Nuova Abarth 600e, l’Abarth più potente di sempre, pronta per divertire ogni giorno

Due le versioni da scegliere, l’Abarth 600e «Turismo» da 240 cavalli e 175 kW, oppure la «Scorpionissima» da 280 cavalli e 207 kW, disponibile in soli 1.949 esemplari

Abarth celebra il suo anniversario con uno dei suoi progetti più impegnativi ed elettrizzanti: la nuova Abarth 600e, l’Abarth più potente di sempre con potenze da 240 a 280 cavalli e un’accelerazione da 0 a 100 in 5,85 secondi!

Questo modello rivoluzionario nasce dalla collaborazione fra Abarth e Stellantis Motorsport. Gli esperti delle due realtà tecnologiche hanno sviluppato la Perfo eCMP, una piattaforma BEV all’avanguardia che, tramite il «transfer tecnologico», ha dato vita a questa nuova Abarth 600e.

Corpo vettura

Entrambe le versioni di questa 600e sono veicoli cattivi il cui design esterno, ispirandosi alle Abarth Turismo del passato, ricorda in un caso le forme squadrate del radiatore frontale delle Abarth 850 e 1000 TC da competizione mentre nell’altro si rifà al mondo del gaming e del digitale, rappresentato attraverso una geometria squadrata e dettagli grafici ispirati, con linee inclinate, incise sulla superficie e che danno vita a una griglia sulla presa d’aria.

Altri elementi distintivi sono i fascioni paraurti anteriori e posteriori, lo spoiler e le ruote. I progettisti hanno ottimizzato l’aerodinamica anteriore allungando il cosiddetto «muso di squalo» mentre la veduta laterale rivela un assetto ribassato di 30 mm sulla parte anteriore e di 25 mm su quella posteriore e inserito un estrattore nel paraurti, il tutto studiato e testato in galleria del vento. Gli impressionanti cerchi in lega diamantati da 20” a cinque razze con coprimozzo ispirato ai bulloni monoblocco centrali, richiamano la resa stilizzata del pungiglione dello scorpione e lasciano visibilità all’impianto frenante con pinze verniciate.

Ampia la presenza, sulle aree esterne del veicolo, del logo dello scorpione elettrificato. In più, rispetto alla Abarth 600e da ricordare che l’edizione limitata della Scorpionissima si distingue per l’esclusivo bodykit nero lucido, l’adesivo laterale dedicato, le pinze freno anteriori colorate, la placchetta specifica per il fanale posteriore, le calotte degli specchietti e le maniglie nere.

Interni

Improntati anche questi alla massima sportività (sopra quelli della Turismo), sono caratterizzati dagli ergonomici sedili avvolgenti Sabelt progettati per la massima tenuta del guidatore in curva ma differenziati sulle due versioni; sulla Scorpionissima (foto sotto) sono ancora più spinti grazie ai rivestimenti in Alcantara, all’imbottitura formata da quattro diversi tipi di schiuma, agli evocativi fori laterali passacintura e ai bolster altamente contenitivi.

Il volante sportivo è in pelle e Alcantara per una migliore presa mentre i montanti A, B e C, così come il tettuccio e le finiture in nero, creano un’atmosfera dark all’interno dell’abitacolo, vivacizzata da particolari colorati quali, fra gli altri, le cuciture, lo Scorpione sul volante, i pedali con inserti in alluminio, il battitacco con scritta Abarth.

Infotainment

ll sistema di infotainment dell’Abarth 600e include una radio da 10,25 pollici e sei altoparlanti, mentre la Scorpionissima è dotata di una radio 10,25 pollici con NAV di serie e di esclusivi strumenti di misurazione delle prestazioni di guida che, dalla homepage, reindirizza il driver alle pagine dedicate alle prestazioni che includono anche una pagina di indicatori racing con laptimer e un diagramma G. Inoltre, visto che il sound del motore elettrico non ha l’appeal di un propulsore endotermico, la sola Scorpionissima, è stata dotata di un Sound Generator gestibile dall’homepage dell’infotainment mentre il veicolo è in movimento: il suono è più alto e profondo nelle condizioni di guida sportiva e più piacevole a velocità costante.

