Bentley Mulliner e la stilista Supriya Lele insieme per il Nīla Blue, nuovo colore esclusivo, ispirato all’India

Una Bentayga S Bespoke con cerchi sportivi da 22″ fa da sfondo a questa speciale verniciatura, colore esclusivo ispirato all’India

Bentley Motors prosegue la collaborazione creativa con la nota stilista britannica Supriya Lele assieme alla quale presenta il Nīla Blue, un nuovo colore, creato su misura e probabilmente destinato ai soli clienti Mulliner.

Ispirato alle origini della stilista indiana, il Nīla Blue trae il nome da una parola sanscrita che significa «zaffiro» questa tonalità particolare, dal forte significato personale e culturale, rappresenta la fusione perfetta tra il lusso automobilistico, alta moda e artigianalità.

Bentley Mulliner è celebre per la sua capacità di realizzare praticamente qualsiasi colore immaginabile grazie all’abilità dei propri artigiani che lavorano a stretto contatto con ogni singolo cliente per sviluppare vernici «su misura» che riflettano la visione e lo stile individuali come nel caso del Nīla Blue, colore che ha spesso ispirato la stilista per le sue collezioni di moda.

Questa distintiva tinta su misura sottolinea il senso di lussuosa sobrietà ed eleganza senza tempo che definisce sia le sue collezioni di moda e sia la filosofia di design di Mulliner.

Per la messa a punto di questo specifico colore, la stilista ha collaborato con i designer Mulliner esplorando le possibilità di personalizzazione attraverso finiture su misura e la Bentayga S si è dimostrata una «tela» perfetta per accogliere questa nuova colorazione.

La vernice inferiore è stata abbinata al resto della verniciatura esterna mentre i cerchi sportivi da 22 pollici sono «firmati» con una sottile linea blu. Un accento di bianco Mulliner sul bodykit in fibra di carbonio crea un contrasto che viene ripreso negli interni.

L’abitacolo è neppure a dirsi fortemente personalizzato in diverse componenti che spaziano dalle griglie degli altoparlanti audio Naim in nero satinato alle impiallacciature in noce taglio corona a poro aperto tinto nero, il tutto contornato dai bordi in Nīla Blue e caratterizzato dall’utilizzo di tessuti lussuosi e sperimentali voluti dalla stilista.

Nīla Blue è disponibile per i clienti esclusivamente tramite il Mulliner Bespoke Studio. I rivenditori Bentley sono a disposizione dei clienti per tutte le richieste ed informazioni.

Le dichiarazioni

Supriya Lele: “Creare il colore per Bentley è stata un’esperienza emozionante e speciale. Il colore gioca un ruolo fondamentale sia nella mia attività che nell’identità del marchio. Questa tonalità di blu è particolare, elegante e leggermente diversa dal solito. È questa differenza sfumata – l’impossibilità di definirla esattamente – che amo della creatività. Incorporo questa sottigliezza nel mio lavoro, quindi collaborare con Bentley per dare vita a questo colore unico utilizzando i miei riferimenti e il mio marchio è stato davvero gratificante”.

David Parker, Chief Commercial Officer di Mulliner: “Il Bentley Mulliner Bespoke Studio continua a spingersi oltre i confini di quello che immaginiamo. Questa collaborazione invita i clienti a esplorare un mondo in cui gli unici limiti sono quelli dell’immaginazione”. Il Nīla Blue è un’espressione di sottile eleganza e profonda personalità, una tonalità che riflette sia la visione artistica di Supriya sia l’esperienza di Mulliner nella realizzazione delle migliori finiture su misura. È una tonalità che parla ai gusti esigenti di coloro che apprezzano un concetto di lusso elegante e personale”.

[ Andrea Colomba ]