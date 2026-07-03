MG Motor Italia, primo semestre più che positivo

Vendute 31.174 vetture, consolidata la posizione in classifica sul mercato italiano all’undicesimo posto, performance con i modelli MG ZS Hybrid e MG3 Hybrid

MG Motor Italia ha concluso il mese di giugno con 4.314 unità consegnate che, sommate a quelle esitate nei primi 5 mesi dell’anno, portano il risultato complessivo a 31.174 unità (un abbondante +6% rispetto al primo semestre 2025).

Il dato pone «MG», storico marchio inglese, al numero 11 della classifica sul mercato italiano con una quota di oltre il 3,3%, posizionandosi al primo posto tra i brand cinesi e consolidando così la propria posizione tra i brand più riconosciuti nel nostro Paese.

Il semestre appena trascorso ha visto la tecnologia «MG Hybrid+» affermarsi con una crescita organica e costante, che ha portato i tre modelli della gamma – HS, ZS, MG3 – ad attestarsi stabilmente nella parte alta dei rispettivi segmenti.

La versione full hybrid di MG3 e MG ZS ha spinto sul podio entrambe: con le 8.600 unità YTD MG ZS Hybrid+ si è posizionata al secondo posto tra i B SUV equipaggiati con questa motorizzazione, mentre MG3 Hybrid+ ha raggiunto il terzo gradino tra le compatte full hybrid di segmento B, con un totale di 4.250 unità.

Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President del colosso cinese SAIC Motor ha commentato con queste parole i risultati di MG Motor Italy: come spesso ho dichiarato in «MG» contano i fatti, siamo molto attenti e cauti a fare dichiarazioni ma quando i traguardi premiano il nostro impegno e il valore della nostra proposizione, ci fa piacere condividere la soddisfazione anche in pubblico. Siamo fortunati a poter contare su una gamma di grande qualità e sulla eccezionale professionalità di chi ci supporta ogni giorno e che ci permette di dare le risposte giuste a chi si avvicina a MG. Dunque vorrei ringraziare apertamente i nostri partner commerciali e tutta la squadra: grazie!!! La sfida si fa sempre più difficile e i player sul mercato sono di grande capacità quindi per mantenere la posizione sul mercato bisogna mettercela tutta e non abbassare mai la guardia, la strada da percorre è ancora lunga ma noi siamo pronti”.

MG ZS e MG3: un valore per Casa e Clienti

I due modelli MG di maggior volume sul mercato italiano hanno fin dal loro lancio costituito la risposta alle esigenze di mobilità di oltre 130.000 clienti che hanno acquistato l’intera gamma di motorizzazioni; MG ZS si è rivelata la MG più amata dagli automobilisti italiani come confermato dai dati di vendita che offrono oltretutto un ritratto preciso del cliente tipo: una famiglia giovane, dinamica, che cerca un B-SUV compatto ma estremamente spazioso, versatile sia nel traffico urbano che nei viaggi extraurbani. Una scelta di valore, confermata dalla preferenza degli acquirenti: oltre il 65% dei clienti ha optato per l’allestimento top di gamma Luxury.

La MG3 è risultata essere, grazie alla sua linea compatta, alla sua spaziosità, all’equipaggiamento completo unito a un elevato comfort di guida, la più apprezzata dalle signore e dal target più giovane tanto da trasformarsi nella scelta ottimale di chi cerca una soluzione pratica per muoversi nel traffico urbano senza rinunciare ad alcunché.

Anche su questo modello l’allestimento Luxury è stato il più apprezzato; decisamente vincente poi la tecnologia «Hybrid+» che ad oggi esprime oltre il 60% di chi guida MG3.

MG HS, la top di gamma

Nel primo semestre 2026 troviamo MG HS nella Top 10 dei C SUV ibridi con cui si confronta.

MG HS è il C SUV per eccellenza del brand, un top di gamma che grazie alle sue tre motorizzazioni può soddisfare le richieste di clienti con esigenze molto diverse:

full hybrid;

plug-in hybrid;

benzina.

Nuove MG4 EV e MG4 Urban

A poco più di un mese dal suo debutto, MG4 si rinnova e raddoppia estendo il suo nome anche ad altra vettura: due vetture quindi che sotto lo stesso nome – MG4 – ma con suffissi diversi – MG4 EV e MG4 Urban – esibiscono due identità ben distinte e specifiche, accomunate però dalla stessa energia:. Un modo diverso di interpretare la mobilità elettrica e offrire una risposta ad ogni esigenza.

L’arrivo delle nuove MG4 sta dando un impulso molto positivo alla crescita di MG anche nel settore delle elettriche dove il brand, nel suo complesso, sta scalando posizioni nella classifica EV.

Nel comparto delle vetture EV MG è presente anche con la versatile ed elegante MGS5, la vettura di segmento C introdotta lo scorso anno, che entra nella top 10 del suo segmento sul totale del semestre e in posizione numero 6 nel mese di giugno.

Gli Strumenti del successo che verrà

MG ha basato la sua strategia di crescita sul mercato italiano sui seguenti, concreti elementi:

una gamma varia per rispondere a un pubblico molto ampio;

qualità e flessibilità nell’importare modelli e tecnologie adatte al nostro mercato;

oltre 100 anni di storia per trasmettere fiducia;

copertura del territorio: rete commerciale (70 MG Store) capillare e affidata a strutture solide e strutturate (150 punti vendita);

servizi post-vendita capillari (130 punti assistenza);

magazzino ricambi nazionale (Tortona – AL) per assicurare consegna parti di ricambio entro 24/36 ore;

garanzia 7 anni o fino a 150.000 km.

Quanto appena descritto costituisce un’equazione di valore che è parte integrante della strategia del brand; questo gli ha consentito di porsi come la risposta ideale a un mercato che chiede soluzioni efficienti, moderne e concrete, soluzioni che hanno portato il brand a una quota di mercato ben superiore al 3% in soli cinque anni.

[ Redazione Motori360 ]