Presenti anche servizi connessi come Connect ONE e Connect PLUS. I guidatori si possono servire anche di un sistema di riconoscimento vocale per la comunicazione a bordo, utilizzare mappe stradali automaticamente aggiornate e avvalersi delle indicazioni del percorso EV più adatto, fornito dai servizi di connessione e dal supporto TomTom. Inoltre, il veicolo permette di usare la modalità mirroring del sistema di infotainment per un viaggio ideale grazie a e-ROUTES dell’applicazione Free2Move Charge.

Infine, per la prima volta nella storia del brand, è stata implementata l’assistenza integrata di Chat GPT Generative AI che permette ai conducenti di dialogare facilmente con il loro assistente vocale, ricevendo consigli e informazioni su tutto ciò di cui hanno bisogno durante la guida. Inoltre i servizi connessi permettono di agire da remoto sulla chiusura centralizzata delle porte, l’accensione delle luci, il clacson, il preriscaldamento e la programmazione della carica della batteria sulla stazione di ricarica domestica.

Tecnica

Motore: grazie all’esclusivo motore elettrico testato sul banco di prova della Formula E, al differenziale a slittamento limitato Torsen di JTEKT, ai freni sportivi, agli pneumatici derivati dalle corse, e al sistema di raffreddamento della batteria che ne migliora la performance, la nuova Abarth 600e è l’Abarth più potente di sempre!

Questo nuovo modello dello Scorpione supera le caratteristiche delle compatte sportive elettriche esistenti con il suo motore che in versione top eroga 280 cavalli e 207 kW – la potenza più alta mai raggiunta da una Abarth stradale!

Il sistema di raffreddamento vanta una pompa di raffreddamento del liquido ad elevata capacità, in grado di evitare eccessivi surriscaldamenti della batteria che limiterebbero le performance della vettura. Inoltre, una calibrazione specifica garantisce un raffreddamento efficace soprattutto nelle modalità più sportive.

Pneumatici, freni e assetto

La collaborazione tra Abarth e Michelin è iniziata nel 2021, non appena definite le specifiche del progetto che, lato pneumatici, pretendeva il rispetto di precisi parametri in tema di sicurezza, durata e prestazioni energetiche. Gli pneumatici Michelin Pilot Sport EV sono stati quindi progettati con un’architettura e una mescola ottimizzata in grado di trasferire e gestire efficacemente su strada e su pista – e sia sull’asciutto che sul bagnato – i 280 cavalli erogati dall’Abarth 600e.

Gli esperti Abarth e Stellantis Motorsport hanno poi aumentato la rigidità delle sospensioni e rinforzato il telaio con una barra antirollio posteriore, che modifica il bilanciamento e aumenta la rigidità posteriore complessiva.

I freni ventilati Alcon, provenienti dal mondo racing, hanno un diametro di 380 mm, 32 mm di spessore e pinze a 4 pistoni adattate all’Abarth 600e in grado di garantire la migliore resistenza al fading e la migliore dissipazione del calore; sono quindi utilizzabili al meglio tanto in pista quanto, nel rispetto delle leggi, su strada.

Inoltre, la nuova Abarth 600e è dotata di un differenziale a slittamento limitato Torsen di JTEKT, che assicura una traiettoria migliore, una maggiore maneggevolezza, trazione in curva e sicurezza anche in condizioni di scarsa aderenza grazie a una taratura stabilita nel 36% in accelerazione e 34% in frenata.

ADAS e Sicurezza

Dotata di Guida Assistita di Livello 2 e una completa gamma di ADAS, l’Abarth 600e semplifica e rende più confortevole la vita a bordo. L’Adaptive Cruise Control e il freno di stazionamento elettrico, presenti in entrambi i modelli, consentono di vivere i lunghi tragitti e le manovre di parcheggio in assoluta serenità.

Ogni esperienza a bordo è assistita da funzioni di sicurezza, in entrambe le versioni. Equipaggiata con 6 airbag e un sistema «E-call» per le emergenze, la 600e Abarth offre ai guidatori anche la funzione Drowsy Driver Detection e la frenata d’emergenza autonoma.

