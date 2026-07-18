Nissan Qashqai: dal 2006 ad oggi vendute oltre quattro milioni di unità solo in Europa

Oltre 110 i premi internazionali assegnati al SUV giapponese nel corso della sua storia, inclusi 20 titoli di «Car of the Year» in diversi paesi

Dal suo lancio nel 2006, Qashqai è diventato nel nostro continente uno dei modelli più rappresentativi, e di successo, di Nissan; nel corso di tre generazioni, il Costruttore nipponico lo ha costantemente evoluto introducendo innovazioni – come l’esclusivo propulsore ibrido e-POWER – che ne hanno consolidato il successo nel segmento dei SUV come dimostrato, cifre di vendita a parte, l’assegnazione di più di 110 premi internazionali, tra cui 20 titoli di «Car of the Year» assegnati in diversi paesi.

Nissan Qashqai è il risultato della collaborazione tra i team Nissan di tutto il continente ed è stato:

progettato presso il Nissan Design Europe di Londra;

sviluppato presso i Nissan Technical Centres Europe di Cranfield e Barcellona;

prodotto nello stabilimento Nissan di Sunderland.

The Qashqai celebrates 4 million Europe sales The Qashqai celebrates 4 million Europe sales The Qashqai celebrates 4 million Europe sales

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Durante l’intero processo di sviluppo, il team Nissan Customer Oriented Engineering rappresenta la voce dei clienti e indirizza i feedback raccolti durante i focus group, le recensioni dei media e le opinioni dei proprietari ai team di progetto incaricati di dare forma a ogni nuova generazione di Qashqai.

I numeri

Grande successo è stato riscosso anche in Italia, dove Qashqai è stato venduto dalla sola rete ufficiale, dal lancio nel 2007 ad oggi, in ben 436.000 unità mentre di cui 11.460 nel primo semestre dell’anno in corso (+9% rispetto lo stesso periodo del 2025), di cui 4.770 equipaggiate con il nuovo e-POWER (+22% rispetto i primi sei mesi del 2025).

Se a tale cifra si aggiungono i «pezzi» venduti tramite canale «privato» si toccano le 5.313 unità (+38% rispetto al 2025), di cui 3.327 sempre con il nuovo e-POWER (+46% rispetto al primo semestre 2025).

Le ragioni del successo

Presentato quasi due decenni fa, Nissan Qashqai, è stato il primo Crossover in assoluto ed ha creato questo segmento combinando la posizione di guida rialzata e la versatilità di un SUV con la praticità e l’efficienza di un’autovettura.

Come dimostrato dalle cifre, Qashqai ha continuato e continua a soddisfare le aspettative dei clienti in termini di sicurezza, connettività, elettrificazione e comfort, confermandosi come un SUV fra i più apprezzati dai consumatori di tutta Europa.

Vicinanza al cliente: per celebrare tali traguardi il Nissan Technical Centre Europe (NTCE) ha realizzato una serie di video tecnici dedicati ai clienti che desiderano trarre il massimo dalle potenzialità del proprio Qashqai.

Le tecnologie: quali quelle disponibili su Nissan Qashqai e come utilizzarle al meglio?

A tali domande risponde la serie di video più su citata ognuno dei quali fornisce consigli pratici sulle tecnologie proprie di questo SUV ed evidenzia diverse funzioni del modello affinché i proprietari siano in grado di sfruttarne al massimo le potenzialità.

L’attuale Qashqai include diverse tecnologie avanzate progettate per rendere la guida quotidiana più semplice, sicura e comoda; tra queste figurano:

e-POWER , la rivoluzione dell’ibrido, il sistema di propulsione ibrido di Nissan che offre un’esperienza di guida elettrica senza necessità di ricarica esterna. Raggiunge oltre 1.200 km (WLTP) con un pieno, per consumi da 4,3 litri ogni 100 km.

, la rivoluzione dell’ibrido, il sistema di propulsione ibrido di Nissan che offre un’esperienza di guida elettrica senza necessità di ricarica esterna. Raggiunge oltre 1.200 km (WLTP) con un pieno, per consumi da 4,3 litri ogni 100 km. Tecnologie di assistenza alla guida ProPILOT , che riducono lo stress del conducente durante la guida in autostrada e quotidiana.

, che riducono lo stress del conducente durante la guida in autostrada e quotidiana. Servizi connessi e tecnologie digitali intuitive , progettate per migliorare la praticità e l’utilizzo quotidiano.

, progettate per migliorare la praticità e l’utilizzo quotidiano. Bagagliaio : è uno dei più capienti e pratici del segmento SUV.

: è uno dei più capienti e pratici del segmento SUV. Possibilità di personalizzare le impostazioni del sistema Driver Assist, dalla semplificazione delle manovre di parcheggio all’utilizzo ottimale della Nissan Intelligent Key.

Le dichiarazioni

Massimiliano (Max) Messina, Presidente della Regione Africa, Medio Oriente, India, Europa e Oceania (AMIEO) di Nissan: “Raggiungere i quattro milioni di clienti soddisfatti in tutta Europa è un traguardo incredibile per Qashqai e riflette l’innovazione, la dedizione e la preparazione dei nostri team di progettazione, ingegneria e produzione, nonché la fiducia e la fedeltà che i nostri clienti hanno riposto in questo veicolo. Nel corso degli anni, Qashqai si è continuamente evoluto per soddisfare le mutevoli esigenze degli automobilisti e delle famiglie in tutta Europa. Questo risultato non riguarda solo le vendite. Sono oltre quattro milioni i clienti che hanno scelto Qashqai e che ne apprezzano la sicurezza, il comfort e la tecnologia. Rimaniamo impegnati a sviluppare tecnologie che rendano l’esperienza di guida più sicura, più semplice e più piacevole per tutti”.

David Moss, Vice-Presidente Senior per la Ricerca e lo Sviluppo di Nissan Africa, Medio Oriente, India, Europa e Oceania (AMIEO): “I quattro milioni di unità vendute rappresentano un trionfo straordinario e testimoniano l’innovazione, la qualità e l’attenzione al cliente che hanno contraddistinto il modello per quasi due decenni. Presso l’NTCE, i nostri ingegneri si dedicano con passione alla creazione di tecnologie che rendano la guida quotidiana più sicura, più facile e più piacevole. Attraverso questa serie di video, condividiamo le loro competenze direttamente con i clienti, aiutandoli a sfruttare appieno il potenziale del loro Qashqai e a ottenere ancora più valore dal veicolo che possiedono”.

[ Redazione Motori360 ]