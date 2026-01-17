Il Gruppo Renault Italia è per la quarta volta consecutiva «Top Employers Italia» 2026

La Certificazione Top Employers viene rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey che ricopre 6 macro-aree in ambito HR, esamina e analizza in profondità 20 diversi topic e rispettive Best Practice tra cui People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion, Wellbeing e molti altri.

Fondato più di 30 anni fa, Top Employers Institute ha certificato in 121 Paesi di tutto il mondo 2.053 aziende che, grazie alle loro eccellenze in ambito HR, hanno generato un impatto positivo sulla vita di oltre 9,5 milioni di persone.

Il Gruppo Renault Italia ottiene l’importante certificazione, migliorando notevolmente il risultato dello scorso anno con un incremento di 5,1 punti e raggiungendo 84,7%. Nel quarto anno di certificazione, grazie a questo risultato, il Gruppo Renault Italia entra dunque a pieno titolo nel Benchmark dell’industry automotive. Un riconoscimento di grande valore che testimonia l’impegno costante dell’azienda nel mettere al centro le persone, promuovendo il benessere dei collaboratori e garantendo un’esperienza lavorativa di qualità. Questo premio riflette l’approccio fortemente human centric che da sempre caratterizza il Costruttore francese e si inserisce pienamente nel percorso di profonda evoluzione che il Brand sta attraversando negli ultimi anni.

Renault è da sempre percepita come una Marca vicina alle persone: un brand positivo, empatico e inclusivo, capace di creare relazioni autentiche. La sua missione è favorire la connessione tra gli individui, mettendo al primo posto la persona e il miglioramento della qualità della vita, con l’obiettivo di generare valore e benessere per tutti.

Attivo in tutte le macroaree considerate dall’Istituto di Certificazione, grazie all’impegno e al lavoro svolto dal team HR, guidato dal Direttore Risorse Umane Gruppo Renault Italia, Giuseppe Mantegna, negli ultimi quattro anni il Gruppo francese si è particolarmente distinto per i temi legati alla People Strategy e alla Diversity & Inclusion, aree che hanno registrato un incremento del punteggio rispetto all’anno precedente, grazie a diverse azioni intraprese durante tutto il corso dell’anno, come ad esempio la promozione di Talk D&I bimestrali di sensibilizzazione su diverse tematiche quali la Neurodiversità in azienda. Un’altra azione svolta nell’ambito della strategia di Total Wellbeing a livello di organizzazione è stata l’introduzione del Programma ONE HEALTH per la salute fisica e mentale dei collaboratori.

Sébastien Guigues, CEO Renault Italia ha dichiarato: “Accogliamo con grande soddisfazione questo importante riconoscimento che otteniamo per il quarto anno consecutivo e per il quale ci tengo a ringraziare il Comitato di Direzione e, in particolare, il Direttore Risorse Umane del Gruppo, Giuseppe Mantegna. Il traguardo che ci poniamo ora è quello di mantenere il livello di eccellenza raggiunto nella certificazione. Per Renault Group Italia, questo risultato conferma il valore del percorso intrapreso negli ultimi anni puntando al benessere dei nostri collaboratori. Un approccio che guida ogni nostra iniziativa, rivolta al Personale del Gruppo. Garantire quotidianamente un’esperienza lavorativa di qualità ai nostri collaboratori resta una priorità strategica: cerchiamo di migliorare sempre di più l’ascolto delle loro esigenze per poterle soddisfare al meglio, rispondendo in modo efficace e coerente con il nostro spirito innovativo e con l’empatia che da oltre 125 anni contraddistingue Renault in Europa”.