Le due versioni sono arricchite anche da un sistema di Lane Departure Warning e Lane keeping, e ISOFIX nei sedili anteriori e posteriori per il comfort e la sicurezza di tutti i passeggeri. In aggiunta a questi, la versione «Scorpionissima» è dotata anche di una Guida Assistita di Livello 2 che sfrutta sistemi aggiuntivi come il Lane Centering&Traffic Jam assist e i sensori di parcheggio a 360° che si collegano alla telecamera posteriore.

Per i tragitti urbani e le strade congestionate dal traffico, la Scorpionissima offre lo Urban Blind Spot monitor, specchietti a chiusura automatica, informazioni sulla segnaletica stradale e l’Automatic High Beam.

L’Abarth 600e Scorpionissima semplifica la vita del guidatore, grazie ad un equipaggiamento tecnologico che lo supporta in ogni momento della giornata con funzioni come l’apertura automatica del bagagliaio posteriore, il Cargo Flex kit e la ricarica wireless del cellulare.

L’Abarth 600e Turismo ha in dotazione anche porte USB A +C, sensori posteriori di parcheggio, di pioggia e crepuscolo, un avvio senza chiave e un collegamento wireless Android Auto e Apple Carplay.

Modalità di guida

Entrambe le versioni della nuova Abarth 600e sono dotate di 3 modalità di guida:

Turismo offre un’accelerazione fluida e 110 kW di potenza per l’Abarth 600e Turismo e 140 kW per la Scorpionissima, abbinati a 300 Nm di coppia per un’esperienza di guida entusiasmante a una velocità massima di 150 km/h. Questa configurazione offre anche una taratura sportiva del pedale dell’acceleratore e dello sterzo e una calibrazione standard ESP.

offre un’accelerazione fluida e 110 kW di potenza per l’Abarth 600e Turismo e 140 kW per la Scorpionissima, abbinati a 300 Nm di coppia per un’esperienza di guida entusiasmante a una velocità massima di 150 km/h. Questa configurazione offre anche una taratura sportiva del pedale dell’acceleratore e dello sterzo e una calibrazione standard ESP. Scorpion Street , innalza la potenza erogata a 150 kW (versione «Turismo») e a 170 kW («Scorpionissima») con 345 Nm di coppia, per una velocità massima di 180 km/h.

, innalza la potenza erogata a 150 kW (versione «Turismo») e a 170 kW («Scorpionissima») con 345 Nm di coppia, per una velocità massima di 180 km/h. Scorpion Track, libera tutte le potenzialità di entrambe le versioni, con una velocità massima di 200 km/h, 345 Nm di coppia e una potenza massima di 207 kW (280 cv) per l’Abarth 600e Scorpionissima e 175 kW (240 cv) per la versione Turismo; include inoltre una calibrazione aggressiva del pedale dell’acceleratore e sportiva dello sterzo oltre a settaggi ESP che garantiscono un maggiore divertimento.

Prestazioni

Inoltre, la «Scorpionissima», con la sua accelerazione da 0 a 100 in 5,85 secondi, e la «Turismo», con un’accelerazione di circa 6,24 secondi, sono veloci e reattive su ogni terreno. In più, per assicurare maggiore potenza, questa auto «mostruosa» è fornita di 345 Nm di coppia e può raggiungere la velocità massima limitata di 200 km orari con un’autonomia fino a 334 km nel ciclo combinato WLTP, in base all’equipaggiamento degli pneumatici.

Le due versioni

Abarth 600e Turismo (240 cavalli, 175 kW);

(240 cavalli, 175 kW); Scorpionissima, completamente equipaggiata, in edizione limitata (280 cavalli, 207 kW), che sarà disponibile in soli 1.949 esemplari e in 2 colorazioni.

Colori

Per l’Abarth 600e «Turismo»: Verde Acid, che richiama l’acidità del veleno, Bianco Antidote, Arancione Shock e Nero Venom;

Per l’edizione limitata «Scorpionissima» due soli i colori disponibili: Verde Acid e Viola Hypnotic, ispirato all’effetto ipnotico della puntura dello scorpione.

Ordini

Entrambe le versioni sono ordinabili nei principali paesi europei.

La campagna di lancio, dal titolo Temptation, racconta il DNA e l’essenza della nuova Abarth 600e, catturandone la potenza, la sportività e la performance.

[ Andrea Colomba ]