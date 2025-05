Renault 4 E-Tech Electric: compatta, spaziosa e versatile

Rispetta l’essenza della leggendaria R4 del 1961 ma si ripresenta al passo coi tempi

“Voiture à vivre mais, en plus, Voiture pour vivre l’aujourd’hui e le future”: tutto ciò che ha reso celebre e longeva la Renault 4 del 1961 oggi d’antan, è più che mai vero per la Renault 4 E-Tech Electric nel 2025.

Attingendo al DNA della polivalente icona di ieri, la new entry Renault 4 E-Tech Electric si affianca a Renault 5, Mégane e Scenic E-Tech Electric, in attesa della futura Twingo nel 2026, con l’ambizioso obiettivo ambizioso di soddisfare ogni esigenza dei clienti quale che sia l’utilizzo richiesto.

Un compito impegnativo poiché la «vecchia» Renault 4 è stata prodotta (dal 1961 al 1992 nei cinque continenti e in oltre cento Paesi) in ben 8.135.424 di unità, numeri che gli hanno assicurato il titolo di modello Renault più venduto al mondo e il quarto veicolo più venduto di tutti i tempi diventando così un’icona culturale di livello internazionale.

Questi numeri e questo successo planetario non spaventano Renault 4 E-Tech Electric che, in più, vuole contribuire su scala europea alla democratizzazione dei veicoli elettrici grazie a una visione più ampia che mira dritta al cuore di un pubblico trasversale, comprese le giovani famiglie.

Versatilità: dote di conquista

Per conquistare il suo target Renault 4 E-Tech Electric fa leva sulla versatilità, una dote che le consentirà di conquistare gli utenti sia per gli spostamenti quotidiani che per le gite fuori porta nei weekend e le attività del tempo libero, per guidare da soli o affrontare viaggi in famiglia, circolare in città, campagna, montagna e autostrada.

Per fare tutto questo, Renault 4 E-Tech Electric offre innanzitutto un mix di abitabilità / modularità / volume del bagagliaio inedito per il segmento:

420 litri «cubi»;

soglia di carico ribassata al massimo;

ingegnosi vani portaoggetti;

panchetta pieghevole;

persino sedile del passeggero trasformabile in tavolino, novità assoluta per un veicolo elettrico Renault, ma attinto dall’esperienza Renault in tema di multispazio.

L’auto può inoltre percorrere strade fangose e dissestate grazie alla notevole altezza libera dal suolo e all’avanzato sistema antislittamento Extended Grip mentre la funzione One Pedal, che massimizza la frenata rigenerativa fino al completo arresto del veicolo, facilita la guida di tutti i giorni.

Piattaforma dedicata

Tutto questo – e non solo – va ascritto alla piattaforma dedicata AmpR Small che, unica in Europa, è condivisa con Renault 5 E-Tech Electric.

Si tratta di una piattaforma confortevole, agile e dinamica (grazie al centro di gravità basso e al retrotreno multilink!) adatta a tutti gli utilizzi in un’ottica di versatilità quali:

il traino di un rimorchio o una piccola roulotte fino a 750 kg:

l’integrazione di dispositivi di assistenza alla guida del segmento superiore, come l’Active Driver Assist per un’autonomia di guida di livello 2 ed i servizi connessi più avanzati, a partire da quelli offerti dal sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, ma anche l’avatar ufficiale Reno, nuovo compagno della guida quotidiana associato all’intelligenza artificiale ChatGPT.

Il risultato è un’esperienza di guida unica, arricchita da una facilità di utilizzo che rende questi veicoli elettrici alla portata di tutti.

