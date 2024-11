Nuova Grecale Alba in perfetto stile Maserati

Per il SUV della Casa del Tridente una serie speciale all’avanguardia in edizione limitata e in esclusiva per il mercato italiano

Grecale Alba, nuova versione del noto SUV della Casa del Tridente, rappresenta – nella versione GT mossa da un 4 cilindri mild hybrid da 250 cavalli – il giusto bilanciamento tra eleganza e sportività unite a una versatilità che permette di vivere un’esperienza di guida “everyday exceptional”, in perfetto stile Maserati.

L’eccezionalità di Grecale Alba viene sottolineata da design ricercato, funzionalità innovative, guidabilità e maneggevolezza; questa serie speciale si distingue inoltre per una palette-colori composta da livrea Bianco Astro, Grigio Lava e Nero Tempesta; completano gli esterni il tettuccio panoramico nero e i cerchi specifici 20” Etere.

Ad arricchire la vettura si aggiungono i fari adattivi Full LED Matrix, Surround View Camera e Tech Assistance Pack comprensivo di Wireless Charger e Head-up Display tra i migliori ad oggi disponibili come luminosità, contrasto e area proiettata mentre la tecnologia di bordo è stata arricchita per rispondere alle esigenze della clientela più giovane.

[ Caratteristiche tecniche ]

◘ Motore:

Anteriore longitudinale L4 MHEV con BSG

Cilindrata 1995 cc

Potenza massima erogata 250 cv a 5750 giri/min

Coppia massima 450 Nm a 2000-4000 giri/min

Accelerazione: 0-100: 6,3”

Velocità massima: 229 km/h

◘ Cambio: Gen2.5 8HP50 a 8 rapporti.

◘ Trasmissione: Quattro ruote motrici con differenziale posteriore meccanico aperto.

◘ Sospensioni: anteriore a quadrilatero con asse sterzante virtuale – posteriore Multilink.

◘ Impianto frenante: Performance – Pinze dei freni standard

◘ Cerchi: forgiati Etere da 20”.

◘ Terminali di scarico: quadrupli con valvola sportiva in finitura cromata.

◘ Dimensioni e pesi

Lunghezza/Larghezza/Altezza (mm): 4846 x 1948 x 1670.

Passo (mm) 2901.

Peso medio 1870 kg.

◘ Corpo vettura

Colori esterni: Bianco Astro; Grigio Lava; Nero Tempesta.

Colori interni: Nero

Modanature dei cristalli laterali (DLO) con finiture cromate.

Maniglie delle porte con finitura cromata.

Fari: Full LED a matrice adattivi.

Specchietti esterni: con funzione antiabbagliamento ripiegabili elettricamente e riscaldati.

Portellone posteriore a comando elettrico.

Tetto panoramico.

◘ Interni

Sedili regolabili elettricamente in 10 posizioni con memorizzazione impostazioni lato guida.

Rivestimenti interni in pelle Nero.

Finiture interni Maglia Milano.

Batticalcagno in alluminio.

Volante “Nero Forgiato” traforato con palette del cambio fisse e pulsante blu di avviamento motore.

Piantone dello sterzo regolabile elettricamente.

Impianto audio Sonus faber Premium (14 altoparlanti).

Climatizzatore a due zone.

Specchietto interno privo di cornice con funzione antiabbagliamento.

Orologio Maserati sulla plancia.

Quadro strumenti TFT digitale da 12,3”.

Touchscreen da 12,3” con navigazione + display comfort da 8,8”.

Apple CarPlay e Android Auto.

Connettività.

◘ ADAC

Limitatore di velocità passivo.

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Frenata automatica di emergenza con riconoscimento pedoni.

Assistenza alla frenata avanzata.

Assistenza alla partenza in salita.

Sistema di mantenimento corsia (assistenza angolo cieco e assistenza al mantenimento di corsia).

Cruise Control adattivo (con funzione Stop&Go).

Assistenza angolo cieco.

Sistema di rilevamento stanchezza alla guida.

Sistema di riconoscimento dei segnali stradali.

Sistema intelligente limite di velocità (limitatore di velocità + sistema di riconoscimento dei segnali stradali).

Sistema anti-collisione agli incroci.

Assistenza attiva alla guida.

◘ Acquisto