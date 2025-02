Stella Li, vice-Presidente esecutivo di BYD, è “World Car Person of the Year 2025”: la prima volta di una donna e di un marchio cinese

Un comitato di giornalisti automobilistici di fama internazionale appartenenti alle principali testate giornalistiche di 30 paesi in tutto il mondo, ha assegnato, nell’ambito dei World Car Awards, a Stella Li (vice-Presidente esecutivo di BYD) il prestigioso premio «World Car Person of the Year 2025» attribuito ogni anno alle personalità che hanno contribuito in modo significativo all’industria automobilistica nell’ultimo anno.

Questo riconoscimento a Stella Li per “l’eccezionale lavoro, la visione e l’impegno”, ha un doppio valore, in quanto assegnato per la prima volta ad una donna ma anche a un produttore cinese. Il premio arriva al termine di un anno straordinario per BYD, caratterizzato da una forte espansione globale e da risultati senza precedenti. Oltre al successo commerciale in Cina, i veicoli a nuova energia dell’azienda hanno conquistato quote di mercato significative in nuovi mercati come il Brasile e il Messico, consolidando al contempo la presenza dell’azienda in regioni strategiche come l’Europa. Questo slancio ha permesso a BYD di raggiungere traguardi industriali di rilievo, tra cui la produzione, nel novembre 2024, del decimilionesimo veicolo a nuova energia, un risultato unico nel settore. Grazie ai continui investimenti in ricerca e sviluppo, BYD ha introdotto innovazioni di livello mondiale, come il motore elettrico più veloce al mondo nella produzione di massa (23.000 giri/min), presente nella recente SEALION 7, e i veicoli Super Ibridi DM-i (Dual Mode Intelligent), progettati per offrire un’efficienza superiore ai clienti non ancora pronti a passare completamente all’elettrico. Inoltre BYD segue una strategia integrata che abbraccia non solo l’uso dell’energia nei trasporti, ma anche la sua produzione da fonti rinnovabili e il suo immagazzinamento. Un approccio rivoluzionario che sta ridefinendo il settore in modi impensabili solo 30 anni fa, quando l’azienda nacque a Shenzhen come produttore di batterie.

Le dichiarazioni

Alla notizia del premio, Stella Li ha sottolineato: “Sono incredibilmente onorata di ricevere questo prestigioso premio. Questo riconoscimento appartiene ai 110.000 ingegneri di ricerca e sviluppo di BYD, che continuano a garantire innovazioni all’avanguardia nei nostri veicoli elettrici e nella tecnologia Super Ibrida DM-i. Sono felice di contribuire a portare queste soluzioni sostenibili nelle mani di un numero sempre maggiore di consumatori in tutto il mondo”.

Jens Meiners, Presidente emerito dei World Car Awards, ha replicato: “Stella Li ha colpito la giuria del World Car per il suo eccezionale contributo alla crescita globale di BYD. La sua visione e il suo intuito hanno permesso all’azienda di affermarsi rapidamente come un leader del settore. La sua influenza si estende ben oltre BYD, plasmando l’intera industria automobilistica. Siamo lieti di annunciare Stella Li come World Car Person of the Year 2025”.