Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+: la nuova “Stella” ora è più veloce, pronta e coinvolgente

680 cavalli (500 kW) dai tre motori, trazione integrale e maggiore velocità sottolineate dal design inconfondibilmente AMG. Sarà disponibile in due versioni: coupé e Shooting Brake

Con questa nuova versione della CLA, Mercedes ha voluto scompigliare le concorrenti del segmento d’appartenenza calando sul tappeto verde 500 kW (680 CV) e uno 0-100 km/h in 2,7”, roba da supercars dal costo ben diverso e quindi accessibile anche ad un pubblico giovane…

Questo salto prestazionale è da ascrivere:

in primo luogo ai tre innovativi motori elettrici a flusso assiale – posti due sull’asse posteriore e uno su quello anteriore – che hanno debuttato sulla nuova Mercedes-AMG GT Coupé 4 porte;

alla trazione integrale completamente variabile;

all’assetto adattivo e all’aerodinamica attiva.

Questo trasferimento di tecnologie avviene su un modello-base che è stato nominato «Car of the Year 2026» dalla giuria europea Car of the Year ed è risultato essere la vettura più sicura testata da Euro NCAP nel 2025.

Mercedes-Benz CLA mit EQ Technologie; AMG Line Plus Schnittkarosse des elektrischen Mercedes-Benz CLA Cut-away model of the fully electrical





Al lancio sul mercato, la nuova Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ sarà disponibile in due versioni: coupé e Shooting Brake.

Con il loro design incisivo e il look AMG inconfondibile, le vetture si rivolgono soprattutto a un pubblico giovane e, anche da ferme, non lasciano dubbi sul loro carattere fortemente dinamico.

Gli esterni

Dinamica e performante anche da ferma: il design delle due versioni coupé o Shooting Brake della CLA 45 4MATIC+ è permeato dal DNA AMG che caratterizza prima di tutto il frontale specifico AMG, disponibile con griglia illuminata opzionale. Al posteriore, il design specifico AMG con look da diffusore sottolinea il carattere dinamico della vettura.

Gli interni

Anche negli interni, componenti specifici AMG come i Sedili Performance, il volante AMG, inserti esclusivi e rivestimenti di alta qualità incarnano l’inconfondibile AMG DNA e creano un’atmosfera racing focalizzata sul guidatore.

L’impostazione tecnica

Performance al top in un corpo vettura compatto con i 680 cavalli che proiettano gli occupanti in una nuova dimensione della performance elettrica, controllata anche grazie allo spoiler posteriore attivo sulla coupé e lo spoiler sul bordo del tetto sulla Shooting Brake che ottimizzano il bilanciamento aerodinamico esaltando il dinamismo della vettura e quindi l’efficienza su strada.

Trazione e controllo

Il sistema di trazione integrale completamente variabile AMG Performance 4MATIC+ distribuisce la potenza alle ruote in modo continuo tramite i tre motori elettrici controllati in modo indipendente offrendo così un handling dinamico, un controllo sicuro e quindi un raro piacere di guida in ogni situazione.

Il guidatore – forse meglio sarebbe dire il pilota… – può scegliere l’assetto desiderato tra «Comfort», «Sport» o «AMGFORCE S+» grazie al AMG RIDE CONTROL mentre con lo smorzamento adattivo può definire personalmente il setup dell’assetto un cui punto di forza è la dinamica intelligente: la forza di smorzamento su ogni ruota si adatta alla situazione di guida in millisecondi.

Pronti per i track day

L’AMG DYNAMIC SELECT della CLA 45 4MATIC+ cambia il carattere della vettura con un semplice tocco: è possibile scegliere tra 7 programmi di guida da efficiente e confortevole a pronta per il track day, dando così la possibilità di godere di un’esaltante esperienza di guida su misura servita anche dal pacchetto AMG DYNAMIC PLUS che combina funzioni orientate alla performance e al track day.

E se parliamo di Track Day ecco entrare in scena l’AMG TRACK PACE che – se lo si vuole – può trasformare ogni sessione amatoriale in pista in un allenamento professionale grazie a un software highend che registra oltre 80 dati specifici della vettura , dieci volte al secondo e che, giro dopo giro, permette di spingere sempre più in là i propri limiti.

I tanti estimatori del vecchio, caro propulsore endotermico, potranno contare sull’AMGFORCE S+, una modalità di guida in grado di offrire un’esperienza tipicamente AMG che, ispirata ai motori a scoppio (che termine obsoleto…), offre il sound caratteristico di un quattro cilindri AMG ad alte prestazioni e contemporaneamente un’esperienza aptica e immersiva, inclusa l’interruzione della trazione durante i cambi marcia simulati: il tutto per allontanare le sensazioni fornite dall’asettico elettrico sostituendole simulando e facendo percepire quelle derivanti dall’utilizzo di un vibrante endotermico e rendendo così la performance intensamente percepibile.

Notevole l’autonomia: oltre 670 o 640 chilometri di autonomia WLTP2, a seconda del modello e grazie alla combinazione di tecnologia innovativa della batteria, aerodinamica, gestione termica e motori a flusso assiale.

Ricarica delle batterie: grazie all’architettura a 800 volt, la CLA 45 4MATIC+ ricarica fino a 330 kW e passa dal 10 all’80 % in soli 22 minuti mentre in 10 minuti viene immessa energia sufficiente per oltre 270 chilometri di autonomia.

[ Redazione Motori360 ]