Citroën C4 «Collection»: il giusto compromesso tra comfort, carattere e connettività

Con il nuovo restyling presentato a gennaio 2025, la nuova Citroën C4 ha apportato modifiche alle dimensioni consolidando i suoi punti di forza: comfort e spazio a bordo. Novità, dunque, ma senza tradire l’identità ispiratrice

Oggi Citroën annuncia una nuova edizione «Collection» 2025, ampliando la gamma con una versione più dinamica e ben equipaggiata.

Nuovo allestimento, cosa cambia?

Basata sul livello PLUS, l’allestimento centrale della nuova gamma C4 si rivolge ai clienti che cercano un veicolo dallo stile raffinato e intuitivo, con equipaggiamenti che garantiscano comfort e connettività ai massimi livelli pur mantenendo un prezzo di fascia media.

All’esterno, la nuova C4 «Collection» si distingue dalla classica C4 per via dei nuovi contrasti generati dagli elementi stilistici neri che ne accentuano il carattere e il dinamismo.

Oltre ai nuovi cerchi dedicati, questa edizione propone di serie anche il tetto bicolore Perla Nera e vetri oscurati al posteriore, in aggiunta è presente il rinomato badge «Collection», che unisce i due colori Nero e André Red ed è posizionato sull’aletta posteriore, in simmetria con il badge «C4».

All’interno, i pannelli delle portiere sono stati sviluppati appositamente per l’edizione «Collection» con l’adozione di rivestimenti e braccioli in tessuto TEP grigio, che si sposano perfettamente con i sedili Citroën Advanced Comfort “Urban Grey”, i quali presentano anche inserti in tessuto Curitiba White che vivacizzano la parte superiore dello schienale, come a voler sottolineare i nuovi tratti distintivi nell’abitacolo di questa nuova edizione.

All’interno com’è?

La dotazione di serie per il capitolo comfort nell’abitacolo è stata attentamente studiata per alleggerire ogni viaggio.

Il quadro strumenti ad alta definizione da 7″ dietro al volante è stato progettato per garantire la massima chiarezza e una visualizzazione intuitiva delle informazioni. Alla sua destra si trova un touchscreen HD da 10’’ nel quale sono presenti Android Auto o Apple CarPlay. C4 offre inoltre ChatGPT, sviluppato da OpenAI, direttamente integrato nel sistema di infotainment che prevede il riconoscimento vocale e l’audio SoundHound.

I sedili Advanced Comfort® si distinguono per il comfort visivo e le sedute dall’effetto avvolgente. La comodità della seduta è migliorata grazie a una schiuma più spessa di 15 mm, che migliora, in concomitanza delle sospensioni Citroën Advanced Comfort®, l’assorbimento delle asperità dell’asfalto.

Le motorizzazioni, Hybrid o Electric?

L’Ibrido per i tradizionalisti e l’elettrico per chi vuole osare, Citroën accontenta tutti.

Queste le due motorizzazioni previste per l’edizione a tiratura limitata C4 «Collection»:

Hybrid 145 CV ë-DCS6 : un propulsore semplice e versatile che offre un’esperienza elettrificata per l’uso quotidiano, senza bisogno di ricarica.

: un propulsore semplice e versatile che offre un’esperienza elettrificata per l’uso quotidiano, senza bisogno di ricarica. Electric 156 CV con autonomia estesa: 415 km di autonomia per un utilizzo quotidiano senza restrizioni e viaggi a lunga percorrenza senza problemi, grazie al sistema di ricarica rapida da 100 kW.

Versione Hybrid, addio alla cinghia a bagno d’olio: la tecnologia a 48V permette di tenere i costi sotto controllo grazie a significative riduzioni dei consumi (nel misto -20%) e delle emissioni di CO 2 . La tecnologia ibrida rimane particolarmente vantaggiosa per la guida in città, dove si stima che fino al 50% del percorso possa avvenire in modalità elettrica, riducendo l’impronta di carbonio e i costi di gestione.

Il motore a tre cilindri da 1.199 cc eroga 136 cavalli (100 kW) a 5.500 giri/min. e 230 Nm di coppia a 1.750 giri/min. L’adozione di un turbocompressore a geometria variabile e della catena di distribuzione contribuiscono a migliorare notevolmente le prestazioni, ma soprattutto ad estinguere tutti i problemi che si erano presentati con la precedente motorizzazione con cinghia “a bagno d’olio” accrescendo, e non di poco, l’affidabilità.

L’elettrico

L’edizione BEV «Collection» da 156 CV viene proposta nella versione con autonomia estesa a 415 km, particolarmente adatta per i tragitti extra-urbani. Questa versione è dotata di una batteria da 54 kWh e di un motore da 115 kW, che la rendono maggiormente adatta a soddisfare le esigenze di chi percorre regolarmente anche distanze più lunghe dei soliti spostamenti «cittadini».

L’interessante proposta

Su C4 «Collection», la Casa del Double Chevron propone la tecnologia V2L (Vehicle-to-Load), la quale consente a un veicolo elettrico di erogare elettricità a dispositivi esterni e trasformando di fatto l’auto in una fonte di energia mobile e flessibile. Citroën incorporerà questa funzione a partire dal 1° luglio 2025. Per utilizzare V2L, è sufficiente collegare il dispositivo desiderato alla presa dedicata presente a bordo del veicolo; questo adattatore sarà disponibile come accessorio. La V2L è utile nelle situazioni in cui l’accesso a una fonte di energia è limitato, come quando si staziona in un campo all’aperto o in montagna.

Attraverso la V2L è possibile trasferire l’elettricità presente nella batteria del veicolo a oggetti di uso quotidiano, ricaricando ad esempio un laptop, una bicicletta elettrica o persino alimentare un piccolo frigorifero durante un picnic o in caso di interruzione di corrente della rete domestica.

I prezzi

Per la versione Hybrid il prezzo è fissato a € 30.150,00 mentre per la versione full elettric, che, come ben sappiamo, rimane sempre più dispendiosa, il prezzo di listino è fermo poco sotto i quaranta mila euro, a € 37.850,00.

[ Cristiano Fortini ]