Stellantis Pro One, al Salone dell’Auto di Bruxelles i mezzi della Marca dedicati ai professionisti

Un viaggio che va dal Fiat QUBO L ai mezzi di FIAT Professional e a quelli di Citroën e Opel

Stellantis Pro One, la business unit di Stellantis dedicata ai veicoli commerciali, ha esposto a Bruxelles la sua famiglia completa di veicoli professionali, composta da mezzi realizzati da Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot, quattro marchi iconici noti in tutto il mondo.

I 7 modelli esposti spaziano dalla micromobilità al Large Van: Peugeot Partner Long e la serie speciale Citroën Berlingo XTR in rappresentanza dell’offerta di furgoni compatti; la serie speciale Opel Vivaro Sportive rappresenta la gamma di furgoni di medie dimensioni mentre Fiat Ducato furgone lastrato e Citroën Jumper con sponda caricatrice e cabina doppia rappresentano i furgoni di grandi dimensioni; e infine la micromobilità, servita da Citroën Ami Cargo e FIAT Professional TRIS.

Questa gamma ampia e flessibile, che da tempo detiene il primato nelle vendite europee, ha presentato a Bruxelles una novità assoluta nel segmento della micromobilità: Fiat Professional TRIS, il nuovo pick-up a tre ruote 100% elettrico progettato per soddisfare la crescente domanda di soluzioni per la consegna dell’ultimo miglio. Sviluppato dal Centro Design di Stellantis in Italia, è stato presentato in Marocco pochi mesi fa.

Con un’autonomia di 90 km, un design ultraleggero e bassi costi di gestione, TRIS può incamerare 540 kg di carico utile (con omologazione RCE) su un’area di circa 2,25 metri quadrati e la possibilità di ospitare un europallet standard.

Disponibile in tre configurazioni (cabinato, con pianale e con cassone), offre una versatilità totale arricchita dal programma Stellantis CustomFit, che offre ampie possibilità di personalizzazione.

Il design privilegia la facilità d’uso, con una guida più semplice grazie all’assenza di frizione e cambio, mentre la capacità di ricarica integrata offre una pratica presa da 220 V che elimina la necessità di un caricabatterie esterno. Il telaio e la struttura tubolare, progettati per resistere nel tempo (e al carico..) sono protetti dalla corrosione con un rivestimento in zinco di qualità automobilistica, mentre i fari anteriori e posteriori full LED migliorano la visibilità e la sicurezza.

Uno dei punti di forza principali di TRIS è la sua straordinaria versatilità. Le dimensioni compatte (solo 3,17 metri di lunghezza) e il ridotto raggio di sterzata (3,05 m.) consentono di muoversi agevolmente anche nelle più strette strade di città.

Altro punto di forza è l’accessibilità dell’alimentazione elettrica: una porta USB-C e una presa a 12 V garantiscono la possibilità di ricarica dei dispositivi durante la guida. La batteria al litio, con capacità di 6,9 kWh, offre un’autonomia omologata di 90 km (WMTC), sufficiente per l’uso professionale quotidiano. Grazie al sistema di ricarica intelligente integrato, TRIS può essere ricaricato da 0 all’80% in sole 3,5 ore e raggiunge la ricarica completa in 4 ore e 40 minuti utilizzando una normale presa domestica. La frenata rigenerativa di serie completa il pacchetto efficienza, contribuendo a massimizzare l’autonomia e a ridurre il consumo di energia durante l’uso quotidiano.

Infine, TRIS è alimentato da un motore elettrico da 48 volt che eroga 9 kW (potenza di picco) e una coppia massima di 45 Nm, in grado di raggiungere una velocità massima di 45 km/h, mentre un moderno quadro strumenti digitale migliora le informazioni e la fruibilità per il conducente.

Tris verrà lanciato nel corso del 2026 nei mercati europei di riferimento a partire dall’Italia.

Sempre in tema di micromobilità: lo stand ospita anche due modelli Citroën Ami Cargo, uno dei quali posizionato sul cassone di un Citroën Jumper a cabina doppia con sponda ribaltabile per evidenziarne le dimensioni compatte, la manovrabilità e la praticità, sebbene il veicolo offra fino a 400 litri di volume utile e un carico utile massimo di 140 kg.

I visitatori scopriranno anche…

Citroën Berlingo «XTR»

Progettato per i clienti B2B che apprezzano la modularità e il comfort a bordo. Disponibile sia con motore a combustione interna che in versione elettrica, è dotato di serie della cabina Extenso®, che offre tre sedili anteriori con configurazioni multiple, oltre a fari Eco-LED, fendinebbia, cerchi in lega Onyx Black da 16” e 12 sensori di prossimità per una maggiore sicurezza. Il volume di carico raggiunge i 3,3 m³, ampliabili di 0,5 m³ con la cabina Extenso, mentre il carico utile varia da 650 kg (diesel) a 800 kg (elettrico).

Opel Vivaro Electric «Sportive»

Alimentato da un motore elettrico da 100 kW con un’autonomia WLTP fino a 349 km. L’aspetto sportivo è sottolineato dai fari a LED, dai cerchi in lega da 17 pollici dagli adesivi neri e gialli e dal pacchetto Dynamic Surround View, che comprende due telecamere e uno specchio retrovisore digitale per una sicurezza superiore.

Eric Laforge, Responsabile globale della business unit Stellantis Pro One ha dichiarato: “Sono davvero orgoglioso di presentare una gamma così ampia e flessibile, costantemente aggiornata per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Oltre ai prodotti CustomFit, che dimostrano le personalizzazioni e le trasformazioni in-factory possibili grazie ai nostri partner certificati, si aggiunge la novità di Fiat Professional TRIS, un veicolo insolito e sorprendente per caratteristiche e prestazioni, progettato per conquistare un segmento di mercato in rapida crescita: la micromobilità urbana e le consegne dell’ultimo miglio. Tutto questo si basa sull’enorme esperienza e tradizione che tutti i marchi della business unit Stellantis Pro One hanno accumulato in molti anni nel settore degli LCV, sempre rimanendo vicini ai clienti, dalle piccole imprese alle grandi aziende”.

Con questo debutto e l’ampia gamma di prodotti, Stellantis Pro One ribadisce il suo impegno verso la personalizzazione, la sostenibilità e le soluzioni orientate al cliente, offrendo oggi una mobilità su misura e plasmando il futuro del trasporto professionale.

[ Redazione Motori360 ]