, grazie al suo design caratteristico e alla praticità. In Francia , Citroën ELO , il più recente concept car Citroën, è stato eletto «Concept Car dell’Anno 2026» in occasione dei Trophées de L’Argus.

, , il più recente concept car Citroën, è stato eletto «Concept Car dell’Anno 2026» in occasione dei Trophées de L’Argus. In Germania , la 500e Abarth si aggiudica il suo decimo premio « Best Mini Cars » di Auto motor und sport e la seconda vittoria consecutiva, mentre il nuovo Opel Mokka GSE è stato nominato « Migliore Small Car » ricevendo il «Golden Steering Wheel 2025»

, la si aggiudica il suo decimo premio « » di Auto motor und sport e la seconda vittoria consecutiva, mentre il nuovo è stato nominato « » ricevendo il «Golden Steering Wheel 2025» A livello europeo, Fiat Grande Panda si è aggiudicata l’« AUTOBEST CONQUEST Award 2026 » nella categoria Design.

si è aggiudicata l’« » nella categoria Design. Il nuovo SUV Citroën C3 Aircross è stato invece insignito del prestigioso titolo «Best Users’ Car of Europe 2026» dalla giuria AUTOBEST. Il riconoscimento premia la sua praticità e l’approccio user-friendly.

Il prossimo, fondamentale appuntamento sarà con l’Investor Day e la presentazione del piano strategico di Stellantis, fissati per il 21 maggio a Detroit.