Renault 4 E-Tech Electric è dotata di caricabatterie:

in corrente alternata da 11 kW per la guida quotidiana; tale caricabatterie è bidirezionale per sfruttare le funzioni V2L (vehicle-to-load) e V2G (Vehicle-to-grid) (*) . L’auto può così trasformarsi in fonte di energia, diventando anche protagonista dell’ecosistema in quanto in grado di reimmettere elettricità decarbonizzata nella rete grazie ai servizi Mobilize. Si tratta di numerosi servizi che permettono anche di facilitare la vita quotidiana con i veicoli elettrici: accesso ad oltre 800.000 stazioni di ricarica in 25 Paesi europei con Mobilize Charge Pass e ricarica automatica senza dover ricorrere a badge né carte di credito con la funzione Plug & Charge (**) . Ora il quadro è completo, basta mettersi al volante;

da 11 kW per la guida quotidiana; tale caricabatterie è bidirezionale per sfruttare le funzioni V2L (vehicle-to-load) e V2G (Vehicle-to-grid) . L’auto può così trasformarsi in fonte di energia, diventando anche protagonista dell’ecosistema in quanto in grado di reimmettere elettricità decarbonizzata nella rete grazie ai servizi Mobilize. Si tratta di numerosi servizi che permettono anche di facilitare la vita quotidiana con i veicoli elettrici: accesso ad oltre 800.000 stazioni di ricarica in 25 Paesi europei con Mobilize Charge Pass e ricarica automatica senza dover ricorrere a badge né carte di credito con la funzione Plug & Charge . Ora il quadro è completo, basta mettersi al volante; in corrente continua da 80 o 100 kW per i lunghi viaggi.

100% elettrica, 100% Made in Europe

Il Gruppo Renault ha scelto di produrre Renault 4 E-Tech Electric in Europa, nell’ambito di Ampere ElectriCity. Il veicolo è assemblato presso lo stabilimento di Maubeuge, il motore a Cléon, il pacco batteria a Ruitz, mentre la batteria stessa viene prodotta nella Gigafactory di Douai.

Il 75% dei fornitori, invece, ha sede entro un raggio di 300 km dal Centro ElectriCity. Questo sistema a ciclo breve è un vero impegno per il Gruppo Renault che, oltre a promuovere una produzione locale e competitiva, contribuisce a garantire i posti di lavoro e ridurre l’impronta ambientale.

Il Gruppo ha poi voluto capitalizzare gli investimenti realizzati nel 2021 nello stabilimento di Maubeuge per Renault Kangoo in modo da ridurre i costi di sviluppo della linea di produzione di Renault 4 E-Tech Electric, integrandola con mezzi specifici per rispondere a specifiche esigenze, come l’installazione del tetto apribile in tessuto ed il robot dedicato al processo di verniciatura Jetprint per le tinte bicolore.

Economia circolare

Nel rispetto degli impegni del Gruppo a livello di economia circolare, Renault 4 E-Tech Electric raggiunge un tasso di riciclabilità pari all’88,6% (1). Grazie alle competenze di The Future is NEUTRAL, filiale del Gruppo Renault specializzata nell’economia circolare, Renault 4 E-Tech Electric sfrutta anche i materiali provenienti dall’economia circolare per il 26,4% (2), tra cui metallo, vetro e 41 kg di polimeri riciclati che si trovano, ad esempio, sotto le porte, nel tessuto del tetto e nei tappetini di abitacolo e bagagliaio. Infine, il tessuto dei sedili dei livelli di allestimento Techno e Iconic è in fibre riciclate fino al 100% da bottiglie di plastica (3).

La dichiarazione

Fabrice Cambolive, CEO di Renault: “Con Renault 4 E-Tech Electric, Renault fa un ulteriore passo avanti nella democratizzazione dei veicoli elettrici in Europa. Questo modello completa una gamma già molto estesa che comprende Mégane, Scenic e la nuova Renault 5 E-Tech Electric. Mancava un’auto compatta, ma con una bella spaziosità. E ora c’è, con un modello versatile, pratico, modulare e dotato di un grande bagagliaio facile da caricare. Un’auto in grado di adattarsi a tutti gli utilizzi della vita quotidiana. Un’auto elettrica popolare al passo con i tempi, con il massimo della tecnologia utile e del comfort”.

[ Andrea Colomba ]

(*) funzione disponibile esclusivamente in Francia al lancio di Renault 4 E-Tech Electric

(**) di prossima introduzione.

(1) In conformità con la direttiva 2005/64/CE.

(2) Inclusi i materiali riciclati in base alla norma ISO 14021 più gli sfridi e gli scarti di produzione reimmessi nei processi produttivi dello stesso sito industriale.

(3) Tutti i dati sono provvisori, da confermare dopo l’omologazione del veicolo.