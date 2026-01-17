ATFlow si espande e annuncia le nomine di Gian Leonardo Fea, Giuseppe Rovito e Andrea Ferrari nel top management

ATFlow, società specializzata nell’importazione e distribuzione per il mercato italiano di brand automobilistici all’avanguardia, che rappresenta oggi i marchi KGM, XPENG e INEOS Automotive, annuncia nuove nomine nel top management a supporto della crescita e dell’evoluzione del business sul mercato italiano.

Gian Leonardo Fea, già Managing Director di XPENG Italia, assume il ruolo di Chief Strategy Officer (CSO) e Consigliere Delegato di ATFlow, con la responsabilità di guidare l’evoluzione strategica dei brand e supportare lo sviluppo dell’area New Business.

Alla guida operativa di XPENG e INEOS per l’Italia arriva Giuseppe Rovito, che entra in ATFlow in qualità di Managing Director e Consigliere Delegato di ATFlow. Giuseppe Rovito seguirà quindi sia il tech-leading premium brand all’avanguardia nella mobilità guidata dall’IA, sia il marchio britannico che ha contribuito a ridefinire l’esperienza off-road.

Completa il quadro delle nuove nomine Andrea Ferrari, che fa il suo ingresso in ATFlow come Chief Marketing Officer (CMO), con la responsabilità di coordinare tutte le attività di marketing e comunicazione dei brand XPENG, KGM e INEOS Automotive e dei futuri marchi sul mercato italiano.

Luca Ronconi è confermato invece come Consigliere ATFlow con delega per il brand coreano KGM per l’Italia.

I prodotti

◘ INEOS Automotive: marchio britannico famoso per il fuoristrada INEOS Grenadier, si rivolge a un pubblico amante dell’off-road e del design iconico.

◘ KGM (KG Mobility): erede di SsangYong, offre SUV affidabili e versatili con una gamma completa di propulsori (benzina, diesel, elettrico, ibrido) a un ottimo rapporto qualità/prezzo.

◘ XPENG: leader cinese nei veicoli a nuova energia (NEV), è pioniere nella tecnologia elettrica e robotica, e offre vetture premium che combinano design, qualità e performance avanzate.

I curricula…

◘ Gian Leonardo Fea

La carriera di Gian Leonardo Fea nell’automotive inizia da consulente nei primi anni ’80. È in Mercedes-Benz Italia dal 1988 dove ricopre la Direzione generale per l’Italia dei marchi Mercedes-Benz, Smart, Chrysler e Jeep. Nel 2007 segue da consulente progetti in diverse industries fino a sviluppare il piano di crescita per l’Importer Region di Jaguar Land Rover Europe. Assume quindi la presidenza di BAH, importatore Jaguar Land Rover per la Polonia.

Rientrato in Italia segue progetti di consulenza per Federauto ed è Presidente dell’Associazione Concessionari Mercedes dal 2022 a marzo 2025.

Già Managing Director di XPENG, Fea assume ora il coordinamento strategico sui marchi attuali e futuri rappresentati da ATFlow, curando in particolare lo sviluppo di nuovi business.

◘ Giuseppe Rovito

Classe 1983, Giuseppe Rovito vanta un’esperienza consolidata nel settore automotive, maturata all’interno di BMW Italia, dove ha operato dal 2009 ricoprendo ruoli di crescente responsabilità nelle aree Sales, Commercial Planning e Distribution.

Nel corso della sua carriera contribuisce alla definizione delle strategie commerciali dei brand BMW e MINI, al coordinamento della rete di vendita e allo sviluppo di progetti legati all’evoluzione dei modelli distributivi. Nel 2022 diventa Head of Direct Sales Project in BMW Italia, guidando, in stretto coordinamento con BMW AG, la definizione e l’implementazione del nuovo modello di business e distribuzione sul mercato italiano, operando all’interno di un team europeo.

Dal 7 gennaio 2026 è entrato in ATFlow come nuovo Managing Director di XPENG e INEOS.

◘ Andrea Ferrari

Andrea Ferrari porta in ATFlow oltre 25 anni di esperienza nel settore automotive, maturata in ruoli di responsabilità in ambito marketing, product management, comunicazione, gestione del brand e sviluppo prodotto.

Nel suo percorso professionale ha ricoperto incarichi in Ferrari, Alfa Romeo e nel Gruppo BMW Italia, dove ha guidato il marketing di BMW Motorrad e successivamente assunto la direzione Marketing, Product e Customer di MINI. Più recentemente è stato Direttore Commerciale Europe del Gruppo Keeway (brand Keeway, Morbidelli, Benda, EZY, Cyclone) e prima Chief Marketing Officer di NIO.

In ATFlow diventa il nuovo Chief Marketing Officer per tutti i brand.

► Il commento di Mattia Vanini, Presidente di ATFlow e vice-Presidente del Gruppo Autotorino, due realtà che stanno ridisegnando il concetto di mobilità in Italia: “Con questo riassetto e i nuovi ingressi, siamo certi di fare leva sul potenziale e l’expertise di figure di indubbia professionalità, grazie alle quali miriamo a rinforzare la squadra e al tempo stesso prepararci a valutare e cogliere nuove e interessanti opportunità. Siamo certi con queste scelte di offrire sin da subito un supporto ancora migliore agli imprenditori che formano la rete distributiva dei nostri marchi in Italia”.